Les premiers buts en Coupe du monde de Giovani Lo Celso et Lautaro Martinez, ainsi que l’entrée en jeu de Leo Messi (qui remplace Nico Paz), auteur d’une nouvelle réalisation et toujours en quête de records. Tels sont les temps forts de la victoire 3-1 grâce à laquelle l’Argentine, largement remaniée par rapport à ses deux premières sorties contre l’Algérie et l’Autriche, domine aussi la Jordanie et termine sa phase de groupes avec un sans-faute.
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L'Argentine termine en tête de son groupe avec un sans-faute : victoire 3-1 contre la Jordanie, Lautaro Martinez ouvre le score tandis que Messi entre en jeu, marque et établit un nouveau record
LES PREMIÈRES FOIS
Déjà assurés de leur qualification et de la première place après les deux premiers matchs, les champions du monde en titre effectuent une sortie d'honneur à Arlington avec pas moins de neuf nouveaux joueurs dans le onze de départ par rapport à la dernière rencontre : À l’exception du gardien Dibu Martínez et de l’attaquant Lautaro, le sélectionneur Lionel Scaloni offre une chance à l’ensemble de ses remplaçants, offrant notamment à Nico Paz, fraîchement racheté 60 millions d’euros par le Como, ses débuts tant attendus dès le coupd’envoi en Coupe du monde. Autre point d’intérêt : le duo d’attaque formé par le capitaine de l’Inter et Julián Álvarez, ce dernier ayant jusqu’ici toujours cédé sa place de titulaire à la pointe de l’attaque. La première période se conclut sur un magnifique coup franc de Lo Celso (19^e), absent lors du sacre au Qatar, qui ouvre son compteur but en Coupe du monde, avant que Lautaro Martinez ne double la mise sur penalty (25^e, pour une faute sur Senesi).
LA SIGNATURE DE MESSI
La seconde période a été rythmée par deux temps forts. À la 55e minute, la Jordanie, déjà éliminée, a au moins la satisfaction de marquer contre les champions en titre, grâce à une belle action conclue par une reprise acrobatique de l’attaquant rennais Tamari. L’autre temps fort survient à la 60e minute avec l’entrée en jeu de Leo Messi, décidé à alourdir son total pour s’emparer du titre de meilleur buteur. La Pulga met vingt minutes à se débloquer, directement sur coup franc – son septième but sur cette spécialité, un record – pour inscrire son sixième but de cette Coupe du monde, le 19e en carrière (il compte désormais trois longueurs d’avance sur Mbappé) et signer un énième record. Il devient ainsi le premier joueur à marquer lors de sept matches consécutifs en Coupe du monde.
LE CHEMIN EST-IL LIBRE ?
Au prochain tour, l’Argentine affrontera en seizièmes de finale la révélation du tournoi, le Cap-Vert. Le match est programmé samedi 4 juillet à minuit au Miami Stadium. Au vu du tableau final établi après la phase de groupes, l’Albiceleste semble avoir un parcours dégagé jusqu’aux demi-finales, à moins d’un coup de théâtre. En huitièmes, elle croiserait le vainqueur d’Australie-Égypte, puis, en quarts, l’un des quatre adversaires potentiels : Algérie, Suisse, Colombie ou Ghana.
LE BILAN DU MATCH
JORDANIE - ARGENTINE : 1-3
BUTEURS : 19’ Lo Celso (A), 31’ pen. Lautaro Martínez (A), 55’ M. Al Tamari (J), 80’ Messi (A)
JORDANIE (4-4-2) : Abulaila ; Al-Arab, Haddad, Nasib, Abudahab (remplacé par Obaid à la 90e) ; Al-Rawabdeh, Abu Taha, Al-Rashdan (remplacé par Jamous, 76^e), Azaizeh (remplacé par M. Al Tamari, 46^e) ; Fakhouri (remplacé par Al Mardi, 46^e), Olwan (remplacé par Abu Zrayq, 90^e). Sélectionneur : Jamal Sellami.
ARGENTINE (3-4-2-1) : E. Martínez ; Senesi, Otamendi, Tagliafico ; G. Simeone (remplacé par Barco à la 71^e), Paredes, Palacios, Lo Celso (remplacé par T. Almada à la 60^e) ; Nico Paz (remplacé par Mac Allister à la 60^e), J. Alvarez (remplacé par José Manuel López à la 82^e) ; Lautaro Martinez (remplacé par Messi à la 60^e). Sélectionneur : Lionel Scaloni.
Arbitre : Kovacs
Avertissements : Abu Taha (G), Al Arab (G)
Aucun joueur n’a été expulsé.