Dumornay n’a passé que deux saisons à Reims avant que Lyon, club avec lequel elle s’était déjà entraînée avant son arrivée en France, ne puisse résister davantage à l’envie de la recruter. À 19 ans, elle a donc rejoint le huit fois champion d’Europe, s’y est imposée aussitôt, malgré la forte hausse des attentes et de la pression.

À seulement 22 ans, Dumornay aborde la finale de la Ligue des champions de ce week-end en tant que star d’une équipe lyonnaise de classe mondiale. Ses performances sur la scène européenne cette saison ont régulièrement ébloui les observateurs : cinq buts au compteur, total que seules quatre joueuses ont surpassé – toutes, sauf une, ayant disputé nettement plus de minutes.

Haïti a récemment franchi plusieurs étapes historiques : en 2023, sa sélection féminine a découvert la Coupe du monde, et les hommes investiront à leur tour cette scène cet été, 52 ans après leur unique participation. À elle seule, Dumornay repousse encore plus haut les limites du possible. Une victoire de Lyon face à Barcelone samedi l’enverrait dans l’histoire comme la première joueuse haïtienne, toutes catégories confondues, à soulever la Ligue des champions, et cet exploit pourrait même la propulser vers le Ballon d’Or, distinction individuelle suprême.