Selon Fabrizio Romano, Aston Villa a finalisé ces dernières heures un accord définitif avec l’entourage de Manzambi, puis s’est entendu avec Fribourg pour le transfert définitif du milieu de terrain né en 2005, pour unmontant de 60 millions d’euros plus des primes, soit un total proche de 70 millions. Johan Manzambi, auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 4 matchs lors de la Coupe du monde, a manqué les deux dernières rencontres face à la Colombie et l’Argentine en raison d’une blessure. Il doit désormais rejoindre l’Angleterre pour y passer la visite médicale.