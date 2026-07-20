Le sacre de l'Espagne en tant que championne du monde a été éclipsé par des scènes chaotiques sur le terrain, le coup de sifflet final ayant donné lieu à une confrontation houleuse entre les deux équipes. On a vu le défenseur argentin Nahuel Molina frapper le capitaine espagnol Rodri alors que celui-ci sortait du banc pour célébrer la victoire, déclenchant une bagarre générale au cours de laquelle Leandro Paredes a saisi Eric Garcia à la gorge avant d’en venir également aux mains avec Gavi. Les joueurs et le staff technique ont finalement dû intervenir pour séparer les deux camps. Paredes a reçu un carton rouge pour ses agissements, quelques instants après l’expulsion d’Enzo Fernandez dans le temps additionnel pour un deuxième carton jaune.

Alors que les joueurs espagnols patientaient pour soulever le trophée, plusieurs Argentins ont tourné le dos à la cérémonie au moment où les champions recevaient l’objet tant convoité des mains des officiels, un geste qui n’a pas manqué d’attirer l’attention du monde entier.



