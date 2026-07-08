Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Cagliari Calcio v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

L'Atalanta réalise un coup de maître en recrutant Gaetano : accord trouvé avec Cagliari. Les visites médicales sont prévues demain

Cagliari
Mercato
Atalanta Bergame
G. Gaetano

Le milieu de terrain quitte la Sardaigne après trois saisons

L'Atalanta renforce son milieu de terrain en recrutant Gianluca Gaetano. Le club bergamasque a trouvé un accord définitif avec Cagliari pour le transfert de ce joueur né en 2000, qui s'apprête à entamer un nouveau chapitre après trois saisons comme élément clé en Sardaigne, selon Fabrizio Romano.


Pour Gaetano, un chapitre important de sa carrière se referme. Arrivé en Sardaigne avec de grands espoirs, le milieu de terrain a progressivement endossé un rôle clé, jusqu’à s’imposer comme l’un des leaders techniques des Rossoblù. Ses qualités entre les lignes, sa capacité à se projeter et la maturité acquise au fil des saisons ont attiré plusieurs clubs, mais c’est l’Atalanta qui a frappé le coup décisif.


Les Bergamasques voient en lui le profil idéal pour renforcer leur milieu de terrain et apporter qualité, dynamisme et imprévisibilité à l’effectif. Une opération fortement souhaitée par l’entraîneur Maurizio Sarri, qui a désigné l’ancien joueur du Cagliari comme l’une des recrues prioritaires pour la nouvelle ère de la Dea.


  • L'accord entre les deux clubs porte sur une base fixe de 12 millions d'euros, à laquelle s'ajoutent 2 millions de primes liées aux performances du joueur et de l'équipe. Soit un investissement total pouvant atteindre 14 millions d'euros, gage de la confiance de l'Atalanta dans le talent du milieu de terrain.


    Tous les détails sont désormais réglés et il ne manque plus que la dernière étape formelle avant l'officialisation. Gaetano est attendu dès demain à Bergame, où il passera les visites médicales d'usage avant de signer le contrat qui le liera au club nerazzurro.


    Pour l’Atalanta, il s’agit d’un recrutement clé en vue de la nouvelle saison, tandis que Cagliari fait ses adieux à l’un des protagonistes de ces dernières années, conscient d’avoir su valoriser un joueur désormais prêt à se mesurer à un niveau encore plus ambitieux.


    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Jeux d'amitié des clubs
Atalanta Bergame crest
Atalanta Bergame
ATA
Atalanta U23 crest
Atalanta U23
ATA
Jeux d'amitié des clubs
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Sampdoria crest
Sampdoria
SAM