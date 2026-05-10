L’Argentine prépare un final à la hauteur de l’épopée de Lionel Messi en Coupe du monde, et Nicolás Tagliafico entend bien offrir un nouveau titre au « GOAT »

L’influence de Messi sur l’équipe nationale argentine dépasse les simples statistiques, et, à l’approche de la Coupe du monde 2026, ses coéquipiers en mesurent pleinement l’enjeu.

Tagliafico, pilier de la défense de l’Albiceleste, a exprimé avec passion l’influence du capitaine, rappelant que Messi a déjà conquis trois grands titres avec la sélection.

« Leo est essentiel pour nous, c’est notre capitaine et notre leader », a confié Tagliafico à la FIFA. « Je suis convaincu que l’équipe le soutiendra jusqu’au bout, comme nous l’avons toujours fait. Nous travaillerons ensemble, comme lors de la dernière Coupe du monde, pour défendre notre titre et faire de ce tournoi un nouvel événement inoubliable. »