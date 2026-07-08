L'Atalanta réalise un coup de maître en recrutant Gaetano : accord trouvé avec Cagliari. Les visites médicales sont prévues demain

L'Atalanta renforce son milieu de terrain en recrutant Gianluca Gaetano. Le club bergamasque a trouvé un accord définitif avec Cagliari pour le transfert de ce joueur né en 2000, qui s'apprête à entamer un nouveau chapitre après trois saisons comme élément clé en Sardaigne, selon Fabrizio Romano.





Pour Gaetano, un chapitre important de sa carrière se referme. Arrivé en Sardaigne avec de grands espoirs, le milieu de terrain a progressivement endossé un rôle clé, jusqu’à s’imposer comme l’un des leaders techniques des Rossoblù. Ses qualités entre les lignes, sa capacité à se projeter et la maturité acquise au fil des saisons ont attiré plusieurs clubs, mais c’est l’Atalanta qui a frappé le coup décisif.





Les Bergamasques voient en lui le profil idéal pour renforcer leur milieu de terrain et apporter qualité, dynamisme et imprévisibilité à l’effectif. Une opération fortement souhaitée par l’entraîneur Maurizio Sarri, qui a désigné l’ancien joueur du Cagliari comme l’une des recrues prioritaires pour la nouvelle ère de la Dea.



