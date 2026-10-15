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L’ascension d’Ethan Ampadu : Transféré à Chelsea à 16 ans, « loin du compte » à Sheffield United, puis leader à Leeds United avec des performances d’« au moins 7 sur 10 » chaque semaine
Ampadu a rejoint Chelsea alors qu’il était un jeune prodige adolescent.
Originaire d’Exeter, Ampadu a fait ses débuts dans le club de sa ville, disputant son premier match en équipe première avec le club d’Exeter à seulement 15 ans, 10 mois et 26 jours, battant ainsi un record établi auparavant dans le Devon par Cliff Bastin, figure emblématique d’Arsenal.
Un tel potentiel n’a pas tardé à attirer l’attention : l’adolescent prodige figurait sur les listes de recruteurs de clubs de toute la Premier League. Chelsea, le poids lourd de Stamford Bridge, a finalement remporté la course à sa signature, particulièrement convoitée.
Ampadu n’a disputé que 12 matches officiels avec Chelsea, dont un seul dans l’élite, avant d’acquérir une expérience précieuse loin de l’ouest de Londres en rejoignant le RB Leipzig, Sheffield United, Venezia et Spezia.
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Un international gallois relancé à Elland Road
Un transfert définitif s’est finalement concrétisé en 2023, lorsqu’il a rejoint le Yorkshire de l’Ouest. L’opération conclue par Leeds pour 7 millions de livres (9 millions de dollars) a tout d’une bonne affaire : Ampadu a hérité du brassard de capitaine un an seulement après son arrivée.
Il a mené Leeds au titre de champion de Championship en 2025, avant de contribuer à assurer son maintien en Premier League la saison dernière. À 26 ans, il est l’un des premiers noms inscrits sur la feuille de match de Daniel Farke lorsqu’il est apte à jouer, ayant ajouté à son jeu une régularité de « 7 sur 10 ».
Ampadu est devenu l’un des favoris des supporters à Elland Road. Un remarquable retournement de situation pour celui qui, à un moment donné, risquait d’être considéré comme un grand espoir n’ayant finalement pas confirmé.
Ampadu est devenu un capitaine incontournable pour Leeds
Interrogé sur la montée en puissance d’Ampadu, l’ancien défenseur de Leeds Kilgallon, qui s’exprimait en partenariat avec les meilleurs sites de paris sportifs en cryptomonnaies, a confié à GOAL : « Quand on allait le voir jouer à Sheffield United, où il était prêté, ça ne marchait pas pour lui. Je connais quelques gars qui ont joué à Sheffield United et j’ai parlé à quelques personnes. Je me disais : “C’est qui, cet Ampadu ? Il semble loin du niveau attendu pour le moment.”
« Maintenant, il est à Leeds United, et quel joueur ! Capitaine, leader, il ne manque aucun match et peut jouer en défense centrale comme au milieu de terrain. Honnêtement, je ne l’ai jamais vu faire un mauvais match. À chaque match, il vaut au minimum un 7. C’est lui qui mène cette équipe.
« Il y a un excellent vestiaire à Leeds United. Je pense que c’est lui qui veille à tout ça. C’est un leader sur le terrain comme en dehors. Je ne tarirai pas d’éloges à son sujet. Je crois qu’ils ont plaisanté l’autre jour sur le fait qu’il ne marque pas assez, mais il fait tout le reste, ce que les gens remarquent peut-être moins : les tacles, les courses de repli.
« Il a été un joueur absolument incontournable pour Leeds United. Leeds a eu de bons joueurs jusqu’ici cette saison, mais Ampadu s’est distingué. Vraiment. »
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Une réunion avec Manchester United et Fernandes prévue prochainement
Leeds aura besoin d’un Ampadu au sommet de sa combativité lors de son retour en Premier League dimanche. Le club se prépare à affronter Manchester United, qui s’apprête à traverser les Pennines alors que la pression s’accentue sur son entraîneur Michael Carrick, en difficulté.
Farke espérera fragiliser encore davantage la position de l’entraîneur adverse, après avoir pris quatre points à ce vieux rival la saison dernière. Il comptera sur son capitaine pour s’imposer dans ce qui promet d’être un duel animé au milieu de terrain face au meneur de jeu portugais Bruno Fernandes.
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