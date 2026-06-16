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Julian Quinones Mexico GFXGetty/GOAL

Traduit par

L'ascension de Julián Quiñones : le héros mexicain du Mondial qui a devancé Cristiano Ronaldo pour remporter le Soulier d'or saoudien

Analysis
Mexico
J. Quinones
Coupe du monde
Saudi Pro League
FEATURES
Mexico vs Corée du Sud

Au lendemain de son premier but à la Coupe du monde 2026, le nom de Julián Quiñones était sur toutes les lèvres au Mexique et faisait l’objet de vifs débats en Colombie. En inscrivant sa réalisation contre l’Afrique du Sud à l’Estadio Azteca, l’attaquant est devenu le premier joueur né en Colombie à marquer en Coupe du monde sous les couleurs d’une autre sélection.

C’est ce que Quinones a accompli pour le Mexique : le pays l’a accueilli alors qu’il effectuait ses premiers pas professionnels, lui a offert une carrière, un foyer, une famille, une tribune, puis, finalement, le maillot de l’équipe nationale.

Né à Magui Payan, en Colombie, c’est pourtant au Mexique qu’il s’est révélé comme footballeur. Après avoir grandi dans la boue des rues de Nariño, évolué sur les petits terrains de la région puis rejoint le programme Futbol Paz à Cali, il a trouvé dans son pays d’adoption non seulement un contrat, mais un véritable avenir.

  • Le jeune joueur évoluait sans chaussures

    Avant ce premier but en Coupe du monde, avant le rugissement du stade Azteca, avant même d’endosser le maillot vert, il n’était qu’un garçon qui jouait pieds nus à Magui Payan.

    Quinones s’évadait pour aller taper la balle sans même prévenir ses parents ; il restait des heures sur la pelouse, au point d’oublier parfois de rentrer déjeuner, et il jouait jusqu’à ce que son short se déchire, contraignant sa mère à le recoudre.

    Magui Payan n’était pas un centre de formation sophistiqué : le football y était instinctif, vital, libérateur. Le ballon n’était pas qu’un simple loisir ; il révélait déjà que Quinones possédait un talent capable de le propulser au-delà de ses limites.

    César Valencia, l’un de ses mentors à Futbol Paz, l’a confirmé à ESPN MX : ces matchs pieds nus n’ont pas seulement forgé son amour du jeu, ils ont aussi façonné son physique de manière unique. Sa cheville solide, sa frappe puissante, son équilibre et sa capacité à combiner technique et puissance trouvent leurs racines dans ces conditions d’apprentissage, analyse Valencia.

    Au sein de l’école Futbol Paz, on ne se souvenait pas de Quinones comme d’un simple talent prometteur, mais comme d’un joueur acharné, surnommé « Pantera » (Panthère) par ses coéquipiers. Selon Valencia, ce surnom ne lui rendait même pas justice : à ses yeux, Quinones était plutôt un lion, tant il attaquait le but avec force et détermination.

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  • FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    « Capable de réaliser l’impossible »

    Son départ au Mexique a été un tournant décisif pour Quinones. Arrivé aux Tigres en 2016, il a connu un succès immédiat, mais son parcours n’a pas été linéaire. Le pays lui a offert ce que la Colombie ne lui avait jamais procuré : du temps, de la visibilité et la confiance en ses moyens.

    Son oncle Jefferson Quinones l’a souligné au micro de LA FM, au lendemain de la victoire 2-0 du Mexique face à l’Afrique du Sud : « Julian a toujours été capable de réaliser l’impossible. Aujourd’hui, il vit son grand rêve : disputer sa première Coupe du monde. »

    Quinones n’est certes pas le premier attaquant naturalisé à endosser le maillot vert, blanc et rouge : avant lui, Guillermo Franco et Rogelio Funes Mori avaient également porté les espoirs du Mexique, sans jamais trouver le chemin des filets en Coupe du monde. Mais Quinones, lui, n’a eu besoin que de neuf minutes pour y parvenir.


  • FBL-MEX-TIGRES-ATLASAFP

    Terre sacrée

    Le hasard a bien fait les choses : le camp de base de la Colombie pour la Coupe du monde est installé à Guadalajara, sur les terrains de l’Academia Atlas FC. Pour Quinones, ce lieu est sacré.

    C’est dans cette ville qu’il s’est imposé comme le « Roi de l’Atlas » après son départ des Tigres en 2021. C’est aussi là qu’un club privé de titre depuis soixante-dix ans a enfin conjuré le sort lors de l’Apertura 2021. Quelques mois plus tard, l’Atlas a accompli une performance encore plus surprenante : il a enchaîné avec un second sacre. Deux titres consécutifs, un « bicampeonato » : l’équipe qui avait patienté sept décennies se retrouvait soudain avec deux trophées en autant de tournois.

    Quinones a été l’un des grands artisans de cette renaissance. En finale du Clausura 2022 face à Pachuca, il a ouvert le score à l’Estadio Jalisco lors du match aller, offrant à l’Atlas une avance de 2-0 et propulsant le club vers un deuxième sacre d’affilée. Ce genre d’exploit l’a propulsé du statut de joueur clé à celui de légende vivante.

    Son retour à Guadalajara jeudi, où le Mexique affrontera la Corée du Sud, revêt donc une dimension particulière. Quinones n’est plus seulement l’ancien attaquant de l’Atlas : il est désormais l’étincelle de la sélection mexicaine, de retour dans la ville où se sont écrites certaines des plus belles pages de sa carrière.

    Il a offert aux supporters de l’Atlas des titres que beaucoup n’avaient connus que par ouï-dire, transformant l’impossible en réalité. Aujourd’hui, il entend reproduire ce scénario avec le Mexique.


  • Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    La star saoudienne

    Quinones a laissé une empreinte majeure dans la Liga MX. Au cours de ses passages chez les Tigres, les Lobos BUAP, l’Atlas et l’América, il a inscrit 75 buts et délivré 20 passes décisives en 206 matches de championnat. Si l’on élargit le champ à l’ensemble des compétitions disputées avec des clubs de première division mexicaine, ce total grimpe à 88 buts.

    Ces buts lui ont surtout ouvert les portes du palmarès : un titre de champion avec les Tigres, puis un doublé historique avec l’Atlas et, enfin, un nouveau sacre avec l’América. Lorsqu’il a rejoint Al-Qadsiah à l’été 2024, Quinones n’était plus seulement un avant-centre explosif capable d’éclairs de génie sporadiques ; il s’était mué en véritable gagnant, capable de gérer le poids émotionnel des finales.

    Puis vint l’Arabie saoudite, synonyme d’une nouvelle forme de reconnaissance.

    Transféré à Al-Qadsiah pour 16 millions de dollars, soit le record de la Liga MX, il a immédiatement brillé en inscrivant 25 buts toutes compétitions confondues lors de son premier exercice.

    En 2025-2026, il termine meilleur buteur de la Saudi Pro League avec 33 réalisations en 31 matchs : un triplé inscrit contre Al-Ittihad lors de la dernière journée lui permet de devancer Ivan Toney et Cristiano Ronaldo au classement des artificiers. Il ajoute également quatre buts en Coupe du Roi pour parachever son total.

    Depuis Hugo Sánchez, la sélection mexicaine n’avait pas eu l’occasion d’aligner un avant-centre aussi en forme juste avant une Coupe du monde. La Saudi Pro League n’est pas la Liga, et Quinones n’est pas Hugo, mais l’essentiel est ailleurs : il continue d’inscrire des buts avec une régularité impressionnante.

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Profiter de l’instant présent

    Il est rare de voir un footballeur se sentir chez lui à l’Estadio Azteca. Ce stade a plutôt tendance à engloutir les joueurs qu’à les accueillir à bras ouverts. L’altitude, le bruit, l’histoire, les attentes… tout cela pèse lourdement.

    Or Hirving Lozano, lui, a semblé à l’aise dès le coup d’envoi face à l’Afrique du Sud. À chaque touche de balle, il a fait bouger les lignes, agissant avec audace sans précipitation, agressif sans imprudence. Il a évolué comme un homme conscient de l’enjeu, refusant de se laisser intimider. Lorsque l’occasion s’est présentée, il a fait ce que le Mexique attendait de ses attaquants depuis des années : il a marqué.

    Ce premier but a immédiatement changé la donne sur le plan émotionnel dans ce tournoi. Le Mexique attendait un déclic, et Quinones le lui a offert. Désormais, les espoirs d’un parcours de haut vol à domicile reposent sur sa capacité à maintenir ce niveau de performance.


  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Concrétiser ses rêves

    La carrière de Quinones est complexe : elle ne se réduit pas à un simple choix par défaut ou par opportunité. Colombien de naissance, il a porté le maillot de sa sélection en catégories jeunes. Ses proches de Magui Payan demeurent attachés à son parcours, et il ne les a jamais reniés. Il s’est toutefois clairement exprimé au sujet du Mexique.

    « Ceux qui ignorent mon parcours me jugeront toujours », a-t-il confié à ESPN MX. « Mais cela n’a guère d’importance. L’essentiel est ce que je ressens, et j’éprouve un profond amour pour le Mexique. »

    Sa mère, Gloria, comprend son choix : « Ça m’a fait mal de le laisser là-bas, mais je savais que c’était pour son rêve… Personne n’est prophète en son pays. Quand on a des rêves à réaliser, on va où il le faut, et là-bas, on peut les concrétiser. »

    Aujourd’hui, ce rêve prend la forme d’un objectif en Coupe du monde. Deux nations le suivent, tandis que sa mère colombienne, son maillot mexicain, son Soulier d’or saoudien et un stade désormais familier composent son univers. Le meilleur de Quinones n’a peut-être pas encore été vu dans ce tournoi. 



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