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L'Argentine retrouve la première place du classement mondial masculin de la FIFA juste avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026
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Les champions reprennent la tête du classement
L'Argentine a repris la tête du classement mondial masculin de la FIFA dans la dernière mise à jour publiée quelques heures avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026. L'Albiceleste gagne deux places et devance ainsi la France et l'Espagne, s'assurant ainsi de débuter la défense de son titre en tant que nation la mieux classée de la planète.
Il s’agit de leur premier retour en tête depuis juillet 2025. Cette progression couronne une série de performances de haut niveau lors de leurs dernières sorties amicales, marquées par une victoire écrasante 5-0 contre la Zambie et un dernier succès 3-0 face à l’Islande.
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Des résultats mitigés pour la France et l'Espagne
Alors que Lionel Messi et ses coéquipiers fêtent leur retour au sommet, la France a connu un léger recul au classement. Les Bleus sont passés de la première à la troisième place après avoir perdu un match de préparation contre la Côte d’Ivoire, avant de se rattraper en s’imposant face à l’Irlande du Nord.
L'Espagne conserve solidement sa deuxième place mondiale après une phase de préparation concluante, ponctuée par une victoire 3-1 face au Pérou. L'Angleterre occupe la quatrième position, tandis que le Portugal grimpe au cinquième rang, selon le nouveau modèle Elo adopté par la FIFA.
Les têtes d’affiche et les cadors conservent leur place en haut du classement.
Parmi les trois pays coorganisateurs de l’édition 2026, le Mexique reste le mieux classé. Il gagne une place et se hisse au 14e rang mondial. L’équipe nationale masculine des États-Unis en cède une et pointe désormais au 17e rang après sa récente défaite contre l’Allemagne, tandis que le Canada occupe la 30e place alors qu’il se prépare à disputer ses premiers matchs de phase de groupes à domicile.
Le reste du top 10 est composé des habituels poids lourds, dont la Belgique et le Brésil. Le Maroc mène toujours le ballet du football africain, atteignant son meilleur classement historique à la 7e place, tandis que les Pays-Bas et l’Allemagne conservent également leur place parmi l’élite du football international.
De longues montées et des dénivelés significatifs
Au-delà du top 10, l'Indonésie s'est distinguée comme la nation la plus en progrès de cette période de classement, gagnant quatre places grâce à des résultats positifs. Le Yémen a également affiché des progrès notables, totalisant le plus grand nombre de points lors de la récente fenêtre internationale.
À l’autre bout du spectre, le Liban subit la plus forte baisse, cédant sept places après avoir perdu plus de 15 points. En tête, tous les regards restent rivés sur l’Argentine, qui devra assumer son statut de meilleure équipe du monde lors de son entrée en lice en Coupe du monde face à l’Algérie, à Kansas City.