AFP
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L’Argentine taxée de « mauvais perdants » après ses tactiques lors de la finale de la Coupe du monde et son refus de former une haie d’honneur à l’Espagne, dans le sillage du chaos qui a suivi l’affrontement décisif
Le chaos a éclaté à l’issue de la finale.
Le sacre de l'Espagne en tant que championne du monde a été éclipsé par des scènes chaotiques sur le terrain, le coup de sifflet final ayant donné lieu à une confrontation houleuse entre les deux équipes. On a vu le défenseur argentin Nahuel Molina frapper le capitaine espagnol Rodri alors que celui-ci sortait du banc pour célébrer la victoire, déclenchant une bagarre générale au cours de laquelle Leandro Paredes a saisi Eric Garcia à la gorge avant d’en venir également aux mains avec Gavi. Les joueurs et le staff technique ont finalement dû intervenir pour séparer les deux camps. Paredes a reçu un carton rouge pour ses agissements, quelques instants après l’expulsion d’Enzo Fernandez dans le temps additionnel pour un deuxième carton jaune.
Alors que les joueurs espagnols patientaient pour soulever le trophée, plusieurs Argentins ont tourné le dos à la cérémonie au moment où les champions recevaient l’objet tant convoité des mains des officiels, un geste qui n’a pas manqué d’attirer l’attention du monde entier.
- Getty Images
Matthäus tance le manque de respect de l’Argentine
Dans sa chronique pour Sky Sport, Matthäus n’a pas mâché ses mots pour évaluer le comportement de l’Argentine lors de la finale de la Coupe du monde. « Je suis en réalité un fan du football argentin, mais ce que les Sud-Américains ont montré lors de la finale de la Coupe du monde n’avait rien à voir avec le football », a écrit Matthäus. « L’Espagne voulait jouer ; l’Argentine, non. Ils se sont montrés timides et se sont laissés entraîner dans des scènes dont on n’a pas besoin sur un terrain de football. »
L’ancien international allemand a particulièrement critiqué le refus de l’Argentine de former une haie d’honneur pour l’Espagne après le coup de sifflet final. « Ils se sont montrés de mauvais perdants et n’ont pas formé de haie d’honneur pour les Espagnols, ce que j’ai trouvé très décevant. Je comprends la déception, mais c’est une question de respect envers une équipe qui a mérité son titre de championne du monde. »
Comme le soulignait déjà Olmo, cet argument avait été avancé précédemment.
Les critiques de Matthäus ont fait écho aux réactions des joueurs espagnols exprimées dès le lendemain de la finale. Interrogé sur le comportement de l’Argentine lors de la cérémonie, Dani Olmo est resté calme mais ferme : « Cela n’a pas d’importance pour nous. Ce qui compte, ce sont les valeurs que l’on souhaite transmettre », a-t-il déclaré, minimisant l’incident tout en défendant clairement le fair-play et le respect mutuel entre adversaires.
Le milieu de terrain ibérique a ensuite insisté sur la responsabilité des sportifs de haut niveau sur une scène internationale : « Nous sommes un exemple pour de nombreuses générations, pour beaucoup de garçons et de filles, et je pense qu’ils devraient eux aussi être un exemple pour tout le monde, et pour le mieux. Pour l’instant, nous allons simplement profiter de ce moment », a conclu Olmo, adressant un message sans équivoque à ses homologues sud-américains.
- AFP
L’avenir de Messi en sélection argentine suscite des interrogations.
Cette finale a conclu de manière amère un nouveau parcours remarquable de Lionel Messi, qui a mené l’Argentine en tant que capitaine tout au long de la compétition nord-américaine. Si Messi demeure la pièce maîtresse de l’Albiceleste, Matthäus estime que le rideau est définitivement tombé sur la carrière de ce légendaire attaquant en Coupe du monde.
« Lionel Messi a mené l’Argentine jusqu’en finale. Je pense que c’était son dernier match de Coupe du monde », a déclaré Matthäus au sujet de la star de l’Inter Miami. « Je ne le vois pas disputer une autre Coupe du monde à 43 ans, mais je ne saurais dire s’il s’agissait de son dernier match international. »
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