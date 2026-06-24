L’Atalanta Bergame réalise une opérationfinancièremajeure : deux transferts estivaux lui permettent d’engranger 100 millions d’euros, illustrant une nouvelle fois la capacité du club à valoriser ses joueurs et à générer des plus-values importantes.





EDERSON

La première concerne Ederson, le milieu de terrain brésilien, cédé à Manchester United pour un montant proche de 45 millions d’euros. Une opération majeure pour le club anglais, qui s’assure les services d’un joueur confirmé sur la scène internationale, et pour l’Atalanta, qui optimise ainsi l’investissement réalisé sur ce joueur.





PESSINA

Encore plus surprenant, au moins sur le plan financier, le transfert de Marco Palestra à Chelsea. Le jeune talent italien, considéré comme l’un des plus grands espoirs du football national, s’envole vers Londres pour environ 55 millions d’euros. Un montant qui atteste de l’attention constante du marché international pour le travail réalisé par le centre de formation et le service de recrutement de la Dea.



