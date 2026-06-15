Pour l’instant, l’opération apparaît complexe. Le directeur sportif Cristiano Giuntoli, admirateur de longue date du milieu de terrain, soutient également le profil de Hojbjerg. Giuntoli avait déjà suivi le Danois lors de son passage à la Juventus, tentant sans succès de le faire venir en Serie A.





Sous contrat avec l’OM jusqu’au 30 juin 2028, le milieu de terrain a disputé 43 matchs la saison passée, marquant 5 buts et délivrant 5 passes décisives.



