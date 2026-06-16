Avant ce premier but en Coupe du monde, avant le rugissement du stade Azteca, avant même d’endosser le maillot vert, il n’était qu’un garçon qui jouait pieds nus à Magui Payan.

Quinones s’évadait pour aller taper la balle sans même prévenir ses parents ; il restait des heures sur la pelouse, au point d’oublier parfois de rentrer déjeuner, et il jouait jusqu’à ce que son short se déchire, contraignant sa mère à le recoudre.

Magui Payan n’était pas un centre de formation sophistiqué : le football y était instinctif, vital, libérateur. Le ballon n’était pas qu’un simple loisir ; il révélait déjà que Quinones possédait un talent capable de le propulser au-delà de ses limites.

César Valencia, l’un de ses mentors à Futbol Paz, l’a confirmé à ESPN MX : ces matchs pieds nus n’ont pas seulement forgé son amour du jeu, ils ont aussi façonné son physique de manière unique. Sa cheville solide, sa frappe puissante, son équilibre et sa capacité à combiner technique et puissance trouvent leurs racines dans ces conditions d’apprentissage, analyse Valencia.

Au sein de l’école Futbol Paz, on ne se souvenait pas de Quinones comme d’un simple talent prometteur, mais comme d’un joueur acharné, surnommé « Pantera » (Panthère) par ses coéquipiers. Selon Valencia, ce surnom ne lui rendait même pas justice : à ses yeux, Quinones était plutôt un lion, tant il attaquait le but avec force et détermination.