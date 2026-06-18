L'ascension d'Ayyoub Bouaddi : le jeune prodige marocain du milieu de terrain, doté d'un mental de grand joueur, qui trouverait sa place dans n'importe quelle équipe européenne

Né à Senlis, dans le nord de la France, Bouaddi a commencé à jouer au football à l’âge de cinq ans à Creil, une ville voisine. Malgré l’intérêt du Paris Saint-Germain et de Monaco, il a choisi de rejoindre le LOSC en 2021, alors qu’il n’avait que treize ans.

« Ayyoub était un choix évident : grand, à l’aise au milieu de terrain, doté d’une excellente technique et d’une grande vision du jeu », a déclaré l’ancien entraîneur Georges Tournay à L’Équipe. « Il était destiné à réussir, un peu comme Raphaël Varane. »

Un peu plus de deux ans après son arrivée dans le Nord, le jeune milieu de terrain a paraphé son premier contrat professionnel avec le club de Ligue 1. « Je suis très heureux », a-t-il confié sur le site officiel des Dogues. « Devenir pro ici était un objectif pour moi. Et maintenant ? Je veux simplement continuer à me donner à fond et à travailler chaque jour pour intégrer, à terme, l’équipe première. »

Il atteindra cet objectif bien plus tôt que prévu.