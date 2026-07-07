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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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L'Argentine et Messi signent un exploit retentissant : menés 0-2, ils renversent l'Égypte en 13 minutes et se hissent en quarts de finale de la Coupe du monde

Argentine vs Égypte
Coupe du monde
Argentine
Égypte

Remontée spectaculaire des champions en titre, qui se qualifient pour les quarts de finale

La Coupe du monde 2026 inscrit déjà une page mémorable de l’histoire du football. L’Argentine, tenante du titre, a longtemps frôlé l’élimination, menant de deux buts face à une brillante équipe d’Égypte, avec un Messi qui a manqué le penalty qui aurait pu égaliser à 1-1 et qui semblait prêt à faire ses adieux au tournoi, 24 heures après le Portugal de Cristiano Ronaldo. Au bord du gouffre, l’Albiceleste s’accroche à son génie, qui sert d’abord une passe décisive à Romero, puis égalise lui-même (2-2). Avant l’explosion de joie finale : à la troisième minute du temps additionnel, Enzo Fernández envoie l’Argentine en quarts d’finaled’unefrappe sur une offrande de Lautaro Martínez, entré en cours de jeu.


Scaloni surprend en modifiant trois titulaires par rapport à l’épineux match face au Cap-Vert et en alignant un milieu en losange inédit, avec l’ancien joueur de la Roma et de la Juve, Leandro Paredes, qui dicte le rythme, entouré de De Paul, Enzo Fernández et Mac Allister. Derrière, Tagliafico remplace Medina à gauche, tandis qu’en attaque Julian Álvarez, préféré à Lautaro Martínez, épaule Messi. Contrairement aux attentes, ce n’est pas l’Argentine qui impose d’emblée son rythme, mais l’Égypte, alignée en 4-4-2 avec un Hassan très actif sur le côté droit et une paire d’attaquants Ziko-Salah. À la 15^e minute, sur un centre d’Attia venu de la droite, Ibrahim s’élève plus haut que Lisandro Martínez et ouvre le score. L’Albiceleste, aussi raide qu’elle l’avait été pendant une grande partie des seizièmes de finale, réagit immédiatement par l’intermédiaire de Tagliafico qui surprend Hassan et obtient un penalty : Messi, après son échec face à l’Autriche, rate à nouveau son tir et se fait hypnotiser par Shobeir, qui devient dès lors le héros potentiel du match. La Pulga devient ainsi le premier joueur à manquer deux penalties lors d’une même édition de la Coupe du monde, et totalise désormais quatre échecs en huit tentatives.


Le but égyptien semble ensorcelé : Mac Allister, de la tête,puis Julián Álvarez du gauche, butent à leur tour sur le gardien. Messi, enfin, expédie un coup franc splendide sur le poteau droit. L’Égypte défend avec organisation et cherche à lancer des contres dès que possible, même si elle perd Ashour, l’un des joueurs les plus prometteurs de ce Mondial, juste avant la mi-temps. L’Argentine attaque la seconde période avec le même onze, Messi restant le point de fixation principal, mais toujours en dedans. Pire,à la 59^e, l’Égypte lance un contre-attaque fulgurante : percée de Hassan à droite, ouverture pour Salah, puis une passe en profondeur que Ziko transforme en but face à Dibu. Mais l’action est entachée d’une faute commise en amont sur Lisandro Martinez et le VAR, après avoir consulté l’arbitre Letexier, annule tout.


À la 66^e, Scaloni lance Nico González (en remplacement de Tagliafico) puis Lautaro Martínez (à la place de De Paul), mais, dès la minute suivante, l’Égypte double la mise, cette fois pour de bon. Les champions du monde sont à nouveau pris à revers : Salah sert Hassan, dont la passe décisive trouve Ziko, l’attaquant s’infiltrant au cœur de la surface et faisant exploser de joie les supporters des Pharaons. Les champions du monde sont alors acculés, mais le football offre à Messi l’occasion de se racheter : à la 79^e, il sert Romero, qui réduit le score (2-1), puis égalise d’une frappe du gauche après une remise de Montiel. Il s’agit de son huitième but dans cette compétition, du vingt-et-unième de sa carrière en sélection, inscrit lors de son neuvième match consécutif et de son sixième match à élimination directe d’affilée. Le stade d’Atlanta se transforme alors en une véritable caldeira, on se croirait à Buenos Aires ; les deux équipes se livrent à une succession de va-et-vient, mais c’est l’Argentine qui trouve le chemin des filets pour la troisième fois, Lautaro servant parfaitement Enzo Fernández dans la surface. Shobeir ne peut rien faire et l’Albiceleste, qui a frôlé l’élimination, se qualifie pour les quarts de finale. Sous l’impulsion de son sélectionneur, qui fond en larmes sous le coup de l’émotion et, à 39 ans, n’a pas l’intention de tirer sa révérence.



  • BUTS ET FAITS MARQUANTS

    93' L'ARGENTINE RÉUSSIT SON RETOUR AU SCORE, 3-2 : cette fois, c'est l'équipe de Scaloni qui surprend l'Égypte en contre-attaque, avec un centre vers la droite pour Lautaro qui adresse un centre fantastique sur la tête d'Enzo Fernandez !


    83' MESSIIIIII !!!! L'ARGENTINE EST DE RETOUR DANS LE MATCH : incroyable, la remontada est en marche ! Shobeir repousse du poing un centre de Messi, le ballon reste dans la surface où Montiel le remet au numéro 10 qui, d'un magnifique tir du gauche en contre-pied, égalise à 2-2


    82' L'ARGENTINE MANQUE L'ÉGALISATION : Messi élimine trois adversaires, file au bout du terrain et centre pour Lautaro, dont la tête, étonnamment, passe à côté.


    79' L'ARGENTINE REVIENT DANS LE MATCH : centre parfait de la droite de Messi, qui signe sa neuvième passe décisive en Coupe du monde en servant Romero de la tête, qui bat un Shobeir impuissant.


    78' L'ÉGYPTE RÉPLIQUE : contre-attaque fulgurante des hommes de Hassam, passe en profondeur pour Trezeguet, excentré, dont la frappe du droit frôle l'extérieur du filet.


    67' CETTE FOIS, C'EST BON, L'ÉGYPTE DOUBLE LA MISE : l'Argentine perd le ballon après un corner, Salah lance la contre-attaque en débordant vers Hassan, qui sème la panique sur la droite et centre vers le centre pour le but à bout portant de Ziko. Cette fois, c'est bel et bien 2-0


    66' SCALONI JOUE LE TOUT POUR LE TOUT : le sélectionneur de la Selecciòn part à la recherche de l'égalisation et fait entrer Lautaro Martinez et Nico Gonzalez à la place de De Paul et Tagliafico.


    59' L'ÉGYPTE MÈNE 2-0 GRÂCE À ZIKO, MAIS LE VAR ANNULE LE BUT : contre-attaque fulgurante menée par Hassan, Salah et Ziko, qui ne se trompe pas face à Dibu Martinez, mais l'action était entachée d'un coup de pied d'Attia sur Lisandro Martinez. L’arbitre Letexier, après consultation du VAR, annule le deuxième but des Pharaons.


    52' L'ARGENTINE ACCÉLÈRE : Paredes prend l'initiative et enroule sa frappe de l'extérieur de la surface, mais le ballon reste trop haut et ne menace pas réellement Shobeir.


    47' DE PAUL TENTE SA CHANCE DÈS LA REPRISE : combinaison au sol à l'entrée de la surface entre Enzo Fernández et Messi, le ballon arrive à l'ancien joueur de l'Udinese qui tire mollement et en plein centre, dans les gants de Shobeir.


    PREMIÈRE MI-TEMPS


    39' MIRACLE DE SHOBEIR : passe décisive de Paredes à gauche pour Tagliafico, qui centre pour Julian Álvarez, dont la frappe imparable est repoussée en corner d'un réflexe exceptionnel du gardien égyptien.


    38' MESSI TENTE À NOUVEAU SA CHANCE, MAIS LE BALLON PASSE TRÈS HAUT : combinaison dans un espace restreint entre Mac Allister et son capitaine, qui contrôle le ballon du pied gauche mais tire bien loin du but.


    31' POTEAU DE MESSI SUR FRAPPE ARRÊTÉE : la « Pulga » enroule sa frappe des trente mètres, Shobeir se détend au dernier moment car le ballon n'est pas suffisamment axé et vient heurter le poteau à sa droite.


    28' NOUVELLE GROSSE OCCASION POUR L'ARGENTINE : De Paul, libéré, centre depuis la droite ; Mac Allister choisit parfaitement le moment pour s'insérer et reprendre le ballon de la tête, mais le réflexe de Shobeir est prodigieux.


    21' : Incroyable, Messi manque le penalty qui aurait pu égaliser à 1-1 : Hassan fait tomber Tagliafico dans la surface, Letexier n'hésite pas et indique le point de penalty. Messi se présente face à Shobeir, qui devine la trajectoire et repousse la frappe du numéro 10 argentin.


    15' L'ÉGYPTE OUVERTURE LE SCORE CONTRE LE COURANT : sur un corner travaillé par les hommes de Hassam, Attia centre au premier poteau pour la tête d'Ibrahim, qui domine Lisandro Martínez et bat Dibu.


    9' PREMIÈRE GRANDE OCCASION POUR L'ARGENTINE : passe en profondeur parfaite de Paredes pour De Paul, qui attend l'incursion d'Enzo Fernández ; la frappe de ce dernier passe largement à côté, mais l'action était signalée hors-jeu.

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  • LE BILAN DU MATCH

    ARGENTINE - ÉGYPTE 3-2


    BUTEURS : 15' Ibrahim (E), 67' Ziko (E), 79' Romero (A), 83' Messi (A), 93' Enzo Fernández (A)


    ARGENTINE (4-4-2) : E. Martínez ; Molina (73^e Montiel), Romero (95^e Otamendi), L. Martínez, Tagliafico (66^e Nico González) ; De Paul (66^e Lautaro Martínez), Paredes, Mac Allister, Fernández ; Messi, Álvarez (95^e Medina). Entraîneur : Scaloni

    ÉGYPTE (4-4-2) : Shobeir ; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez ; Ashour (46^e Fathy), Ziko (79^e Marmoush), Attia, Lasheen (96^e Zizo) ; Salah, Hassan (73^e Trezeguet). Entraîneur : Hassam


    Arbitre : Letexier


    Avertissements : Fathy (E), Shobeir (E), Marmoush (E)

    Aucun joueur n’a été expulsé.

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