Aston Villa a devancé Newcastle in extremis pour s'assurer les services de l'une des révélations de la Coupe du monde, le milieu de terrain de Fribourg et de l'équipe nationale suisse Johan Manzambi. Alors que les Magpies pensaient avoir trouvé un accord de principe avec le joueur et son club, l'intervention soudaine du club entraîné par Unai Emery a bouleversé la donne. Un coup dur pour les Magpies, déjà touchés par le départ de Sandro Tonali vers Tottenham et la demande de transfert de Bruno Guimaraes vers Arsenal.
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L'Aston Villa devance Newcastle et lui ravit Johan Manzambi : accord conclu avec Fribourg pour 60 millions d'euros plus des primes
ACCORD TOTAL
Selon Fabrizio Romano, Aston Villa a finalisé ces dernières heures un accord définitif avec l’entourage de Manzambi, puis s’est entendu avec Fribourg pour le transfert définitif du milieu de terrain né en 2005, pour unmontant de 60 millions d’euros plus des primes, soit un total proche de 70 millions. Johan Manzambi, auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 4 matchs lors de la Coupe du monde, a manqué les deux dernières rencontres face à la Colombie et l’Argentine en raison d’une blessure. Il doit désormais rejoindre l’Angleterre pour y passer la visite médicale.
LA CARRIÈRE DE MANZAMBI
Formé au centre de formation du Servette, Manzambi a rejoint Fribourg en janvier 2023 et a fait ses débuts en équipe première lors de la saison 2024/2025. En Bundesliga, il a disputé 38 matchs, inscrit 7 buts et délivré autant de passes décisives. Sous le maillot de la Suisse, il totalise 16 sélections et 6 réalisations, après avoir fait ses débuts en juin 2025.
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