L’Atalanta se projette déjà vers la saison prochaine et explore les premières pistes pour renforcer son milieu de terrain. Selon Gianluca Di Marzio, Pierre-Emile Hojbjerg, actuellement à l’Olympique de Marseille, arrive en tête de la short-list du club bergamasque. La direction nerazzurra a déjà entamé ses évaluations afin de proposer un effectif compétitif à Maurizio Sarri, officialisé aujourd’hui comme nouvel entraîneur de la Dea. Parmi les profils suivis de près figure justement le milieu de terrain danois, considéré comme un joueur très expérimenté et fiable au niveau international.
AFP
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L'Atalanta courtise Hojbjerg : Giuntoli le voulait déjà à la Juventus
Pour l’instant, l’opération apparaît complexe. Le directeur sportif Cristiano Giuntoli, admirateur de longue date du milieu de terrain, soutient également le profil de Hojbjerg. Giuntoli avait déjà suivi le Danois lors de son passage à la Juventus, tentant sans succès de le faire venir en Serie A.
Sous contrat avec l’OM jusqu’au 30 juin 2028, le milieu de terrain a disputé 43 matchs la saison passée, marquant 5 buts et délivrant 5 passes décisives.