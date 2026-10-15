Interrogé sur la montée en puissance d’Ampadu, l’ancien défenseur de Leeds Kilgallon, qui s’exprimait en partenariat avec les meilleurs sites de paris sportifs en cryptomonnaies, a confié à GOAL : « Quand on allait le voir jouer à Sheffield United, où il était prêté, ça ne marchait pas pour lui. Je connais quelques gars qui ont joué à Sheffield United et j’ai parlé à quelques personnes. Je me disais : “C’est qui, cet Ampadu ? Il semble loin du niveau attendu pour le moment.”

« Maintenant, il est à Leeds United, et quel joueur ! Capitaine, leader, il ne manque aucun match et peut jouer en défense centrale comme au milieu de terrain. Honnêtement, je ne l’ai jamais vu faire un mauvais match. À chaque match, il vaut au minimum un 7. C’est lui qui mène cette équipe.

« Il y a un excellent vestiaire à Leeds United. Je pense que c’est lui qui veille à tout ça. C’est un leader sur le terrain comme en dehors. Je ne tarirai pas d’éloges à son sujet. Je crois qu’ils ont plaisanté l’autre jour sur le fait qu’il ne marque pas assez, mais il fait tout le reste, ce que les gens remarquent peut-être moins : les tacles, les courses de repli.

« Il a été un joueur absolument incontournable pour Leeds United. Leeds a eu de bons joueurs jusqu’ici cette saison, mais Ampadu s’est distingué. Vraiment. »