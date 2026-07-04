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L'AS Rome accélère pour recruter Mason Greenwood, craignant que l'Atlético de Madrid ne se tourne vers l'attaquant marseillais en cas de départ de Julián Álvarez
Les Giallorossi intensifient leurs efforts pour recruter leur cible prioritaire.
La Roma a fait de Greenwood sa priorité offensive pour le mercato estival, alors qu’elle cherche à reconstruire en profondeur son flanc droit. Le club italien avait initialement étudié plusieurs noms prestigieux en mai, dont Crysencio Summerville, l’ailier dynamique de West Ham et des Pays-Bas, avant de changer de cap en raison de prix exorbitants et d’une concurrence nationale intense.
Selon Alfredo Pedullà, la direction de l’Olimpico est désormais prête à tout mettre en œuvre pour recruter l’attaquant marseillais, considérant les premiers jours de la semaine prochaine comme une fenêtre d’opportunité décisive. Les dirigeants du club de la capitale estiment que la dynamique administrative qui s’instaurera au cours des prochains jours sera déterminante pour la réussite ou l’échec de cette opération à haut risque.
- AFP
La baisse du prix demandé incite la Roma à se concentrer davantage
Le prix demandé pour Greenwood est récemment descendu sous la barre des 50 millions d'euros, et Marseille aurait fait le deuil de conserver le joueur cet été. Cette baisse de valorisation a renforcé la détermination de la Roma à déposer une offre ferme.
Fenerbahçe a, pour l’instant, proposé le salaire le plus élevé : environ 7 M€ par an, contre 5 M€ de la part de la Roma. En revanche, le club turc n’a pas encore cédé sur le montant du transfert, ce qui laisse à la Roma une marge de manœuvre pour négocier les autres modalités.
L’Atlético pourrait émerger comme une menace de dernière minute.
Le principal obstacle aux ambitions de la Roma pourrait être l’Atlético, actuellement en retrait mais susceptible de se positionner rapidement sur Greenwood si le club résout ses problèmes offensifs. La décision des Colchoneros dépendra de l’issue de deux dossiers distincts.
Si le club madrilène parvient à résoudre la situation de Julian Álvarez – option la plus complexe – ou celle d’Alexander Sorloth, il pourrait se tourner rapidement vers Greenwood pour le remplacer. Son prix en baisse et ses performances confirmées en Ligue 1 en font une option intéressante à court terme.
- Getty Images Sport
Laporta confirme l'intérêt du Barça pour Alvarez
Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a officiellement confirmé l’intérêt du club pour l’attaquant argentin Alvarez, impatient de rejoindre le Spotify Camp Nou. Il a révélé qu’une offre officielle avait déjà été transmise à l’Atlético, tout en précisant que le Barça ne se laisserait pas dicter ses conditions.
« Je tiens à préciser d’emblée que nous continuons à avoir un grand respect pour l’Atlético », a déclaré Laporta. « Ces tweets ont été publiés avant que Julian ne déclare vouloir jouer pour un grand club ; il n’a pas mentionné le Barça. Certains l’ont interprété comme une référence au Barça, d’autres non. Nous n’avons pas forcé les choses ; c’est le joueur lui-même qui en a pris l’initiative. Ce joueur était dans le viseur du Barça avant de signer à Manchester City, et même avant cela. À l’époque, nous n’avions pas les moyens de financer ce transfert. Nous avions fait une offre, de club à club.
Le Barça est capable de mener à bien n’importe quelle opération, mais en respectant une logique sportive et économique. C’est nous qui dicterons les règles du marché. J’ai discuté avec l’Atlético et clairement exprimé ce que nous voulons. Deco a fait une offre. Nous savons que le joueur souhaite rejoindre le Barça, et ce depuis longtemps. Nous avons formulé cette proposition en tout respect envers le club madrilène. Ils m’ont dit qu’ils n’envisageaient pas de le vendre, car nous n’avions pas d’alternatives. Nous maintiendrons cette offre aussi longtemps que nécessaire. Nous ne nous laisserons pas dicter nos conditions. S’ils souhaitent finaliser le transfert, nous en serons ravis. Mais l’offre n’est pas valable indéfiniment. »
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