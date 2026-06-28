JORDANIE - ARGENTINE : 1-3

BUTEURS : 19’ Lo Celso (A), 31’ pen. Lautaro Martínez (A), 55’ M. Al Tamari (J), 80’ Messi (A)





JORDANIE (4-4-2) : Abulaila ; Al-Arab, Haddad, Nasib, Abudahab (remplacé par Obaid à la 90e) ; Al-Rawabdeh, Abu Taha, Al-Rashdan (remplacé par Jamous, 76^e), Azaizeh (remplacé par M. Al Tamari, 46^e) ; Fakhouri (remplacé par Al Mardi, 46^e), Olwan (remplacé par Abu Zrayq, 90^e). Sélectionneur : Jamal Sellami.

ARGENTINE (3-4-2-1) : E. Martínez ; Senesi, Otamendi, Tagliafico ; G. Simeone (remplacé par Barco à la 71^e), Paredes, Palacios, Lo Celso (remplacé par T. Almada à la 60^e) ; Nico Paz (remplacé par Mac Allister à la 60^e), J. Alvarez (remplacé par José Manuel López à la 82^e) ; Lautaro Martinez (remplacé par Messi à la 60^e). Sélectionneur : Lionel Scaloni.





Arbitre : Kovacs

Avertissements : Abu Taha (G), Al Arab (G)

Aucun joueur n’a été expulsé.