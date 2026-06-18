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Ayyoub Bouaddi Morocco GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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L'ascension d'Ayyoub Bouaddi : le jeune prodige marocain du milieu de terrain, doté d'un mental de grand champion, qui trouverait sa place dans n'importe quelle équipe européenne

Opinion
Maroc
Coupe du monde
A. Bouaddi
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FEATURES
Écosse vs Maroc

À un peu plus d’un mois du coup d’envoi de la Coupe du monde, Ayyoub Bouaddi n’avait pas encore fixé son choix quant à son avenir international. Le milieu de terrain de l’équipe de France des moins de 21 ans allait-il poursuivre son engagement avec le pays de sa naissance ? Ou bien allait-il répondre à l’appel du Maroc, nation d’origine de ses parents ? Après une réflexion approfondie, il a finalement opté pour la seconde option, et les premiers indicateurs suggèrent que c’est le bon choix.

Si ce premier match de Coupe du monde, samedi face au Brésil, n’a révélé qu’une seule chose, c’est la qualité de la prise de décision de Bouaddi. Sous une pression intense, le jeune joueur a récupéré le ballon dans des situations périlleuses et s’en est systématiquement sorti en choisissant la bonne option : une passe précise ou un dribble tranquille face à un adversaire de renom.

En offrant à ses partenaires un terrain d’expression idéal, il a permis à son équipe de bousculer le Brésil et d’arracher un match nul passionnant (1-1) dans le New Jersey. Si cette maturité a stupéfié le monde, aucun de ses entraîneurs ou coéquipiers, actuels ou passés, n’a été surpris : depuis longtemps, tous voient en lui une future superstar.

  • Ayyoub Bouaddi Lille 2023-24Getty Images

    « Promis à un bel avenir »

    Né à Senlis, dans le nord de la France, Bouaddi a commencé à jouer au football à l’âge de cinq ans à Creil, une ville voisine. Malgré l’intérêt du Paris Saint-Germain et de Monaco, il a choisi de rejoindre Lille en 2021, alors qu’il n’avait que 13 ans.

    « Ayyoub était un choix évident : grand, à l’aise au milieu de terrain, doté d’une excellente technique et d’une grande vision du jeu », a déclaré l’ancien entraîneur Georges Tournay à L’Équipe. « Il était destiné à réussir, un peu comme Raphaël Varane. »

    Un peu plus de deux ans après son arrivée, il a paraphé son premier contrat professionnel avec le club nordiste. « Je suis très heureux », a-t-il confié sur le site officiel des Dogues. « Devenir pro ici était un objectif pour moi. Et maintenant ? Je veux simplement continuer à me donner à fond et à travailler chaque jour pour intégrer, à terme, l’équipe première. »

    Il atteindra cet objectif bien plus tôt que prévu.

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  • Ayyoub Bouaddi Lille 2023-24Getty Images

    « Un joueur d’avenir »

    Formé à Lille, Bouaddi a rapidement franchi les étapes du centre de formation et avait déjà évolué avec la réserve en National 3 lorsqu’il a été lancé dans le grand bain par Paulo Fonseca. Le 5 octobre 2023, l’entraîneur l’a aligné d’entrée pour affronter le KI Klaksvik en Ligue des conférences.

    Âgé de seulement 16 ans et trois jours, il devenait le plus jeune joueur de l’histoire des coupes européennes de l’UEFA et le plus jeune Dogue depuis 1981. Fonseca se réjouissait alors : « Nous avons découvert un joueur pour l’avenir. » Et le présent, comme on allait vite le constater.

    À peine deux semaines plus tard, il fait son entrée en jeu contre Brest et devient, à 16 ans et 17 jours, le plus jeune joueur de l’histoire de la Ligue 1 au XXIe siècle. D’ici la fin de la saison 2023-2024, il totalise 16 apparitions supplémentaires avec le groupe pro. Logiquement, le club nordiste lui offre un nouveau bail jusqu’en 2027 durant l’été.

    « Je suis fier et heureux de poursuivre l’aventure avec le LOSC, le club qui m’a donné ma chance et m’a permis de faire mes débuts professionnels », s’est réjoui le milieu de terrain. « Mes ambitions pour la saison prochaine ? Tout donner pour atteindre les objectifs du club et faire la fierté de nos supporters. »

  • Joyeux anniversaire !

    Les supporters lillois étaient fiers de Bouaddi après sa prestation d’une sérénité remarquable lors de la victoire surprise, mais pleinement méritée, 1-0 contre le Real Madrid, champion d’Europe en titre, le 2 octobre 2024.

    Le jour de ses 17 ans, et malgré la présence dans l’entrejeu de Jude Bellingham, Fede Valverde, Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga, le jeune milieu a fait preuve d’un sang-froid remarquable. Il a réussi 43 de ses 44 passes, avant de savourer une sérénade du Stade Pierre-Mauroy pour conclure ce joyeux anniversaire.

    Sans surprise, l’entraîneur lillois Bruno Genesio s’est réjoui pour son jeune milieu de terrain, déjà remarqué l’année précédente pour avoir remporté un concours d’art oratoire en présence de la première dame, Brigitte Macron.

    « C’est un garçon qui a la tête bien sur les épaules », a déclaré Genesio à la presse. « Nous savons de quoi il est capable. Il a le talent pour évoluer à ce niveau. Il doit continuer à travailler, mais je ne m’inquiète pas pour lui. »

    L’entraîneur avait vu juste : avant la trêve internationale de novembre, Bouaddi a confirmé son immense potentiel lors de l’ultime sortie européenne des Dogues. Face à la Juventus, il a été désigné homme du match après le match nul 1-1, gratifié d’une nouvelle performance d’une assurance impressionnante devant sa défense à quatre.

  • Aston Villa FC v Lille OSC - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Rumeurs de transfert

    La prestation de Bouaddi face à la Juventus a inévitablement suscité des rumeurs le liant au grand club turinois, tandis qu’il a également été révélé par la suite que Fonseca avait tenté, sans succès, de convaincre l’AC Milan de recruter son protégé lorsqu’il avait pris les rênes du club de San Siro à l’été 2024.

    Malheureusement pour les deux clubs de Serie A, aucun d’eux n’est aujourd’hui en position de recruter Bouaddi. La valeur du joueur a explosé lors d’une saison où il a été titularisé à 37 reprises avec Lille, attirant l’intérêt de l’élite européenne.

    Selon plusieurs sources, le président du club, Olivier Letang, réclamera au moins 70 millions de livres sterling (94 millions de dollars) pour un joueur présenté comme le plus grand talent sorti du centre de formation depuis Eden Hazard il y a près de vingt ans – une somme qui ne devrait pas effrayer les nombreux prétendants de Bouaddi.


  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Brillant face au Brésil

    L’intérêt autour de Bouaddi s’est accentué après sa domination au milieu de terrain face au Brésil, pourtant emmené par Casemiro et Bruno Guimarães. Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Liverpool et Arsenal seraient sur le coup : on comprend pourquoi.

    Lors du seul match que nous ayons vu jusqu’à présent entre deux équipes classées parmi les dix meilleures du tournoi, Bouaddi a été le joueur le plus influent sur le terrain. Il a remporté plus de duels que n’importe qui d’autre et aucun milieu de terrain n’a touché le ballon plus souvent que lui.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-MARAFP

    Un choix stratégique s’impose

    Il est légitime de s’interroger sur l’opportunité, pour Bouaddi, de rejoindre le PSG cet été. Sous les ordres de Luis Enrique, le jeune milieu de terrain trouverait en effet sur son chemin le trio de stars que l’on présente souvent comme le meilleur du monde, ce qui pourrait limiter son temps de jeu à un moment clé de sa carrière.

    Même scénario à l’Allianz Arena, où il devrait d’abord jouer les seconds rôles derrière Joshua Kimmich ; toutefois, le Bayern, qui songera bientôt à la succession du vice-capitaine, surveille de près ce profil rare sur le marché des jeunes milieux.

    La concurrence pour une place de titulaire à Arsenal est tout aussi féroce : Martin Zubimendi, recruté 56 millions de livres sterling, a déjà perdu son statut de titulaire au profit de Myles Lewis-Skelly en fin de première saison. Néanmoins, l’incapacité des Gunners à conserver la possession face à des adversaires de haut niveau a été cruellement mise en évidence par le PSG lors de la finale de la Ligue des champions ; on comprend donc aisément pourquoi Mikel Arteta semble désespérément vouloir recruter Bouaddi, qui offre le mélange parfait entre physique et technique.

    Liverpool, dont l’entrejeu a souvent vacillé la saison passée, suit aussi le dossier avec attention : Bouaddi correspond au profil de sentinelle athlétique et complète que les Reds recherchent depuis l’ère Jürgen Klopp.

    Conscient de l’attrait qu’il suscite, le joueur se concentre pour l’instant sur l’objectif de mener le Maroc aussi loin que possible en Coupe du monde. Le moment venu, il disposera de plusieurs options et, au vu de ses prestations, il devrait faire le choix le plus judicieux pour la suite de sa carrière.

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