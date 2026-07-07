La Coupe du monde 2026 inscrit déjà une page majeure de l’histoire du football, destinée à marquer durablement les esprits. L’Argentine, tenante du titre, a longtemps frôlé l’élimination, menant de deux buts face à une brillante équipe d’Égypte, avec un Messi qui a manqué le penalty qui aurait pu égaliser à 1-1 et qui semblait prêt à faire ses adieux au tournoi, 24 heures après le Portugal de Cristiano Ronaldo. Au bord du gouffre, l’Albiceleste s’accroche à son génie, qui sert d’abord une passe décisive à Romero, puis égalise lui-même (2-2). Avant l’explosion de joie finale, à la troisième minute du temps additionnel, Enzo Fernández inscrit le but de la qualification pour les quarts de finale, servi par Lautaro Martínez, entré en cours de jeu.



Scaloni surprend en modifiant trois titulaires par rapport à l’exercice contre le Cap-Vert et en alignant un milieu en losange inédit, avec Leandro Paredes, ancien de la Roma et de la Juve, qui dicte le tempo, épaulé par De Paul, Enzo Fernández et Mac Allister. Derrière, Tagliafico remplace Medina sur le flanc gauche, tandis qu’en attaque Julian Álvarez, préféré à Lautaro Martínez, accompagne Messi. Contrairement aux attentes, ce n’est pas l’Argentine qui a démarré en fanfare, mais l’Égypte, alignée en 4-4-2 avec un Hassan très actif sur le côté droit et Ziko en attaque aux côtés de Salah. À la 15^e minute, sur un centre d’Attia venu de la droite, Ibrahim s’est élevé plus haut que Lisandro Martínez et a ouvert lescore. L’Albiceleste, aussi raide qu’elle l’avait été pendant une grande partie des seizièmes de finale, réagit immédiatement par l’intermédiaire de Tagliafico qui surprend Hassan et obtient un penalty : Messi, après son échec face à l’Autriche, tire à nouveau très mal et se fait hypnotiser par Shobeir, qui devient dès lors le héros potentiel du match. La Pulga devient ainsi le premier joueur à manquer deux penalties lors d’une même édition de la Coupe du monde, et totalise désormais quatre échecs sur huit tentatives.



Le but égyptien semble ensorcelé : Mac Allister, de la tête, et Julián Álvarez, du gauche, butent à leur tour sur le gardien égyptien. Messi, enfin, expédie un coup franc splendide sur le poteau droit. L’Égypte défend avec organisation et cherche à lancer des contres dès que possible, même si elle perd Ashour, l’un des joueurs les plus prometteurs de ce Mondial, juste avant la mi-temps. L’Argentine attaque la seconde période avec le même onze, Messi étant constamment recherché par ses partenaires mais toujours en dedans. Pire,à la 59^e, l’Égypte lance une contre-attaque fulgurante : percée de Hassan à droite, ouverture pour Salah puis passe décisive à Ziko, qui bat Dibu. Mais l’action est entachée d’une faute commise en amont sur Lisandro Martínez et le VAR, après avoir consulté l’arbitre Letexier, annule tout.



À la 66^e, Scaloni lance Nico González (pour Tagliafico) et Lautaro Martínez (pour De Paul), mais, dès la minute suivante, l’Égypte double la mise, cettefois pour debon : Salah centre pour Hassan, qui sert Ziko. L’attaquant s’infiltre dans la surface et fait exploser de joie les supporters des Pharaons. Les champions du monde sont alors acculés, mais le football offre à Messi l’occasion de se racheter : à la 79^e, il sert Romero, qui réduit le score (1-2), puis égalise d’une frappe du gauche après une remise de Montiel. Il s’agit de son huitième but dans cette compétition, son vingt-et-unième en sélection, inscrit lors de son neuvième match consécutif et de son sixième match à élimination directe d’affilée. Le stade d’Atlanta se transforme alors en véritable caldeira ; on se croirait à Buenos Aires. Les deux équipes se rendent coup pour coup, mais l’Argentine trouve l’ouverture : Lautaro sert Enzo Fernández, dont la percée conclut le 3-2. Shobeir ne peut rien faire et l’Albiceleste, qui n’avait jamais été aussi proche de l’élimination, se qualifie pour les quarts de finale. Sous l’impulsion de son sélectionneur, qui fond en larmes sous le coup de l’émotion et qui, à 39 ans, n’a pas l’intention de tirer sa révérence.







