L'Argentine se retrouve une nouvelle fois à deux doigts de la gloire après sa victoire 2-1 en demi-finale face à l'Angleterre. Après avoir comblé un retard de 1-0, les hommes de Scaloni ont fait preuve à la fois d'une grande qualité technique et d'un esprit de compétition inébranlable pour dominer l'équipe de Thomas Tuchel et se qualifier pour la finale de la Coupe du monde contre l'Espagne ce dimanche.

Interrogé par Olé sur la façon dont il titrerait ce résultat, Scaloni a répondu avec humour : « Épique, à double titre. “Historique”, c’est facile. Une épopée. Je ne sais pas. On pensait qu’il n’y aurait plus de rebondissements. »