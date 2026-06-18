L'ascension d'Ayyoub Bouaddi : le jeune prodige marocain du milieu de terrain, doté d'un mental de grand joueur, qui trouverait sa place dans n'importe quelle équipe européenne

Il est légitime de s’interroger sur l’opportunité, pour Bouaddi, de rejoindre le PSG cet été. Sous les ordres de Luis Enrique, le club dispose déjà d’un trio axial considéré comme l’un des meilleurs au monde, ce qui pourrait limiter le temps de jeu du jeune milieu à un moment clé de sa carrière.
Même scénario à l’Allianz Arena, où il devrait d’abord évincer Joshua Kimmich ; toutefois, le Bayern finira par chercher un successeur et peu de profils semblent aussi prometteurs sur le marché.
La concurrence pour une place de titulaire à Arsenal est tout aussi féroce : Martin Zubimendi, recruté 56 millions de livres sterling, a déjà perdu son statut de titulaire au profit de Myles Lewis-Skelly en fin de première saison. Néanmoins, l’incapacité des Gunners à conserver la possession face à des adversaires de haut niveau a été cruellement mise en évidence par le PSG lors de la finale de la Ligue des champions ; on comprend donc aisément pourquoi Mikel Arteta semble désespéré de recruter Bouaddi, qui offre le mélange parfait entre physique et technique.
Liverpool, dont l’entrejeu a souvent vacillé la saison passée, suit aussi le dossier avec attention : Bouaddi correspond au profil de sentinelle athlétique et complète que les Reds recherchent depuis l’ère Jürgen Klopp.
Conscient de l’attrait qu’il suscite, le joueur se concentre pour l’instant sur l’objectif de mener le Maroc aussi loin que possible en Coupe du monde. Le moment venu, il disposera de plusieurs options et, au vu de ses prestations, il devrait faire le choix le plus judicieux pour la suite de sa carrière.