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CM Grafica nuova Alajbegovic 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

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L'Atalanta en plein essor : 100 millions d'euros investis dans Giuntoli, qui vise désormais la jeune pépite Alajbegovic, ainsi que Savona et Gaetano

Atalanta Bergame
Mercato
K. Alajbegovic
N. Savona
G. Gaetano
M. Palestra

Les départs d’Ederson et de Palestra renforcent la puissance de frappe du club bergamasque sur le marché des transferts.

L’Atalanta Bergame réalise une opérationfinancièremajeure : deux transferts estivaux lui permettent d’engranger 100 millions d’euros, illustrant une nouvelle fois la capacité du club à valoriser ses joueurs et à générer des plus-values importantes.


EDERSON

La première concerne Ederson, le milieu de terrain brésilien, cédé à Manchester United pour un montant proche de 45 millions d’euros. Une opération majeure pour le club anglais, qui s’assure les services d’un joueur confirmé sur la scène internationale, et pour l’Atalanta, qui optimise ainsi l’investissement réalisé sur ce joueur.


PESSINA

Encore plus surprenant, au moins sur le plan financier, le transfert de Marco Palestra à Chelsea. Le jeune talent italien, considéré comme l’un des plus grands espoirs du football national, s’envole vers Londres pour environ 55 millions d’euros. Un montant qui atteste de l’attention constante du marché international pour le travail réalisé par le centre de formation et le service de recrutement de la Dea.


  • 100 MILLIONS D’EUROS EN CAISSE

    Au total, les caisses de Bergame vont donc encaisser 100 millions d’euros. Une somme qui constitue une bouffée d’oxygène importante et qui garantira au club une grande marge de manœuvre en vue des prochaines semaines de mercato. Il est clair que la totalité de cette somme ne sera pas réinvestie sur le marché : entre les frais de gestion, la viabilité financière et la planification future, une partie significative sera affectée à d’autres postes du budget.


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  • C’est désormais au tour de Giuntoli de s’illustrer.

    Toutefois, une enveloppe significative sera confiée au directeur sportif Cristiano Giuntoli, désormais chargé d’identifier les profils capables de préserver la compétitivité d’une équipe qui, ces dernières saisons, s’est imposée au sommet du football italien et a acquis une crédibilité sur la scène européenne. Pour répondre aux attentes de Maurizio Sarri, le nouvel entraîneur des Nerazzurri, Giuntoli viseplusieurs jeunes talents : le latéral né en 2003 Nicolò Savona, formé à la Juventus et aujourd’hui à Nottingham Forest, le milieu de terrain Gianluca Gaetano (2000), actuellement en négociations avec Cagliari, ainsi que l’ailier bosnien Kerim Alajbegovic (2007), qui participe à la Coupe du monde et est suivi par le Bayer Leverkusen, où il est sous contrat jusqu’en 2029 pour un montant estimé à au moins 25 millions d’euros.