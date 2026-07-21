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L’arrivée de Pep Guardiola sur le banc de l’équipe d’Italie relève de l’« exploit », malgré une rencontre en personne entre Paolo Maldini, Leonardo et l’ex-coach de Manchester City
Réunion en présentiel à Barcelone
L'Italie a fait de Guardiola sa cible prioritaire pour le poste d'entraîneur vacant. Selon un article de Football Italia, le directeur technique Maldini et son conseiller Leonardo se sont rendus à Barcelone ce week-end pour rencontrer Guardiola en personne. La Fédération italienne de football rêve de s'attacher les services de cet entraîneur au palmarès exceptionnel après son départ de Manchester City, où il a passé les dix dernières années.
Une photo de Maldini et Leonardo à bord de l’avion les ramenant en Italie a circulé sur Internet, attisant l’excitation des supporters. Toutefois, malgré cette démarche hautement symbolique, convaincre l’entraîneur catalan de reprendre immédiatement les rênes semble complexe : il a en effet répété à plusieurs reprises son intention de s’accorder une pause loin des terrains.
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Fabrizio Romano dévoile la position de Guardiola
Fabrizio Romano, spécialiste du marché des transferts, a fait le point sur la situation, confirmant que l’Italie n’avait guère d’espoir de faire changer d’avis Guardiola. Romano a déclaré que l’entraîneur était déterminé à se reposer avant de se lancer dans un nouveau projet. S’exprimant sur sa chaîne YouTube, Romano a expliqué : « La réalité pour l’entourage de Guardiola, c’est que, pour donner le ton, Pep a l’intention de consacrer du temps à sa famille et de ne pas reprendre tout de suite. »
Romano a également partagé une photo de Maldini et Leonardo de retour de leur voyage, réaffirmant que la sélection nationale aura du mal à inverser la tendance actuelle. L’expert en transferts a conclu son analyse par un avertissement sans détour à l’adresse de l’Italie : « S’ils parviennent à le convaincre, ce sera un miracle et un coup de maître, car les chances sont très faibles. »
Autres candidats au poste en Italie
Guardiola étant presque inaccessibles, les dirigeants de la Nazionale doivent se tourner vers d’autres solutions pour le poste de sélectionneur. D’après plusieurs sources, la Fédération italienne aurait déjà activé des plans B au cas où l’entraîneur espagnol déclinerait officiellement leur offre. Andrea Pirlo et Roberto Mancini demeurent les candidats les plus crédibles pour prendre les commandes de la sélection transalpine si la piste Guardiola échoue. Les deux techniciens connaissent parfaitement le football italien et mesurent les attentes liées au poste. Mancini a déjà mené la Nazionale au titre à l’Euro 2020, tandis que Pirlo bénéficie d’un immense respect. La Fédération italienne, consciente de la faible probabilité d’attirer un technicien du calibre de Guardiola, considère ces deux profils comme des options réalistes pour l’avenir immédiat.
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Quelle sera la prochaine étape pour l'équipe nationale italienne ?
La Fédération italienne doit rapidement mettre un terme à sa quête d’un sélectionneur, les prochaines échéances internationales approchant à grands pas. Maldini et Leonardo devraient attendre jusqu’à la fin de la semaine pour obtenir la réponse définitive de Guardiola, avant de se tourner officiellement vers Pirlo ou Mancini. Dans l’intervalle, l’entraîneur catalan devrait poursuivre sereinement son congé sabbatique loin des terrains, en savourant des moments en famille et en mettant de côté toute nouvelle offre pour l’instant.
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