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L’Argentine prépare un final à la hauteur de l’épopée de Lionel Messi en Coupe du monde, et Nicolás Tagliafico entend bien offrir un nouveau titre au « GOAT »
Préserver l'héritage des plus grands
L’influence de Messi sur l’équipe nationale argentine dépasse les simples statistiques, et, à l’approche de la Coupe du monde 2026, ses coéquipiers en mesurent pleinement l’enjeu.
Tagliafico, pilier de la défense de l’Albiceleste, a exprimé avec passion l’influence du capitaine, rappelant que Messi a déjà conquis trois grands titres avec la sélection.
« Leo est essentiel pour nous, c’est notre capitaine et notre leader », a confié Tagliafico à la FIFA. « Je suis convaincu que l’équipe le soutiendra jusqu’au bout, comme nous l’avons toujours fait. Nous travaillerons ensemble, comme lors de la dernière Coupe du monde, pour défendre notre titre et faire de ce tournoi un nouvel événement inoubliable. »
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Le défi de la défense du titre
Participer à une compétition en tant que tenants du titre s’accompagne d’une pression spécifique, une réalité que Tagliafico et ses coéquipiers sont prêts à assumer.
Ayant connu les sommets de Qatar 2022 et les déboires des éliminations passées, le défenseur chevronné estime que l’évolution de l’équipe au cours des quatre dernières années l’a rendue plus flexible sur le plan tactique et plus solide physiquement pour le format élargi à 48 équipes.
Tagliafico a déclaré : « Le plus grand défi consiste à tirer parti de ce que nous avons déjà accompli. Nous avons placé la barre très haut, nous devons donc maintenant essayer de la franchir. Nous savons que la dernière édition a été très bonne, mais nous devons donner le maximum pour atteindre à nouveau ce niveau. »
Une Coupe du monde hors du commun
L’édition 2026 pose un défi inédit, puisque les rencontres se dérouleront au Canada, au Mexique et aux États-Unis. L’Argentine effectuera son stage de préparation à Kansas City et devra composer avec un tournoi plus long, incluant une phase à élimination directe supplémentaire.
« Disputer cette Coupe du monde en tant que champions est quelque chose de très spécial : défendre le titre et revivre le tournoi. Je pense que ce sera différent », a déclaré Tagliafico.
« J’ai déjà disputé des Coupes du monde, mais ce sera un nouveau défi : tout le monde voudra nous battre, et défendre le titre est une expérience unique. »
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L'évolution d'un champion du monde
De retour sur son évolution depuis le Mondial au Qatar, la star lyonnaise Tagliafico souligne que son jeu a gagné en maturité sur la scène européenne. Il note que, si l’intensité qui le caractérise reste inchangée, il apporte désormais une meilleure compréhension tactique au dispositif de l’équipe nationale de Lionel Scaloni, ce qui lui permet de contribuer plus efficacement tant en défense que lors des transitions.
« Beaucoup plus d’expérience, sans aucun doute », assure Tagliafico en évoquant son parcours depuis 2022. « L’esprit d’équipe a toujours été là, mais je peux désormais apporter ma pierre à l’édifice sur le plan tactique et physique. L’intensité est restée la même, mais cette expérience m’aide. En Europe, j’ai déjà croisé nombre des adversaires que nous pourrions retrouver en Coupe du monde, donc peu de choses ont changé depuis 2022 ; cette expérience reste précieuse. »