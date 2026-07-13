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Mapi Leon London City transfer gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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L'arrivée de Mapi Leon confirme que les London City Lionesses ont les moyens de briguer le haut du tableau en WSL. GOAL passe en revue les transferts les plus marquants du mercato estival féminin 2026

WOMEN'S FOOTBALL
London City Lionesses
M. Leon
Barcelona
WSL Série printemps
Arsenal Women
O. Batlle
G. Stanway
Manchester City Women
N. Charles
B. Mead
A. Putellas
M. Earps
G. Reuteler
S. Cerci
Chelsea FC Women
M. Matsukubo
K. McCabe
North Carolina Courage
E. Parkinson
N. Anyomi
Manchester United Women
A. Medina
Gotham FC
S. Kerr
Real Madrid Femenino
Felicia Schroeder
OL Lyonnes
C. Weir
NWSL
Paris Saint Germain
Bayern Munich
Atletico Madrid Femenino
BK Haecken FF
FEATURES
Valadares Gaia
Eintracht Frankfurt
TSG 1899 Hoffenheim
J. Rytting Kaneryd

Ça y est. Le mercato estival 2026 a ouvert ses portes et s’annonce particulièrement agité dans le football féminin, avec plusieurs grandes stars sur le point de changer d’équipe. Alexia Putellas, Georgia Stanway et Sam Kerr ont déjà officialisé leur transfert, mais les rumeurs et les indiscrétions laissent présager d’autres mouvements de poids et quelques surprises de dernière minute.

La saison dernière a été riche en transferts retentissants : Manchester United et Manchester City ont effectué un échange, Grace Clinton et Jess Park changeant de maillot, tandis que les London City Lionesses ont établi un nouveau record mondial en recrutant Grace Geyoro en provenance du Paris Saint-Germain. Cet été s’annonce tout aussi mouvementé, la jeune prodige suédoise Felicia Schroder ayant déjà rejoint le Real Madrid dans le cadre d’un transfert colossal.

La Suédoise n’est pas la seule joueuse encore sous contrat à avoir changé d’écurie ; d’autres, comme l’attaquante du PSG Romee Leuchter ou la buteuse de Chelsea Mayra Ramirez, pourraient suivre si leurs clubs respectifs reçoivent une proposition alléchante. Sans oublier les agentes libres très courtisées, à l’image de Salma Paralluelo, fraîchement partie de Barcelone.

Certains transferts s’avèrent bénéfiques pour toutes les parties, mais ce n’est pas toujours le cas : les choix d’un club ou d’une joueuse peuvent parfois susciter la controverse. GOAL vous aide donc à y voir clair en évaluant chaque grand mouvement du mercato féminin. Tout au long de l’été, nous noterons chaque transfert au fur et à mesure, afin que vous puissiez identifier les grandes gagnantes – et les grandes perdantes – de cette intersaison.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et partagez votre avis dans les commentaires.

  • Mapi Leon London City Lionesses announcement 2026London City Lionesses

    13 juillet : Mapi Leon (de Barcelone aux Lionesses de London City)

    Pour Barcelone : Même si elle n’est pas la plus grande star à quitter Barcelone cet été, le départ de Leon va vraiment faire mal. Comptant parmi les meilleures défenseuses centrales au monde, voire la meilleure, elle a joué un rôle essentiel dans l’ascension du club au sommet du football féminin et sera extrêmement difficile à remplacer, même si les Catalans ne sont pas soumis aux mêmes contraintes financières que l’été dernier. La manière dont elles s’y prendront influencera la note finale de ce transfert, et il convient de donner le bénéfice du doute au Barça jusqu’à ce que cela se concrétise. Certaines jeunes joueuses prometteuses issues de La Masia pourraient prendre la relève, mais pas encore pour occuper le rôle de premier plan qu’occupait Leon. Note : D

    Pour les London City Lionesses : Ce type de recrutement marque un vrai pas en avant pour le club londonien par rapport aux précédents mercatos. Si certaines des joueuses expérimentées arrivées ces derniers temps ont eu un réel impact – Kosovare Asllani en tête – la plupart étaient déjà en fin de carrière. Leon, elle, débarque alors qu’elle est encore au sommet du football féminin et va considérablement renforcer l’équipe. Elle correspond parfaitement à la philosophie de ce club ambitieux grâce à sa grande qualité de jeu au sol. Note : A

    Pour Leon : Quitter Barcelone, championne d’Europe en titre, constitue forcément un pas en arrière sur le plan sportif. La défenseure ne soulevera pas de trophée en Angleterre et elle rejoint un club qui, s’il se qualifie pour la Ligue des champions, pourrait en être exclu en raison de la propriété commune avec Lyon, finaliste battu par le Barça en mai. Mais pour la joueuse de 31 ans, c’est aussi l’occasion d’évoluer dans un nouveau championnat, de relever un défi différent et de préserver son niveau de performance avec un calendrier moins chargé, en vue de la Coupe du monde 2023. Elle percevra par ailleurs un salaire intéressant, sans doute son dernier gros contrat. Note : B

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  • Niamh Charles Man City signing 2026Manchester City FC

    10 juillet : Niamh Charles (de Chelsea à Manchester City)

    À Chelsea, Emma Charles constitue une solution fiable à gauche de la défense, même si ce n’est pas son poste de formation. Formée au poste d’attaquante, elle s’est reconvertie avec brio ces dernières années. Toutefois, lorsque l’occasion s’est présentée de recruter Katie McCabe, début juin, les Blues n’ont pas hésité. La capitaine irlandaise figure parmi les meilleures arrières gauches du moment et son arrivée permet à d’autres joueuses, comme Sandy Baltimore et Veerle Buurman, d’évoluer à des positions plus naturelles. Le départ de Charles, dont le contrat arrivait à échéance, n’affaiblit pas outre mesure l’effectif, d’autant que le club aurait perçu la somme impressionnante de 500 000 £ (670 000 $) pour l’internationale anglaise. Note : A

    Pour Man City : Le recrutement d’une arrière gauche était une priorité lors de ce mercato pour Man City, qui a laissé partir Leila Ouahabi en libre et qui, de toute façon, alignait principalement Alex Greenwood à ce poste. L’arrivée d’une nouvelle option permettrait à Greenwood de revenir à son poste de prédilection en défense centrale. Même si Charles n’atteint pas le même niveau qu’une McCabe, avec laquelle City était fortement pressenti avant l’intervention de Chelsea, elle constitue une option très solide qui représente une amélioration par rapport à la situation actuelle des Citizens. Note : B

    Pour Charles : la venue de McCabe à Chelsea rendait son départ inévitable si elle voulait conserver un temps de jeu régulier. C’est aussi crucial pour son statut en équipe d’Angleterre, puisqu’elle a perdu son poste de titulaire à gauche chez les Lionesses ces derniers mois. Pour l’instant, elle devrait être titulaire à Manchester City, au sein d’un effectif champion de WSL et vainqueur de la FA Cup, qui visera de nouveau les titres majeurs la saison prochaine et retrouvera la Ligue des champions. Note : A

  • Ona Batlle Arsenal 2026Getty Images

    10 juillet : Ona Batlle (de Barcelone à Arsenal)

    Pour Barcelone, ce départ sera sans doute le plus frustrant de l’été. Âgée de seulement 27 ans, Batlle compte parmi les meilleures arrières latérales du monde, contrairement à Putellas et León, toutes deux dans la trentaine, ou à Paralluelo, dont les exigences salariales étaient inaccessibles. Le Barça espérait pourtant la conserver plusieurs saisons encore, d’autant qu’il s’agit de son club de cœur. Finalement, elle rentre en Angleterre sous forme de transfert gratuit. Un véritable coup dur. Note : F

    Pour Arsenal : après le départ de Katie McCabe, un poste s’est libéré à l’arrière gauche et Arsenal a choisi de le pourvoir avec une joueuse de classe mondiale. Batlle est naturellement arrière droite, mais elle possède une grande expérience sur le flanc opposé, où elle peut évoluer très efficacement en tant qu’arrière latérale inversée, ce qui pose de nouveaux problèmes aux adversaires. Le duo de latérales titulaires formé d’Emily Fox et de Batlle figure désormais parmi les meilleurs du football féminin, et, associé à Taylor Hinds et Smilla Holmberg, il doit permettre à Arsenal de franchir un cap et de viser enfin un nouveau titre en WSL, le premier depuis 2019. Note : A

    Pour Batlle : Si ce départ peut surprendre, étant donné l’aura du Barça et le fait qu’il s’agit de son club formateur, la latérale a tout gagné en Catalogne et revient en Angleterre pour un nouveau défi, après trois saisons sans trophée à Manchester United. De nouveaux objectifs l’attendent à Arsenal et ses chances de retrouver la gloire en Ligue des champions restent élevées, les Gunners ayant remporté ce titre l’année dernière, même si elles n’étaient pas aussi grandes qu’au Barça. Note : B

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  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    8 juillet : Alexia Putellas (du FC Barcelone aux London City Lionesses)

    Pour Barcelone : Perdre Putellas, joueuse de classe mondiale au leadership affirmé et à l’influence déterminante, est un coup dur. Après 14 ans au club et tous les trophées possibles, la double lauréate du Ballon d’Or a choisi de relever un nouveau défi. Le fait qu’elle ne rejoigne pas un grand rival européen du Barça est une bonne nouvelle, et le club est bien armé, tant par la qualité de son effectif que par le dynamisme de son centre de formation, pour aller de l’avant de manière positive, même si ce départ reste un coup dur qui fait mal. Note : C

    Pour London City : C’est un coup de maître remarquable. Après seulement une saison en Women’s Super League, l’arrivée d’une joueuse du calibre de Putellas doit permettre à London City de franchir un cap après une solide sixième place la saison dernière. Elle figure parmi les meilleures joueuses de la planète et, à elle seule, élève considérablement le niveau de l’équipe. C’est aussi un choix judicieux pour tirer le meilleur de Grace Geyoro, dont la première saison, après un transfert record, a été en deçà des attentes. L’arrivée de Putellas dans l’entrejeu devrait permettre d’exprimer pleinement le talent de la star française. Note : A+

    Pour Putellas : Peu de footballeuses de haut niveau peuvent tourner une page majeure de leur carrière en apothéose, mais Putellas y est parvenue cette année en quittant le Barça après un quadruplé historique. Direction l’Angleterre, un nouveau championnat et un nouveau défi. Les titres ne pleuvront sans doute pas autant qu’en Catalogne, le projet de London City étant encore à maturité. Sur le plan international, le choix est judicieux : elle va découvrir ce qui est peut-être le meilleur championnat du monde tout en limitant son temps de jeu, London City n’étant pas engagé en Coupe d’Europe. De quoi aborder la Coupe du monde 2023 en pleine possession de ses moyens avec la Roja. Elle bénéficiera en outre d’un salaire très élevé au sein d’un club détenu par la milliardaire Michele Kang. Note : B

  • Geraldine Reuteler Arsenal 2026Getty Images

    8 juillet : Géraldine Reuteler (Eintracht Francfort à Arsenal)

    Pour l’Eintracht Francfort : aurait-il été plus judicieux de laisser partir Reuteler l’été dernier, alors que sa cote était au plus haut après un Euro brillant et qu’Arsenal s’était renseigné sur la milieu de terrain ? Sur le plan financier, sans doute. La joueuse de 27 ans entamait la dernière année de son contrat et il aurait été difficile de la convaincre de signer une prolongation alors que de grands clubs manifestaient leur intérêt. Cependant, conserver Reuteler a permis à l’Eintracht de réaliser une nouvelle saison solide, ponctuée d’une troisième place en Bundesliga et d’une qualification pour les préliminaires de la Ligue des champions, ce qui s’avère plus crucial au final, même si l’internationale suisse ne sera pas facile à remplacer. Note : B

    Pour Arsenal : Un scénario existait où les Gunners se faisaient devancer pour recruter Reuteler, après avoir échoué à conclure un accord l’été dernier. Fort heureusement, ce scénario n’a pas eu lieu : la milieu de terrain s’apprête à rejoindre le nord de Londres un an plus tard, en tant que joueuse libre. Le club londonien recherchait davantage de profondeur et de polyvalence au milieu de terrain, et c’est précisément ce que lui apporte la Suissesse, capable d’occuper plusieurs postes et d’élargir ainsi les options de l’entraîneuse Renee Slegers. Ce recrutement est moins clinquant que d’autres arrivées estivales, mais il constitue un renfort intelligent et solide. Note : B

    Pour Reuteler : Ce transfert représente une étape majeure dans la carrière de la milieu de terrain. Depuis plusieurs saisons, elle est l’une des pièces maîtresses de l’Eintracht, régulièrement bien classé en Bundesliga derrière le Bayern Munich et Wolfsburg, et elle a confirmé son niveau lors de l’Euro à domicile avec la Suisse. Elle mérite amplement ce transfert vers l’un des grands clubs européens, et il pourrait s’avérer très lucratif pour elle si elle saisit les opportunités au sein d’un effectif solide soumis à une rotation régulière entre les différentes compétitions. Note : B

  • Selina Cerci Arsenal 2026Getty Images

    6 juillet : Selina Cerci (de Hoffenheim à Arsenal)

    Du côté d’Hoffenheim : personne n’a marqué plus de buts en Frauen-Bundesliga au cours des deux dernières saisons que Cerci, qui avait été une recrue exceptionnelle pour Hoffenheim après avoir quitté Cologne en 2024. Mais elle quitte désormais le club en tant que joueuse libre, son contrat ayant expiré. Hoffenheim, qui ne percevra aucune indemnité, voit partir sa buteuse vers un club de haut niveau, ce qui est décevant. Remplacer ses réalisations, qui ont contribué aux deux saisons consécutives dans la première moitié du classement de la Bundesliga, s’annonce délicat. Le club mise donc à nouveau sur sa formation en recrutant deux jeunes attaquantes issues du centre de formation du Barça. Note : D

    Du côté d’Arsenal : l’avant-centre n’était pas une priorité absolue pour les Gunners cet été, mais l’arrivée de Cerci, qui renforce un secteur offensif déjà composé d’Alessia Russo et de Stina Blackstenius, offre davantage de flexibilité à l’entraîneuse Renee Slegers. Lorsque Russo recule au poste de numéro 10, comme elle l’a souvent fait la saison dernière, le choix entre Cerci et Blackstenius pour jouer devant elle multiplie les options. L’internationale allemande peut aussi dépanner sur l’aile, même si son impact s’en trouve réduit : éloignée de la surface, elle perd en efficacité. Reste que cette polyvalence offre à Arsenal une nouvelle option pour varier ses schémas offensifs, lui qui a souvent manqué de imprévisibilité la saison passée. Note : B+

    Pour Cerci : l’une des principales questions concernant ce transfert est la suivante : « À quelle fréquence Cerci va-t-elle jouer ? » Elle s’est imposée comme titulaire régulière en équipe d’Allemagne grâce à son temps de jeu constant et, par conséquent, à ses performances offensives. Si son temps de jeu venait à être réduit à Arsenal, quelles en seraient les conséquences sur le plan international, à seulement un an de la Coupe du monde ? Compte tenu du nombre important de matchs que disputeront les Gunners, elle devrait tout de même avoir des occasions de s’illustrer, d’autant plus que Slegers est très active dans ses remplacements. Mais plusieurs clubs s’étant manifestés pour l’engager, Cerci aurait pu choisir d’autres opportunités, avec des rôles plus importants et toujours la possibilité de remporter des trophées. Note : B-

  • Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    6 juillet : Johanna Rytting Kaneryd (de Chelsea à Lyon)

    Du côté de Chelsea : Rytting Kaneryd s’est distinguée par son engagement irréprochable depuis son arrivée en 2022. Cependant, l’internationale suédoise manque parfois de régularité, avec 11 buts et 15 passes décisives en 79 matches de championnat. Un club comme Chelsea est en droit d’attendre davantage de ses ailiers ; aussi, percevoir une indemnité de transfert pour la Suédoise de 29 ans afin de recruter une joueuse de couloir plus prolifique n’est pas une mauvaise affaire. Reste que les Blues devront bien gérer son remplacement, car son éthique de travail, son bon esprit d’équipe et sa capacité à mettre la pression sur les défenses grâce à sa vitesse sont des atouts non négligeables. Si le club ne parvient pas à la remplacer adéquatement, la note risque de baisser. Note : B

    Pour Lyon : Une recrue intéressante pour les huit fois championnes d’Europe. Peu d’observateurs la placeraient au-dessus de Jule Brand, Tabitha Chawinga ou Kadidiatou Diani ; elle n’arrive donc pas comme une titulaire assurée. Elle devrait plutôt constituer une bonne profondeur, permettant à l’entraîneur Jonatan Giraldez de procéder à de nombreuses rotations entre les compétitions, tout en apportant un profil complémentaire à celui des autres ailières. Avec Vicki Becho déjà présente, l’effectif semblait complet sur ce poste, mais les blessures de Chawinga et Diani en fin de saison dernière ont pénalisé la course au titre continental, conclue par une défaite en finale contre Barcelone. Note : C

    Pour Rytting Kaneryd : Après avoir brillé lors de sa première saison complète à Chelsea (2023-2024), avec dix buts et dix passes décisives, sa progression semblait s’être légèrement essoufflée ces derniers mois. Un nouveau départ pourrait donc lui permettre de raviver la flamme. Reste à voir si elle sera suffisamment titularisée à Lyon pour y parvenir, mais le grand club français dispute de nombreux matchs et elle devrait avoir l’occasion de montrer ce dont elle est capable en tentant de s’imposer dans un onze de départ très, très compétitif, au sein d’un club où elle devrait remporter de nombreux trophées. Note : B

  • Manaka Matsukubo Chelsea signing 2026Harriet Lander/Chelsea FC

    3 juillet : Manaka Matsukubo (du North Carolina Courage à Chelsea)

    Pour le North Carolina Courage, c’est un coup dur. Seule Barbra Banda a été directement impliquée dans plus de buts en NWSL cette saison que Matsukubo, dont les cinq réalisations et les quatre passes décisives en neuf matchs ont été cruciales pour maintenir la Caroline du Nord dans les places qualificatives aux play-offs. Si le club a recruté la jeune star anglaise Erica Parkinson, milieu de terrain créative capable de pallier en partie ce départ, la jeune joueuse de 18 ans manque encore d’expérience. La réaction du Courage sera donc à suivre, même si le club a au moins perçu une indemnité de transfert avant que Matsukubo ne devienne libre de tout contrat plus tard dans l’année. Note : D

    Côté Chelsea : Après avoir connu la saison de WSL la moins prolifique en termes de buts marqués depuis sept ans la saison dernière, le renforcement de la ligne d’attaque était une priorité majeure pour Chelsea cet été, d’autant plus que Sam Kerr et Catarina Macario ont également quitté le club. Matsukubo peut évoluer au poste d’attaquante centrale, mais, avec ses 5'1", elle a peu de chances d’être la solution à ce problème crucial, même si elle offrira une option à ce poste lorsque cela s’avérera opportun. Au contraire, la jeune joueuse de 21 ans devrait plutôt évoluer au milieu de terrain et être chargée de créer des occasions pour ses coéquipières. Son jeu de jambes astucieux et son sens de la passe seront sans aucun doute très utiles lorsque Chelsea sera confronté à des défenses en bloc bas, comme c’est si souvent le cas. Le fait que les Blues aient réussi à faire signer un contrat de cinq ans à l’une des meilleures jeunes joueuses du monde constitue un autre atout majeur. Note : A

    Pour Matsukubo : Après avoir éclaboussé la NWSL en 2025, ce transfert majeur récompense logiquement son explosion. Le niveau d’exigence et la pression seront bien plus élevés à Chelsea, mais son profil polyvalent devrait répondre aux attentes de Sonia Bompastor, tout en lui permettant de s’épanouir en WSL et en Ligue des champions. Les Blues ont toutefois encore besoin de renforts offensifs, notamment d’une attaquante, pour maximiser l’efficacité de Matsukubo. Néanmoins, la joueuse de 21 ans devrait très bien s’entendre avec les joueuses déjà présentes au club, en particulier Lauren James, compte tenu de la façon dont les deux joueuses se déplacent librement sur le terrain et exploitent les espaces. Note : B+

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    3 juillet : Georgia Stanway (Bayern Munich à Arsenal)

    Pour le Bayern Munich : La perte de Stanway est sans aucun doute un coup dur pour le Bayern Munich. L’internationale anglaise a été fantastique pour le club au cours des quatre dernières années et sera difficile à remplacer. Cependant, le Bayern était au courant de son départ depuis un certain temps déjà, celui-ci ayant été annoncé dès janvier ; le club a donc eu largement le temps de réfléchir aux mesures à prendre lors du mercato pour renforcer un milieu de terrain déjà bien fourni. Un coup dur, mais pas une catastrophe. Note : D

    Pour Arsenal : les Gunners dépendaient trop de Kim Little et Mariona Caldentey aux postes de milieux défensifs, et l’arrivée de Stanway contribue à remédier à ce problème. Avec Kyra Cooney-Cross déjà sur place et l’arrivée annoncée de Geraldine Reuteler, Renee Slegers disposera de plusieurs options de qualité pour faire tourner son milieu, offrir du repos, s’adapter aux adversaires et réduire la dépendance à certaines joueuses. Stanway apporte expérience, talent et polyvalence alors qu’Arsenal vise son premier titre de WSL depuis huit ans. Note : A

    Pour Stanway : Arrivée à Munich pour relancer sa carrière après un départ contrarié de Manchester City, elle a largement réussi son pari, devenant une pièce maîtresse de l’équipe d’Angleterre et l’une des meilleures milieux de terrain du circuit. Aujourd’hui, elle revient au pays pour évoluer dans le meilleur championnat d’Europe, la WSL, au sein d’une équipe qui a remporté la Ligue des champions l’année dernière. C’est le trophée qui lui a toujours échappé, et elle pourrait avoir plus de chances de le remporter grâce à ce transfert, compte tenu des récents résultats d’Arsenal en UWCL, même si les titres nationaux ne viendront sans doute pas aussi facilement qu’à Munich. Note : B

  • Nicole Anyomi London City Lionesses signing 2026Getty Images

    2 juillet : Nicole Anyomi (Eintracht Francfort → London City Lionesses)

    Pour l'Eintracht Francfort : Cet été s'annonce passionnant pour le club allemand. Anyomi fait partie des quatre joueuses clés qui partiront librement, et elle sera sans doute la plus difficile à remplacer, après avoir inscrit 13 buts et délivré six passes décisives en 20 titularisations en Bundesliga la saison dernière. Si le club brille par ses initiatives en dehors du terrain et a terminé troisième lors des cinq dernières saisons, se qualifiant ainsi régulièrement pour les compétitions européennes, il devra toutefois trouver le moyen de conserver ses joueuses clés pour assurer son avenir. Heureusement, l’Eintracht a déjà prouvé sa capacité à se renforcer lors des départs et devra encore une fois se montrer à la hauteur sur le marché des transferts pour limiter les dégâts. Note : D

    Pour les London City Lionesses : si London City veut franchir un cap et briguer le haut du tableau en WSL tout en visant des trophées nationaux, le club doit absolument s’appuyer sur davantage de joueuses capables de faire la différence dans le dernier tiers, alors qu’une seule représentante de l’effectif a atteint la barre des dix buts ou passes décisives la saison passée. Les statistiques d’Anyomi en championnat lors de la saison 2025-2026 représentent plus du double de ce qu’aucune autre joueuse, à l’exception de Freya Godfrey, n’a réussi à faire à London City, et elle espère bien maintenir ce niveau de performance en Angleterre. Est-elle la joueuse idéale pour le style d’Eder Maestre ? Peut-être pas, mais elle constitue une menace constante qui apporte un plus. Note : B

    Pour Anyomi : Des clubs plus prestigieux s’intéressaient à elle avant l’été, dont le Bayern Munich, le PSG et le Paris FC, tous qualifiés pour la Ligue des champions. Toutefois, un succès en coupe reste à portée pour le club anglais la saison prochaine, notamment grâce aux modifications prévues dans la Coupe de la Ligue, et elle disposera sans doute d’un rôle plus important au sein d’un projet ambitieux qui réunit déjà plusieurs grandes joueuses. Note : B-

  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    1^(er) juillet : Erica Parkinson (de Valadares Gaia au North Carolina Courage)

    Pour le Valadares Gaia, le départ de Parkinson, jeune pépite du club, était attendu mais reste un coup dur. Sans indemnité de transfert, son remplacement s’annonce complexe. Malgré tout, Valadares a brillé durant son passage au club, atteignant la finale de la Taça da Liga cette année et terminant deux fois d’affilée dans le top 5 de la Liga BPI. Note : D

    Pour le North Carolina Courage : Parkinson, l’une des jeunes joueuses les plus talentueuses de la planète, a été recrutée dans le cadre d’un contrat de trois ans avec une option pour une quatrième année. Le club a bien démarré la saison de la NWSL, mais a parfois manqué de créativité, un problème que la joueuse devrait aider à résoudre. L’entraîneur principal, Mak Lind, qui officiait précédemment à Hacken, a déjà démontré sa capacité à faire éclore de jeunes talents, à l’image de l’attaquante du Real Madrid Felicia Schroder. Il semble donc parfaitement armé pour accompagner Parkinson vers de nouveaux sommets. Note : A

    Pour Parkinson : Rejoindre un club dirigé par un entraîneur réputé pour sa capacité à former de jeunes talents est une excellente opportunité pour Parkinson. Les Courage possèdent le troisième effectif le plus jeune de la division, une moyenne qui devrait encore baisser avec l’arrivée de cette joueuse de 18 ans, mais elles comptent néanmoins plusieurs vétérans très importants pour guider ces joueuses inexpérimentées, ce qui en fait un environnement propice à son intégration. La NWSL, très différente en termes de style et d’exigences, lui permettra d’affiner son jeu et de travailler ses points faibles. Un choix judicieux pour son premier grand défi. Note : A

  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    1er juillet : Andrea Medina (Atlético de Madrid à Manchester United)

    Pour l’Atlético : Le départ gratuit de Medina est un coup dur. La joueuse de 22 ans s’est épanouie au club au cours des quatre dernières années et s’imposait peu à peu comme un élément clé. Une perte difficile à digérer, qui illustre les difficultés actuelles du club madrilène, cinquième de la Liga F malgré un parcours prometteur en Ligue des champions. Note : F

    Du côté de Manchester United : Medina a passé la majeure partie de sa carrière au poste d’arrière gauche, mais ce transfert pourrait bien indiquer qu’elle évoluera plus régulièrement au poste de défenseuse centrale, où elle s’était retrouvée vers la fin de sa dernière saison à l’Atlético. Manchester United dispose déjà d’une excellente option au poste d’arrière gauche, en la personne d’Anna Sandberg, et l’arrivée de Medina apporte de la profondeur derrière l’internationale suédoise ainsi qu’une option supplémentaire au centre. Medina a surtout joué dans l’axe au sein d’une défense à trois, alors que United évolue en 4-4-2 ; il sera donc intéressant de voir comment elle s’adaptera si elle y est alignée plus régulièrement. La profondeur de l’effectif était essentielle pour les Red Devils lors de ce mercato ; Medina apporte cette assurance, ainsi que de la polyvalence, de la qualité et le potentiel de progresser encore. Note : A

    Pour Medina : Ce transfert marque une nouvelle étape majeure dans la carrière de la joueuse, qui ne cesse de progresser. Après s’être imposée en Liga F avec le Real Betis, puis avoir confirmé son niveau au sein d’un club du haut de tableau (Atleti), elle rejoint ce qui est probablement le meilleur championnat du football féminin, au sein d’une équipe qui lutte pour le titre. Reste à voir comment elle s’intégrera à ce collectif. Elle devrait alterner entre la charnière centrale et le couloir gauche, ce qui lui permettra de consolider son expérience dans l’axe. Seul le temps dira si ce nouveau rôle lui convient aussi bien que celui d’arrière gauche, surtout au sein d’une défense à quatre. Note : B+

  • Sam Kerr Gotham 2026 announcementDevon Cafaro/Gotham FC

    29 juin : Sam Kerr (Chelsea à Gotham)

    Du côté de Chelsea : pendant un temps, le départ de Sam Kerr semblait inéluctable. De retour au début de la saison 2025-2026 après vingt mois d’absence pour cause de blessure, l’internationale australienne a peiné à s’imposer dans le onze de Sonia Bompastor, qui lui préfère des solutions moins naturelles à la pointe de l’attaque. Une fois revenue de la Coupe d’Asie, Kerr a toutefois enchaîné les buts, concluant l’exercice avec sept réalisations en sept rencontres. À 32 ans, elle n’incarnait pas la solution à long terme au poste de n° 9, mais aurait-on pu lui proposer un contrat à court terme, tant la question de l’attaquante restait posée à Chelsea ? Probablement pas, tant la demande pour Kerr ailleurs était forte. Les Blues auraient toutefois eu intérêt à la conserver, même si d’autres renforts auraient de toute façon été nécessaires. Note : C

    Pour Gotham : Bien qu’il se soit confortablement installé dans les places de barrages dès les premières semaines de la nouvelle saison de la NWSL, Gotham a inscrit un nombre de buts incroyablement faible : avec 12 buts en 11 matchs, il occupe la cinquième place parmi les pires attaques de la division. L’arrivée d’une joueuse du calibre de Kerr devrait donc y remédier. Si Esther González a été prolifique par le passé, elle peine cette saison ; il n’est donc pas surprenant que Juan Carlos Amoros ait recruté une autre attaquante de pointe de haut niveau dès que Kerr s’est libérée. Une excellente recrue pour une équipe qui doit marquer davantage si elle veut conserver son titre de championne de la NWSL. Note : B

    Pour Kerr : après une dernière saison en dents de scie à Chelsea, et si peu de temps après une blessure de longue durée, il est important que Kerr retrouve un rythme de jeu régulier, surtout en vue de la Coupe du monde de l’année prochain. Va-t-elle jouer un rôle de premier plan à Gotham ? Ou bien va-t-elle partager les tâches de numéro 9 avec Gonzalez ? Le temps de jeu n’est pas aussi « garanti » qu’il le serait dans d’autres clubs, mais Kerr possède de nombreuses qualités et aura l’occasion de les démontrer, d’autant plus que Gonzalez peine à retrouver sa forme et que Kerr semble potentiellement mieux correspondre au style d’Amoros. Sur le plan personnel, le choix est aussi pertinent : la joueuse de 32 ans vient d’avoir un enfant avec sa compagne Kristie Mewis, dont la famille vit dans le Massachusetts, à quelques heures de route de New York. Note : B

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    23 juin : Felicia Schroder (de Hacken au Real Madrid)

    Pour Hacken : ces dernières années, la Damallsvenskan suédoise s’est imposée comme une véritable pépinière de jeunes talents, que les clubs plus grands et plus riches, évoluant dans des championnats plus lucratifs, se disputent dès leur éclosion. Hacken savait donc qu’il ne pourrait pas conserver Felicia Schroder éternellement ; la durée de son séjour en Suède s’est d’ailleurs réduite comme peau de chagrin la saison dernière, lorsqu’elle a inscrit la bagatelle de 30 buts en championnat. Difficile toutefois de reprocher au club de ne pas avoir tiré parti de la présence de l’adolescente : Schroder a guidé Hacken vers un premier titre national depuis cinq ans et un sacre européen lors de la première édition de la Coupe d’Europe, avant de partir pour un transfert estimé à environ 1,5 million d’euros (1,3 million de livres sterling / 1,7 million de dollars). Si son départ est un coup dur, le club suédois a néanmoins tiré le meilleur parti de la situation. Note : B

    Du côté du Real Madrid : ce recrutement marque-t-il enfin l’ambition nécessaire pour réduire l’écart avec le FC Barcelone ? Les « Blancas » ont souvent été critiquées pour leur manque d’audace ; elles pointent régulièrement à la deuxième place en Espagne tandis que plusieurs stars, comme Olga Carmona, Esther González ou, plus récemment, Caroline Weir et Naomie Feller, ont tourné le dos au club. Mais investir massivement dans l’une des meilleures jeunes joueuses du monde pourrait marquer un tournant. Schroder est déjà une star et devrait confirmer son talent tout en franchissant un cap, apportant les buts indispensables à une équipe qui manquait de régularité au poste d’avant-centre la saison dernière. Elle possède encore une marge de progression et, à l’instar de Linda Caicedo, le Real espère qu’elle deviendra une joueuse de classe mondiale à Madrid. Note : A

    Pour Schroder : malgré les critiques adressées à Madrid, ce transfert lui est favorable. Elle devrait s’imposer comme l’attaquante centrale titulaire, évoluer dans un championnat de haut niveau et disputer régulièrement la Ligue des champions ; la pression et les attentes augmenteront, mais sans atteindre des sommets. Le club possède par ailleurs un bilan solide dans l’épanouissement des jeunes talents, comme l’illustre le cas Caicedo. Si quelques départs notables sont à signaler, l’encadrement autour de Schroder reste de qualité ; l’association entre les deux attaquantes s’annonce d’ores et déjà passionnante. Note : B+

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    19 juin : Mary Earps (du Paris Saint-Germain aux London City Lionesses)

    Du côté du PSG : ce transfert n’a pas été une réussite, ni pour le club ni pour Earps. La gardienne est arrivée alors qu’elle figurait encore parmi les meilleures à son poste, mais elle n’a pas affiché un niveau de classe mondiale de manière constante en France, commettant même quelques erreurs très médiatisées. La période tumultueuse traversée par le club n’a rien arrangé, même si Earps n’était en aucun cas responsable des échecs de l’équipe : des joueuses clés sont parties, des matchs importants ont été perdus et d’autres changements d’entraîneurs ont eu lieu. Au final, il n’est pas surprenant que les deux parties se séparent à l’expiration du contrat d’Earps, le PSG n’y perdant pas grand-chose mais n’y gagnant rien non plus. Note : C

    Pour London City : Le club londonien a réalisé une première saison solide en WSL et, pour confirmer, le poste de gardienne apparaissait comme une priorité. Parmi les gardiennes ayant joué au moins 750 minutes, Elene Lete affichait le deuxième pire pourcentage d’arrêts du championnat, encaissant 6,8 buts de plus qu’elle n’aurait dû – un record –, d’après les statistiques des buts attendus. Plus expérimentée que la jeune joueuse de 24 ans, Earps devrait lui transmettre son savoir-faire après une première année en dents de scie en WSL ; elle a d’ailleurs déjà atteint des sommets au cours d’une carrière plus longue. Reste à savoir si elle retrouvera ce niveau à son retour en Angleterre, comme l’espère London City. Seul le temps le dira, mais le club a au moins tenté de renforcer un secteur qui en avait besoin. Note : B

    Pour Earps : Si Earps souhaite retrouver un niveau de performance constant parmi l’élite, s’éloigner du cirque parisien n’est pas une mauvaise idée. Si l’ex-internationale anglaise a beaucoup appris, sur le terrain et en dehors, durant son séjour français, le PSG reste un club souvent chaotique, condamné à l’ombre de Lyon. Earps espère que l’environnement ambitieux de London City lui permettra de retrouver son meilleur niveau, d’autant qu’elle devrait profiter d’un contrat avantageux en fin de carrière. Note : B

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 juin : Caroline Weir (du Real Madrid à Lyon)

    Pour le Real Madrid, le départ de Weir est un symptôme flagrant des limites actuelles du projet féminin. Considérée comme la meilleure joueuse de l’histoire des « Blancas », l’Écossaise a affiché une régularité remarquable depuis son arrivée en 2022. Pourtant, elle quitte la capitale sans avoir remporté le moindre titre, le Real Madrid restant à des années-lumière de Barcelone dans la course aux trophées nationaux et un cran en dessous de l’élite européenne. Pour conserver des talents de premier plan comme Weir, le club merengue doit donc faire mieux avec son équipe féminine. Son départ sera une perte énorme. Note : F

    Pour Lyon : Une recrue fantastique, arrivée libre, pour le finaliste de la Ligue des champions cette année. Capable de faire basculer les grands rendez-vous, l’Écossaise apporte expérience et qualité, deux atouts qui doivent aider l’OL à mettre fin à quatre ans de disette continentale. Avec le départ de Lindsey Horan, son arrivée renforce aussi un milieu de terrain déjà redoutable. Note : A

    Pour Weir : Après avoir brillé sans remporter le moindre titre à Madrid, la milieu de terrain mérite ce transfert qui doit lui ouvrir les portes des trophées. Passée par Arsenal et Manchester City, elle franchit un nouveau cap en rejoignant les huit fois championnes d’Europe. Un choix qui, au regard du niveau de l’OL, devrait enfin lui offrir la reconnaissance que son talent mérite. Note : A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 juin : Beth Mead (Arsenal à Manchester City)

    Du côté d’Arsenal : les Gunners savaient depuis longtemps qu’ils devraient se séparer de plusieurs joueuses de l’équipe première cet été, de nombreux contrats arrivant à leur terme. Selon les informations disponibles, Mead figurait pourtant parmi les joueuses que le club souhaitait conserver. Bien qu’elle n’ait pas été une titulaire incontestable cette saison, l’internationale anglaise s’est tout de même montrée très efficace et a apporté beaucoup, tant en possession de balle qu’en défense, aux doubles champions d’Europe. Arsenal n’a toutefois pas pu égaler la durée du contrat proposé par Manchester City, ce qui a entraîné un départ regretté. Il sera essentiel de la remplacer au mieux cet été, car ce transfert a fait perdre au club du nord de Londres une grande partie de sa créativité et de sa capacité à marquer des buts. Note : D

    Pour Manchester City : Les flancs sont déjà bien pourvus chez les Citizens, ce qui rend ce recrutement surprenant aux yeux de nombreux observateurs. Un contrat de trois ans pour une joueuse qui vient d’avoir 31 ans ne manque pas de faire tiquer. Mais Mead affiche depuis des années des performances constantes au plus haut niveau et elle apporte fiabilité, expérience et mentalité de gagnante aux nouvelles championnes de la WSL. Si City veut à nouveau se battre pour les titres nationaux la saison prochaine, le club a besoin d’un effectif plus étoffé, d’autant plus que le retour en Ligue des champions se profile. Mead, qui est suffisamment polyvalente pour évoluer sur toute la ligne d’attaque, apporte exactement cela. Note : B

    Pour Mead : avec une Coupe du monde prévue l’année prochaine, le temps de jeu sera crucial pour l’Anglaise au cours de la saison à venir si elle souhaite jouer un rôle clé pour l’Angleterre au Brésil – à condition que l’équipe se qualifie. Ce transfert ne le garantit pas automatiquement, l’effectif de City étant déjà bien fourni offensivement, mais la rotation s’avérera essentielle si l’équipe d’Andree Jeglertz veut rivaliser sur quatre tableaux. Mead devrait donc disposer de nombreuses occasions d’entrer sur le terrain et, par conséquent, de s’imposer dans le onze de départ. Sur le plan personnel, ce transfert est aussi une bonne nouvelle : un contrat de trois ans avec un grand club à 31 ans, ainsi que la perspective de retrouver sa partenaire Vivianne Miedema, déjà décisive sous les couleurs de City la saison passée. Note : B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1er juin : Katie McCabe (d’Arsenal à Chelsea)

    Du côté d’Arsenal, la gestion du dossier McCabe a suscité beaucoup d’interrogations. Joueuse clé et solution récurrente aux blessures grâce à sa polyvalence, la capitaine irlandaise semblait pourtant destinée à partir, suscitant logiquement l’intérêt de plusieurs clubs à l’approche de l’été. Les Gunners ont ensuite fait volte-face et lui ont proposé un nouveau contrat, même si The Athletic a rapporté que celui-ci « concernait un rôle très spécifique au sein de l’équipe à l’avenir », ce qui a poussé la joueuse à chercher un nouveau défi. L’arrivée de la latérale barcelonaise Ona Batlle atténue le coup, mais les Gunners risquent de regretter leur manque de vision, d’autant que McCabe va désormais mettre sa polyvalence au service d’un rival direct. Note : D

    Pour Chelsea : Un recrutement majeur, d’autant plus savoureux que les Blues ont soufflé McCabe sous le nez de Manchester City, tout juste couronné champion de WSL et déterminé à renforcer ce poste. La saison passée, Chelsea a tourné avec Niamh Charles, Sandy Baltimore et Veerle Buurman à gauche, sans solution idéale. L’arrivée de McCabe libère Baltimore pour qu’elle puisse enfin s’exprimer dans un rôle offensif, tandis que Buurman pourra désormais s’imposer comme défenseure centrale, son poste de prédilection. Charles, qui devrait rejoindre City, est une bonne joueuse, mais McCabe figure parmi les meilleures à son poste et va immédiatement élever le niveau du onze des Blues. Note : A

    Pour McCabe : De nombreux supporters d’Arsenal sont consternés par son choix de rejoindre un grand rival, alors qu’elle s’est imposée comme une légende des Gunners au cours des 11 dernières années. Mais cette joueuse de 30 ans est une footballeuse de haut niveau et c’est pour elle l’occasion de rejoindre un autre grand club aux ambitions considérables. Pour qu’elle puisse rester en Angleterre et réaliser ce projet, ses options étaient de toute façon limitées. Elle s’intègre parfaitement chez les Blues, s’imposera comme une titulaire incontournable et aura l’occasion de remporter de nombreux trophées, à condition que le club tourne la page d’une saison décevante pour retrouver le niveau qui a fait sa renommée durant la majeure partie de la dernière décennie. Étant donné qu’elle n’était pas satisfaite de l’offre d’Arsenal concernant son rôle, il s’agit pour elle d’une avancée sur le plan personnel. Note : B