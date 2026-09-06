L’arme fatale de Xabi ! Alonso révèle que Morgan Rogers était la cible numéro un de Chelsea avant le choc contre Arsenal

Chelsea se rend à l'Emirates Stadium pour affronter son rival londonien Arsenal lors de la troisième journée de Premier League. Les deux équipes abordent cette rencontre avec un bilan parfait, après avoir enchaîné deux victoires pour lancer la saison.

Les joueurs de Mikel Arteta ont signé deux clean sheets de suite, tandis que Chelsea cherche à frapper un grand coup sous les ordres de son nouvel entraîneur principal, Xabi Alonso.

Ce court déplacement à travers Londres offre à l'effectif remanié d'Alonso une première occasion de mesurer ses ambitions pour le titre face à un adversaire déjà bien établi.