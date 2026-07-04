Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a officiellement confirmé l’intérêt du club pour l’attaquant argentin Alvarez, impatient de rejoindre le Spotify Camp Nou. Il a révélé qu’une offre officielle avait déjà été transmise à l’Atlético, tout en précisant que le Barça ne se laisserait pas dicter ses conditions.

« Je tiens à préciser d’emblée que nous continuons à avoir un grand respect pour l’Atlético », a déclaré Laporta. « Ces tweets ont été publiés avant que Julian ne déclare vouloir jouer pour un grand club ; il n’a pas mentionné le Barça. Certains l’ont interprété comme une référence au Barça, d’autres non. Nous n’avons pas forcé les choses ; c’est le joueur lui-même qui en a pris l’initiative. Ce joueur était dans le viseur du Barça avant de signer à Manchester City, et même avant cela. À l’époque, nous n’avions pas les moyens de financer ce transfert. Nous avions fait une offre, de club à club.

Le Barça est capable de mener à bien n’importe quelle opération, mais en respectant une logique sportive et économique. C’est nous qui dicterons les règles du marché. J’ai discuté avec l’Atlético et clairement exprimé ce que nous voulons. Deco a fait une offre. Nous savons que le joueur souhaite rejoindre le Barça, et ce depuis longtemps. Nous avons formulé cette proposition en tout respect envers le club madrilène. Ils m’ont dit qu’ils n’envisageaient pas de le vendre, car nous n’avions pas d’alternatives. Nous maintiendrons cette offre aussi longtemps que nécessaire. Nous ne nous laisserons pas dicter nos conditions. S’ils souhaitent finaliser le transfert, nous en serons ravis. Mais l’offre n’est pas valable indéfiniment. »