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Ayyoub Bouaddi Morocco GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traduit par

L'ascension d'Ayyoub Bouaddi : le jeune prodige marocain du milieu de terrain, doté d'un mental de grand joueur, qui trouverait sa place dans n'importe quelle équipe européenne

Opinion
Maroc
Coupe du monde
A. Bouaddi
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FEATURES
Écosse vs Maroc

À un peu plus d’un mois du coup d’envoi de la Coupe du monde, Ayyoub Bouaddi n’avait pas encore fixé son choix quant à son avenir international. Le milieu de terrain de l’équipe de France des moins de 21 ans allait-il poursuivre son engagement avec le pays de sa naissance ? Ou bien allait-il répondre à l’appel du Maroc, nation d’origine de ses parents ? Après une réflexion approfondie, il a finalement opté pour la seconde option, et ce choix semble déjà lui donner raison.

Si ce premier match de Coupe du monde, samedi face au Brésil, n’a révélé qu’une seule chose, c’est la qualité de la prise de décision de Bouaddi. Sous une pression intense, le jeune joueur a récupéré le ballon dans des situations périlleuses et s’en est systématiquement sorti en choisissant la bonne option : une passe précise ou un dribble tranquille face à un adversaire de renom.

Il a ainsi offert à ses partenaires un point d’appui idéal pour bousculer le Brésil et arracher un match nul passionnant (1-1) dans le New Jersey. Si cette maturité a stupéfié le monde, aucun de ses entraîneurs ou coéquipiers, actuels ou passés, n’a été surpris par celui que l’on présente depuis longtemps comme une future star.

  • Ayyoub Bouaddi Lille 2023-24Getty Images

    « Promis à un bel avenir »

    Né à Senlis, dans le nord de la France, Bouaddi a commencé à jouer au football à l’âge de cinq ans à Creil, une ville voisine. Malgré l’intérêt du Paris Saint-Germain et de Monaco, il a choisi de rejoindre le LOSC en 2021, alors qu’il n’avait que treize ans.

    « Ayyoub était un choix évident : grand, à l’aise au milieu de terrain, doté d’une excellente technique et d’une grande vision du jeu », a déclaré l’ancien entraîneur Georges Tournay à L’Équipe. « Il était destiné à réussir, un peu comme Raphaël Varane. »

    Un peu plus de deux ans après son arrivée dans le Nord, le jeune milieu de terrain a paraphé son premier contrat professionnel avec le club de Ligue 1. « Je suis très heureux », a-t-il confié sur le site officiel des Dogues. « Devenir pro ici était un objectif pour moi. Et maintenant ? Je veux simplement continuer à me donner à fond et à travailler chaque jour pour intégrer, à terme, l’équipe première. »

    Il atteindra cet objectif bien plus tôt que prévu.

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  • Ayyoub Bouaddi Lille 2023-24Getty Images

    « Un joueur d’avenir »

    Formé rapidement au LOSC, Bouaddi avait déjà goûté à la N3 avec la réserve lorsque, le 5 octobre 2023, Paulo Fonseca, alors entraîneur de l’équipe première, le lance dans le onze de départ pour la rencontre de Ligue des conférences face au KI Klaksvik.

    Âgé de seulement 16 ans et trois jours, il devenait le plus jeune joueur de l’histoire des coupes d’Europe de l’UEFA et le plus jeune Dogue depuis 1981. Fonseca se réjouissait alors : « Nous avons découvert un joueur pour l’avenir. » Mais aussi pour le présent, comme on allait le voir.

    À peine deux semaines plus tard, il fait son entrée en jeu contre Brest en Ligue 1, devenant le plus jeune joueur du XXIe siècle dans l’élite française. Il totalisera finalement 16 apparitions avec le groupe pro d’ici la fin de l’exercice 2023-2024. Logiquement, le club nordiste lui aoffert un nouveau bail jusqu’en 2027 cet été.

    « Je suis fier et heureux de poursuivre l’aventure avec le LOSC, le club qui m’a donné ma chance et m’a permis de faire mes débuts professionnels », s’est réjoui le milieu de terrain. « Mes ambitions pour la saison prochaine ? Tout donner pour atteindre les objectifs du club et faire la fierté de nos supporters. »

  • Joyeux anniversaire !

    Les supporters lillois étaient fiers de Bouaddi après sa prestation remarquable lors de la victoire surprise (mais méritée) 1-0 contre le Real Madrid, champion d’Europe en titre, le 2 octobre 2024.

    Le jour de ses 17 ans, et malgré la présence dans l’entrejeu adverse de Jude Bellingham, Fede Valverde, Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga, le jeune milieu a fait preuve d’un sang-froid exemplaire. Il a réussi 43 de ses 44 passes, offrant un spectacle rare et concluant sa soirée par une ovation du Stade Pierre-Mauroy.

    Sans surprise, l’entraîneur lillois Bruno Genesio s’est réjoui pour son jeune milieu de terrain, déjà remarqué l’année précédente pour avoir remporté un concours d’art oratoire en présence de la première dame, Brigitte Macron.

    « C’est un garçon qui a la tête bien sur les épaules », a déclaré Genesio à la presse. « Nous savons de quoi il est capable. Il a le talent pour évoluer à ce niveau. Il doit continuer à travailler, mais je ne m’inquiète pas pour lui. »

    Genesio ne s’était pas trompé : lors de l’ultime sortie européenne des Dogues avant la trêve internationale de novembre, Bouaddi a de nouveau étincelé. À l’occasion du match nul 1-1 face à la Juventus, il a été désigné homme du match grâce à une performance d’une assurance rare devant sa défense à quatre.

  • Aston Villa FC v Lille OSC - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Rumeurs de transfert

    La prestation de Bouaddi face à la Juventus a inévitablement suscité des rumeurs le liant au grand club turinois, tandis qu’il a également été révélé par la suite que Fonseca avait tenté – sans succès – de convaincre l’AC Milan de recruter son protégé lorsqu’il avait pris les rênes du club de San Siro à l’été 2024.

    Malheureusement pour ces deux clubs de Serie A, aucun d’entre eux n’est aujourd’hui en position de recruter Bouaddi. La valeur du joueur a en effet flambé au cours d’une saison où il a été titularisé à 37 reprises avec Lille, attirant l’intérêt de l’élite européenne.

    Selon plusieurs sources, le président du club, Olivier Letang, réclamera au moins 70 millions de livres sterling (94 millions de dollars) pour un joueur présenté comme le plus grand talent sorti du centre de formation depuis Eden Hazard, il y a près de vingt ans – une somme qui, toutefois, ne devrait pas effrayer les nombreux prétendants de Bouaddi.


  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Brillant face au Brésil

    L’intérêt autour de Bouaddi s’est accentué après sa domination au milieu de terrain face au Brésil, pourtant aligné avec Casemiro et Bruno Guimarães. Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Liverpool et Arsenal seraient sur le coup : on comprend pourquoi.

    Lors du seul match que nous ayons vu jusqu’à présent entre deux équipes classées parmi les dix meilleures du tournoi, Bouaddi a été le joueur le plus influent sur le terrain. Il a remporté plus de duels que n’importe qui d’autre et aucun milieu de terrain n’a touché le ballon plus souvent que lui.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-MARAFP

    Un choix stratégique s’impose

    Il est légitime de s’interroger sur l’opportunité, pour Bouaddi, de rejoindre le PSG cet été. Sous les ordres de Luis Enrique, le club dispose déjà d’un trio axial considéré comme l’un des meilleurs au monde, ce qui pourrait limiter le temps de jeu du jeune milieu à un moment clé de sa carrière.

    Même scénario à l’Allianz Arena, où il devrait d’abord évincer Joshua Kimmich ; toutefois, le Bayern finira par chercher un successeur et peu de profils semblent aussi prometteurs sur le marché.

    La concurrence pour une place de titulaire à Arsenal est tout aussi féroce : Martin Zubimendi, recruté 56 millions de livres sterling, a déjà perdu son statut de titulaire au profit de Myles Lewis-Skelly en fin de première saison. Néanmoins, l’incapacité des Gunners à conserver la possession face à des adversaires de haut niveau a été cruellement mise en évidence par le PSG lors de la finale de la Ligue des champions ; on comprend donc aisément pourquoi Mikel Arteta semble désespéré de recruter Bouaddi, qui offre le mélange parfait entre physique et technique.

    Liverpool, dont l’entrejeu a souvent vacillé la saison passée, suit aussi le dossier avec attention : Bouaddi correspond au profil de sentinelle athlétique et complète que les Reds recherchent depuis l’ère Jürgen Klopp.

    Conscient de l’attrait qu’il suscite, le joueur se concentre pour l’instant sur l’objectif de mener le Maroc aussi loin que possible en Coupe du monde. Le moment venu, il disposera de plusieurs options et, au vu de ses prestations, il devrait faire le choix le plus judicieux pour la suite de sa carrière.

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