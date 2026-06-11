L'Argentine a repris la tête du classement mondial masculin de la FIFA dans la dernière mise à jour publiée quelques heures avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026. L'Albiceleste gagne deux places et devance ainsi la France et l'Espagne, s'assurant ainsi de débuter la défense de son titre en tant que nation la mieux classée de la planète.

Il s’agit de leur premier retour en tête depuis juillet 2025. Cette progression couronne une série de performances de haut niveau lors de leurs dernières sorties amicales, marquées par une victoire écrasante 5-0 contre la Zambie et un dernier succès 3-0 face à l’Islande.