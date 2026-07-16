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« L'Argentine joue avec l'insouciance de gamins de sept ans ! » estime Lionel Scaloni, qui attribue cette victoire « épique » après un retour spectaculaire face à l'Angleterre à l'audace et à la « détermination à toute épreuve » de son équipe
Une soirée mémorable à Atlanta
L'Argentine se retrouve une nouvelle fois à deux doigts de la gloire après sa victoire 2-1 en demi-finale face à l'Angleterre. Après avoir comblé un retard de 1-0, les hommes de Scaloni ont fait preuve à la fois d'une grande qualité technique et d'un esprit de compétition inébranlable pour dominer l'équipe de Thomas Tuchel et se qualifier pour la finale de la Coupe du monde contre l'Espagne ce dimanche.
Interrogé par Olé sur la façon dont il titrerait ce résultat, Scaloni a répondu avec humour : « Épique, à double titre. “Historique”, c’est facile. Une épopée. Je ne sais pas. On pensait qu’il n’y aurait plus de rebondissements. »
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« Il ne me reste plus rien à donner » Cette phrase, souvent prononcée dans les vestiaires, résume l’engagement total d’un joueur qui a laissé sur le terrain chaque once d’énergie et de détermination.
Après la rencontre, Scaloni a salué l’état d’esprit unique et serein de ses joueurs, pourtant sous le feu des projecteurs du monde entier. Le sélectionneur champion du monde a expliqué que leur résilience tactique tenait à une liberté innée, presque enfantine, qui leur évitait de ruminer les conséquences d’un éventuel échec.
« Ils jouent comme s’ils avaient sept ou huit ans », a expliqué Scaloni, admiratif de l’approche libératrice de son équipe en demi-finale. « Ils ne se demandent pas “Et si j’échouais ?” ou “Et si nous étions éliminés en demi-finale ?” ; ils pensent simplement à jouer au football, et quand le match se termine, ils n’ont plus rien à donner. »
Un mental à toute épreuve a façonné le mental d’acier de cette équipe
Au-delà de leur insouciance juvénile, Scaloni attribue à l’enfance difficile de ses joueurs la forge d’un esprit de compétition d’élite et inébranlable.
« Ils ont grandi dans des environnements où ils n’avaient peur de rien, où ils devaient être les meilleurs en tout », a ajouté le sélectionneur. « Depuis leur plus jeune âge, ils ont été habitués à la compétition et à exiger le meilleur d’eux-mêmes. Le poids de ces grands rendez-vous ne les affecte tout simplement pas. »
- Getty Images Sport
Tous les regards sont désormais tournés vers la finale en Espagne.
Si la victoire historique sur l’Angleterre en huitièmes de finale de la Coupe du monde restera gravée dans les mémoires des supporters argentins, Lionel Scaloni a rapidement recentré le groupe sur l’objectif suprême. Son staff technique commence déjà à transformer l’euphorie d’Atlanta en préparation tactique pour la finale.
Avec l’Espagne dressée entre l’Argentine et un deuxième sacre mondial consécutif, les « enfants » intrépides de Scaloni devront encore jouer libérés de toute pression. La finale de dimanche s’annonce comme une véritable bataille, mais la ténacité à toute épreuve de l’Argentine demeure son arme psychologique ultime.
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