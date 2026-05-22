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Ameé Ruszkai

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L'ascension de Melchie Dumornay : comment cette pépite haïtienne est devenue l'atout majeur de Lyon dans sa quête de gloire en Ligue des champions féminine

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M. Dumornay
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Melchie Dumornay a toujours affiché un talent hors du commun. Repérée par Amandine Miquel, alors entraîneuse de Reims, lors de la Coupe du monde féminine U-20 2018, la jeune Haïtienne a officiellement rejoint le club français trois ans plus tard, à 18 ans. Après seulement quelques semaines, Miquel était convaincue : « Elle sera l’une des meilleures joueuses du monde dans les années à venir. » Les faits lui ont donné raison.

Dumornay n’a passé que deux saisons à Reims avant que Lyon, club avec lequel elle s’était déjà entraînée avant son arrivée en France, ne puisse résister davantage à l’envie de la recruter. À 19 ans, elle a donc rejoint le huit fois champion d’Europe, s’y est imposée aussitôt, malgré la forte hausse des attentes et de la pression.

À seulement 22 ans, Dumornay aborde la finale de la Ligue des champions de ce week-end en tant que star d’une équipe lyonnaise de classe mondiale. Ses performances sur la scène européenne cette saison ont régulièrement ébloui les observateurs : cinq buts au compteur, total que seules quatre joueuses ont surpassé – toutes, sauf une, ayant disputé nettement plus de minutes.

Haïti a récemment franchi plusieurs étapes historiques : en 2023, sa sélection féminine a découvert la Coupe du monde, et les hommes investiront à leur tour cette scène cet été, 52 ans après leur unique participation. À elle seule, Dumornay repousse encore plus haut les limites du possible. Une victoire de Lyon face à Barcelone samedi l’enverrait dans l’histoire comme la première joueuse haïtienne, toutes catégories confondues, à soulever la Ligue des champions, et cet exploit pourrait même la propulser vers le Ballon d’Or, distinction individuelle suprême.

  • Melchie Dumornay Reims Women 2022-23Getty

    Les premiers pas

    À la mi-saison de son arrivée à Reims, GOAL a interrogé Miquel, qui a affirmé que la jeune pépite Dumornay n’exprimait encore que « 30 % de son potentiel ».

    Une affirmation à la fois plausible et surprenante : si le potentiel de progression de la jeune joueuse semble immense, au point de pouvoir, selon Miquel, l’installer parmi les meilleures au monde,

    Pourtant, le niveau qu’elle avait déjà atteint était remarquable. On pouvait donc se demander si ce seuil correspondait réellement à seulement 30 % de son potentiel.

    Au fil des saisons, cette analyse s’est avérée de plus en plus pertinente, tant Dumornay a continué de progresser année après année.

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  • Melchie Dumornay Reims Women 2022-23Getty

    Dans la bonne direction

    Le temps de jeu à Reims était déterminant. Lors de ce premier transfert à l’étranger, Dumornay était régulièrement interpellée par des supporters haïtiens qui voulaient savoir où elle s’engagerait à ses 18 ans. « Alors, c’est qui ? Le Paris Saint-Germain ou Lyon ? », lui demandaient-ils.

    « Je sais que mon départ à Reims risque de décevoir certaines personnes d’une manière ou d’une autre », concédait Dumornay à l’époque. « Mais ceux qui s’y connaissent en football comprendront ma décision. Pour les autres, ce n’est pas grave. Je leur prouverai qu’ils ont tort à l’avenir. »

    C’est à Reims, dans cette petite ville de la région française de Champagne, qu’elle a pu enchaîner les matchs, commettre des erreurs et progresser. « Elle savait qu’elle évoluerait dans un bon championnat, mais qu’elle resterait une joueuse importante et pas seulement une remplaçante », analyse Miquel.

  • Melchie Dumornay Haiti Women 2023Getty

    Se montrer à la hauteur

    Au terme de deux ans, 39 matches et 23 buts, Dumornay a obtenu le transfert à Lyon tant attendu par elle-même, le club et tout le peuple haïtien. Elle avait déjà effectué un stage avec les huit fois championnes d’Europe avant ses 18 ans et nourrissait depuis toujours le rêve de porter le maillot de la puissance dominante du football féminin français. Il ne lui a pas fallu longtemps pour concrétiser cette ambition.

    Pour qui doutait de sa capacité à s’intégrer dans la machine à gagner lyonnaise ou à assumer la pression d’un tel bond qualitatif, l’été 2023, juste avant sa première saison à Lyon, apportait déjà une réponse éclatante.

    Véritable star de la sélection haïtienne, elle avait inscrit les deux buts de la victoire 2-1 contre le Chili en barrages, offrant au pays sa première qualification pour la Coupe du monde féminine. Dans un groupe comprenant l’Angleterre, championne d’Europe, la Chine, lauréate de l’Asie, et le Danemark, finaliste de l’Euro 2017, les débutantes haïtiennes ont tenu leur rang malgré trois défaites serrées, et Dumornay s’est chaque fois distinguée.

    Après la rencontre face aux Lionesses, les lecteurs de BBC Sport l’ont d’ailleurs désignée meilleure joueuse du match, malgré la victoire 1-0 de l’Angleterre. La jeune femme, alors âgée de 19 ans, a ainsi confirmé sa capacité à répondre présente dans les grands rendez-vous, et à assumer progressivement un rôle de leader.

  • Selma Bacha Vicki Becho Melchie Dumornay Lyon Women 2023-24Getty

    Un impact immédiat

    Après des débuts contrariés à Lyon, marqués par une blessure à la cheville qui l’a tenue éloignée des terrains plus de trois mois, la trajectoire de Dumornay à l’OL n’a cessé de s’améliorer.

    De retour à la compétition en 2023-2024 à l’orée des phases finales, elle a inscrit cinq buts et délivré autant de passes décisives en onze rencontres. Ses deux réalisations et ses deux offrandes lors de la demi-finale de Ligue des champions face au PSG ont été déterminantes : Lyon a éliminé son rival national 5-3 au score cumulé et s’est ouvert les portes de la finale.

    En finale face au Barça, elle a bien tenté de dynamiser l’attaque lyonnaise, mais n’a cadré qu’une seule frappe, impuissante face à la supériorité catalane.

    Malgré cette finale perdue, sa première saison lyonnaise fut riche d’enseignements : à seulement 20 ans, elle s’est imposée comme une joueuse clé et a franchi un cap en décrochant deux titres majeurs.

    « J’ai toujours pensé que si j’étais à Lyon, je progresserais chaque jour », a déclaré Dumornay à GOAL juste avant la saison 2024-2025. « C’est exactement ce qui se passe. »

  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Parmi les meilleurs au monde

    Depuis, elle n’a cessé de progresser. Au cours des deux dernières années, il est difficile de contester que Dumornay a été l’une des meilleures joueuses au monde, voire parfois la meilleure.

    « Je dois dire que c’est agréable de l’avoir comme coéquipière », a admis Ingrid Engen, la défenseuse lyonnaise qui, lors de son passage à Barcelone, avait été chargée de marquer Dumornay lors de la finale de l’UWCL 2024. « C’est une véritable menace, quelqu’un que j’ai dû tenter de contenir du mieux possible pendant la rencontre. Elle est très difficile à stopper car elle possède à la fois force, puissance et technique : elle a tout, vraiment. »

    Sous la houlette de Jonatan Giraldez, l’ancien mentor du Barça qui a pris les rênes de Lyon en début de saison, le poste de Dumornay a également évolué, et l’on perçoit que ce repositionnement lui permet d’exprimer encore davantage son potentiel.

    Auparavant alignée très haut sur le terrain, souvent dans les zones d’un neuf classique, l’internationale haïtienne est désormais revenue au milieu de terrain, qu’elle occupe soit en sentinelle, soit en numéro dix. « Parce que je veux être partout », explique-t-elle, résumant sa vision du jeu.

  • Melchie Dumornay Lyon Women 2025-26Getty Images

    Tout est en place pour le grand jour

    Cette approche a permis à Dumornay de s’impliquer davantage, et l’effet sur les performances de Lyon est flagrant. Jamais ses touches de balle par match n’ont été aussi nombreuses, que ce soit en championnat ou en Ligue des champions, et logiquement, ses passes décisives ont suivi la même courbe ascendante. « Nous savons que Melchie est l’une des meilleures joueuses au monde », avait souligné Giraldez en début de saison. « Nous devons la trouver le plus souvent possible. »

    L’équation est simple : plus Dumornay est en possession du ballon, plus Lyon augmente ses chances de réussite. Bien sûr, l’OL peut compter sur un effectif de classe mondiale, mais quand on possède dans ses rangs une joueuse capable d’évoluer à un niveau digne du Ballon d’Or, l’impliquer le plus possible devient une priorité. « Une numéro 9 n’a l’occasion de faire que des choses très spécifiques », a déclaré Giraldez cette semaine. « Je suis convaincu qu’elle est tout à fait capable de faire autre chose. »

    Mieux encore, l’entraîneur lyonnais sait que le meilleur reste à venir. Dumornay a déjà beaucoup progressé depuis que Miquel estimait, il y a quatre ans, qu’elle n’exploitait que 30 % de son potentiel ; aujourd’hui, elle n’a pas encore atteint les 100 %, et joue déjà de manière exceptionnelle.

    « Ce n’est pas le sommet », a confirmé Giraldez, en conférence de presse avant la finale de samedi. Si son niveau actuel impressionne déjà et pourrait faire la différence alors que Lyon vise la gloire européenne à Oslo, l’avenir s’annonce encore plus radieux pour Dumornay. Ce n’est que le début.

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