La Coupe du monde 2026 inscrit déjà une page mémorable de l’histoire du football. L’Argentine, tenante du titre, a longtemps frôlé l’élimination, menant de deux buts face à une brillante équipe d’Égypte, avec un Messi qui a manqué le penalty qui aurait pu égaliser à 1-1 et qui semblait prêt à faire ses adieux au tournoi, 24 heures après le Portugal de Cristiano Ronaldo. Au bord du gouffre, l’Albiceleste s’accroche à son génie, qui sert d’abord une passe décisive à Romero, puis égalise lui-même (2-2). Avant l’explosion de joie finale : à la troisième minute du temps additionnel, Enzo Fernández envoie l’Argentine en quarts d’finaled’unefrappe sur une offrande de Lautaro Martínez, entré en cours de jeu.



Scaloni surprend en modifiant trois titulaires par rapport à l’épineux match face au Cap-Vert et en alignant un milieu en losange inédit, avec l’ancien joueur de la Roma et de la Juve, Leandro Paredes, qui dicte le rythme, entouré de De Paul, Enzo Fernández et Mac Allister. Derrière, Tagliafico remplace Medina à gauche, tandis qu’en attaque Julian Álvarez, préféré à Lautaro Martínez, épaule Messi. Contrairement aux attentes, ce n’est pas l’Argentine qui impose d’emblée son rythme, mais l’Égypte, alignée en 4-4-2 avec un Hassan très actif sur le côté droit et une paire d’attaquants Ziko-Salah. À la 15^e minute, sur un centre d’Attia venu de la droite, Ibrahim s’élève plus haut que Lisandro Martínez et ouvre le score. L’Albiceleste, aussi raide qu’elle l’avait été pendant une grande partie des seizièmes de finale, réagit immédiatement par l’intermédiaire de Tagliafico qui surprend Hassan et obtient un penalty : Messi, après son échec face à l’Autriche, rate à nouveau son tir et se fait hypnotiser par Shobeir, qui devient dès lors le héros potentiel du match. La Pulga devient ainsi le premier joueur à manquer deux penalties lors d’une même édition de la Coupe du monde, et totalise désormais quatre échecs en huit tentatives.



Le but égyptien semble ensorcelé : Mac Allister, de la tête,puis Julián Álvarez du gauche, butent à leur tour sur le gardien. Messi, enfin, expédie un coup franc splendide sur le poteau droit. L’Égypte défend avec organisation et cherche à lancer des contres dès que possible, même si elle perd Ashour, l’un des joueurs les plus prometteurs de ce Mondial, juste avant la mi-temps. L’Argentine attaque la seconde période avec le même onze, Messi restant le point de fixation principal, mais toujours en dedans. Pire,à la 59^e, l’Égypte lance un contre-attaque fulgurante : percée de Hassan à droite, ouverture pour Salah, puis une passe en profondeur que Ziko transforme en but face à Dibu. Mais l’action est entachée d’une faute commise en amont sur Lisandro Martinez et le VAR, après avoir consulté l’arbitre Letexier, annule tout.



À la 66^e, Scaloni lance Nico González (en remplacement de Tagliafico) puis Lautaro Martínez (à la place de De Paul), mais, dès la minute suivante, l’Égypte double la mise, cette fois pour de bon. Les champions du monde sont à nouveau pris à revers : Salah sert Hassan, dont la passe décisive trouve Ziko, l’attaquant s’infiltrant au cœur de la surface et faisant exploser de joie les supporters des Pharaons. Les champions du monde sont alors acculés, mais le football offre à Messi l’occasion de se racheter : à la 79^e, il sert Romero, qui réduit le score (2-1), puis égalise d’une frappe du gauche après une remise de Montiel. Il s’agit de son huitième but dans cette compétition, du vingt-et-unième de sa carrière en sélection, inscrit lors de son neuvième match consécutif et de son sixième match à élimination directe d’affilée. Le stade d’Atlanta se transforme alors en une véritable caldeira, on se croirait à Buenos Aires ; les deux équipes se livrent à une succession de va-et-vient, mais c’est l’Argentine qui trouve le chemin des filets pour la troisième fois, Lautaro servant parfaitement Enzo Fernández dans la surface. Shobeir ne peut rien faire et l’Albiceleste, qui a frôlé l’élimination, se qualifie pour les quarts de finale. Sous l’impulsion de son sélectionneur, qui fond en larmes sous le coup de l’émotion et, à 39 ans, n’a pas l’intention de tirer sa révérence.







