L'Italie a fait de Guardiola sa cible prioritaire pour le poste d'entraîneur vacant. Selon un article de Football Italia, le directeur technique Maldini et son conseiller Leonardo se sont rendus à Barcelone ce week-end pour rencontrer Guardiola en personne. La Fédération italienne de football rêve de s'attacher les services de cet entraîneur au palmarès exceptionnel après son départ de Manchester City, où il a passé les dix dernières années.

Une photo de Maldini et Leonardo à bord de l’avion les ramenant en Italie a circulé sur Internet, attisant l’excitation des supporters. Toutefois, malgré cette démarche hautement symbolique, convaincre l’entraîneur catalan de reprendre immédiatement les rênes semble complexe : il a en effet répété à plusieurs reprises son intention de s’accorder une pause loin des terrains.