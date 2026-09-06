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L’arme fatale de Xabi ! Alonso révèle que Morgan Rogers était la cible numéro un de Chelsea avant le choc contre Arsenal
Un derby londonien à haut risque attend les deux équipes
Chelsea se rend à l'Emirates Stadium pour affronter son rival londonien Arsenal lors de la troisième journée de Premier League. Les deux équipes abordent cette rencontre avec un bilan parfait, après avoir enchaîné deux victoires pour lancer la saison.
Les joueurs de Mikel Arteta ont signé deux clean sheets de suite, tandis que Chelsea cherche à frapper un grand coup sous les ordres de son nouvel entraîneur principal, Xabi Alonso.
Ce court déplacement à travers Londres offre à l'effectif remanié d'Alonso une première occasion de mesurer ses ambitions pour le titre face à un adversaire déjà bien établi.
- Getty Images Sport
Rogers identifié comme une cible prioritaire
S'exprimant devant les médias avant le match, Alonso a désigné la recrue estivale Morgan Rogers comme la pièce maîtresse de la planification de l'effectif de Chelsea pour la pré-saison. L'Espagnol a salué l'impact immédiat de l'attaquant sur le terrain ainsi que sa rapide intégration avec ses coéquipiers.
« Il était notre cible numéro un », a déclaré Alonso. « En parlant de la planification de l'effectif, de la prise de grandes décisions, c'est certain, Morgan en était une importante car nous obtenons un joueur de son envergure pour le présent et pour l'avenir. »
« À l'heure actuelle, il a eu un grand impact et son alchimie avec toute l'équipe est excellente, et l'alchimie avec ses partenaires d'attaque est fantastique », a-t-il ajouté.
Pilier à long terme pour Chelsea
Alonso a souligné que Rogers apporte une palette de qualités unique, capable de mener la ligne d’attaque de Chelsea dans un avenir prévisible. L’entraîneur a indiqué que voir le joueur s’adapter aussi vite est très encourageant pour la trajectoire du club.
Le mercato estival a vu Chelsea apporter de la qualité et de l’expérience au groupe après la nomination d’Alonso.
« Il sera un joueur clé pour les six ou sept prochaines années, a noté Alonso. Cela se passe en très peu de temps. Cela nous donne beaucoup d’espoir pour l’avenir, et il a aussi l’air vraiment heureux, ce qui est important. »
- AFP
La bataille pour la première place
Alors que les deux équipes veulent préserver leur début de saison sans faute, la rencontre de dimanche promet une lutte intense dans le nord de Londres.
Arsenal cherchera à conserver son bilan défensif parfait à domicile, tandis que Chelsea tentera de maintenir son élan offensif sous la direction d'Alonso.
Une victoire à l'Emirates Stadium enverrait un message clair sur les ambitions de Chelsea sous sa nouvelle direction à mesure que la campagne de Premier League se développe.
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