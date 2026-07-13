L'arrivée de Mapi Leon confirme que les London City Lionesses ont les moyens de briguer le haut du tableau en WSL. GOAL passe en revue les transferts les plus marquants du mercato estival féminin 2026

La saison dernière a été riche en transferts retentissants : Manchester United et Manchester City ont effectué un échange, Grace Clinton et Jess Park changeant de maillot, tandis que les London City Lionesses ont établi un nouveau record mondial en recrutant Grace Geyoro en provenance du Paris Saint-Germain. Cet été s’annonce tout aussi mouvementé, la jeune prodige suédoise Felicia Schroder ayant déjà rejoint le Real Madrid dans le cadre d’un transfert colossal.
La Suédoise n’est pas la seule joueuse encore sous contrat à avoir changé d’écurie ; d’autres, comme l’attaquante du PSG Romee Leuchter ou la buteuse de Chelsea Mayra Ramirez, pourraient suivre si leurs clubs respectifs reçoivent une proposition alléchante. Sans oublier les agentes libres très courtisées, à l’image de Salma Paralluelo, fraîchement partie de Barcelone.
Certains transferts s’avèrent bénéfiques pour toutes les parties, mais ce n’est pas toujours le cas : les choix d’un club ou d’une joueuse peuvent parfois susciter la controverse. GOAL vous aide donc à y voir clair en évaluant chaque grand mouvement du mercato féminin. Tout au long de l’été, nous noterons chaque transfert au fur et à mesure, afin que vous puissiez identifier les grandes gagnantes – et les grandes perdantes – de cette intersaison.
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