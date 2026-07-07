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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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L'Argentine et Messi accomplissent un exploit : menés 0-2, ils renversent l'Égypte en 13 minutes et se qualifient pour les quarts de finale de la Coupe du monde

Argentine vs Égypte
Coupe du monde
Argentine
Égypte

Remontée spectaculaire des champions en titre, qui se qualifient pour les quarts de finale

La Coupe du monde 2026 inscrit déjà une page majeure de l’histoire du football, destinée à marquer durablement les esprits. L’Argentine, tenante du titre, a longtemps frôlé l’élimination, menant de deux buts face à une brillante équipe d’Égypte, avec un Messi qui a manqué le penalty qui aurait pu égaliser à 1-1 et qui semblait prêt à faire ses adieux au tournoi, 24 heures après le Portugal de Cristiano Ronaldo. Au bord du gouffre, l’Albiceleste s’accroche à son génie, qui sert d’abord une passe décisive à Romero, puis égalise lui-même (2-2). Avant l’explosion de joie finale, à la troisième minute du temps additionnel, Enzo Fernández inscrit le but de la qualification pour les quarts de finale, servi par Lautaro Martínez, entré en cours de jeu.


Scaloni surprend en modifiant trois titulaires par rapport à l’exercice contre le Cap-Vert et en alignant un milieu en losange inédit, avec Leandro Paredes, ancien de la Roma et de la Juve, qui dicte le tempo, épaulé par De Paul, Enzo Fernández et Mac Allister. Derrière, Tagliafico remplace Medina sur le flanc gauche, tandis qu’en attaque Julian Álvarez, préféré à Lautaro Martínez, accompagne Messi. Contrairement aux attentes, ce n’est pas l’Argentine qui a démarré en fanfare, mais l’Égypte, alignée en 4-4-2 avec un Hassan très actif sur le côté droit et Ziko en attaque aux côtés de Salah. À la 15^e minute, sur un centre d’Attia venu de la droite, Ibrahim s’est élevé plus haut que Lisandro Martínez et a ouvert lescore. L’Albiceleste, aussi raide qu’elle l’avait été pendant une grande partie des seizièmes de finale, réagit immédiatement par l’intermédiaire de Tagliafico qui surprend Hassan et obtient un penalty : Messi, après son échec face à l’Autriche, tire à nouveau très mal et se fait hypnotiser par Shobeir, qui devient dès lors le héros potentiel du match. La Pulga devient ainsi le premier joueur à manquer deux penalties lors d’une même édition de la Coupe du monde, et totalise désormais quatre échecs sur huit tentatives.


Le but égyptien semble ensorcelé : Mac Allister, de la tête, et Julián Álvarez, du gauche, butent à leur tour sur le gardien égyptien. Messi, enfin, expédie un coup franc splendide sur le poteau droit. L’Égypte défend avec organisation et cherche à lancer des contres dès que possible, même si elle perd Ashour, l’un des joueurs les plus prometteurs de ce Mondial, juste avant la mi-temps. L’Argentine attaque la seconde période avec le même onze, Messi étant constamment recherché par ses partenaires mais toujours en dedans. Pire,à la 59^e, l’Égypte lance une contre-attaque fulgurante : percée de Hassan à droite, ouverture pour Salah puis passe décisive à Ziko, qui bat Dibu. Mais l’action est entachée d’une faute commise en amont sur Lisandro Martínez et le VAR, après avoir consulté l’arbitre Letexier, annule tout.


À la 66^e, Scaloni lance Nico González (pour Tagliafico) et Lautaro Martínez (pour De Paul), mais, dès la minute suivante, l’Égypte double la mise, cettefois pour debon : Salah centre pour Hassan, qui sert Ziko. L’attaquant s’infiltre dans la surface et fait exploser de joie les supporters des Pharaons. Les champions du monde sont alors acculés, mais le football offre à Messi l’occasion de se racheter : à la 79^e, il sert Romero, qui réduit le score (1-2), puis égalise d’une frappe du gauche après une remise de Montiel. Il s’agit de son huitième but dans cette compétition, son vingt-et-unième en sélection, inscrit lors de son neuvième match consécutif et de son sixième match à élimination directe d’affilée. Le stade d’Atlanta se transforme alors en véritable caldeira ; on se croirait à Buenos Aires. Les deux équipes se rendent coup pour coup, mais l’Argentine trouve l’ouverture : Lautaro sert Enzo Fernández, dont la percée conclut le 3-2. Shobeir ne peut rien faire et l’Albiceleste, qui n’avait jamais été aussi proche de l’élimination, se qualifie pour les quarts de finale. Sous l’impulsion de son sélectionneur, qui fond en larmes sous le coup de l’émotion et qui, à 39 ans, n’a pas l’intention de tirer sa révérence.



  • BUTS ET FAITS MARQUANTS

    93' L'ARGENTINE RÉUSSIT SON RETOUR AU SCORE, 3-2 : cette fois, c'est l'équipe de Scaloni qui surprend l'Égypte en contre-attaque, avec un centre vers la droite pour Lautaro qui adresse un centre fantastique sur la tête d'Enzo Fernandez !


    83' MESSIIIIII !!!! L'ARGENTINE EST DE RETOUR DANS LE MATCH : incroyable, la remontada est lancée ! Shobeir repousse du poing un centre de Messi, le ballon reste dans la surface où Montiel le sert au numéro 10 qui, d'un magnifique tir du gauche en contre-pied, égalise à 2-2


    82' L'ARGENTINE MANQUE L'ÉGALISATION : Messi élimine trois adversaires, file au fond et centre pour la tête de Lautaro, qui envoie le ballon à côté.


    79' L'ARGENTINE REVIENT DANS LE MATCH : centre parfait de la droite de Messi, qui signe sa neuvième passe décisive en Coupe du monde en servant Romero de la tête, qui bat un Shobeir impuissant.


    78' L'ÉGYPTE NE LÂCHE RIEN : contre-attaque fulgurante des hommes de Hassam, passe en profondeur pour Trezeguet qui récupère sur un angle fermé et tente sa chance du droit, mais trouve l'extérieur du filet.


    67' CETTE FOIS, C'EST BON, L'ÉGYPTE DOUBLE LA MISE : l'Argentine perd le ballon après un corner, Salah lance la contre-attaque en débordant vers Hassan, qui sème la panique sur la droite et centre vers le centre pour le but à bout portant de Ziko. Cette fois, c'est bel et bien 2-0


    66' SCALONI JOUE LE TOUT POUR LE TOUT : le sélectionneur de la Selecciòn part à la recherche de l'égalisation et fait entrer Lautaro Martinez et Nico Gonzalez à la place de De Paul et Tagliafico.


    59' L'ÉGYPTE MÈNE 2-0 GRÂCE À ZIKO, MAIS LE VAR ANNULE LE BUT : contre-attaque fulgurante menée par Hassan, Salah et Ziko, qui ne se trompe pas face à Dibu Martinez, mais l'action était entachée d'un coup de pied d'Attia sur Lisandro Martinez. L’arbitre Letexier, alerté par le VAR, annule le deuxième but des Pharaons.


    52' L'ARGENTINE ACCÉLÈRE : Paredes prend l'initiative et enroule sa frappe de l'extérieur de la surface, mais le ballon reste trop haut et file au-dessus de la cage de Shobeir.


    47' DE PAUL TENTE SA CHANCE DÈS LA REPRISE : combinaison au sol à l'entrée de la surface entre Enzo Fernández et Messi, le ballon arrive à l'ancien joueur de l'Udinese qui tire mollement et en plein centre, dans les gants de Shobeir.


    PREMIÈRE MI-TEMPS


    39' MIRACLE DE SHOBEIR : passe décisive de Paredes à gauche pour Tagliafico, qui centre pour Julian Álvarez, dont la frappe imparable est repoussée en corner d'un réflexe exceptionnel par le gardien égyptien.


    38' MESSI TENTE À NOUVEAU SA CHANCE, MAIS LE BALLON PASSE TRÈS HAUT : combinaison dans un espace restreint entre Mac Allister et son capitaine, qui contrôle le ballon du pied gauche mais tire bien loin du but.


    31' FRAPPE D'ANGLE DE MESSI : la Pulga enroule son coup franc à trente mètres, Shobeir se détend au dernier moment car le ballon n'est pas assez axé et vient heurter le poteau à sa droite.


    28' NOUVELLE GROSSE OCCASION POUR L'ARGENTINE : De Paul, démarqué, centre depuis la droite ; Mac Allister choisit parfaitement le moment pour s'insérer et reprendre le ballon de la tête, mais le réflexe de Shobeir est prodigieux.


    21' : Incroyable, Messi manque le penalty qui aurait pu égaliser à 1-1 : Hassan fait tomber Tagliafico dans la surface, Letexier n'hésite pas et désigne le point de penalty. Messi se retrouve seul face à Shobeir, qui devine la direction et plonge sur sa gauche pour repousser la frappe du numéro 10 argentin.


    15' L'ÉGYPTE OUVERTURE LE SCORE CONTRE LE COURANT : sur corner, Attia centre au premier poteau pour Ibrahim, plus haut que Lisandro Martínez, et Dibu est battu.


    9' PREMIÈRE GRANDE OCCASION POUR L'ARGENTINE : passe en profondeur parfaite de Paredes pour De Paul, qui attend l'incursion d'Enzo Fernández ; la frappe de ce dernier passe largement à côté, mais l'action était signalée hors-jeu.

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  • LE BILAN DU MATCH

    ARGENTINE - ÉGYPTE 3-2


    BUTEURS : 15' Ibrahim (E), 67' Ziko (E), 79' Romero (A), 83' Messi (A), 93' Enzo Fernández (A)


    ARGENTINE (4-4-2) : E. Martínez ; Molina (73^e Montiel), Romero (95^e Otamendi), L. Martínez, Tagliafico (66^e Nico González) ; De Paul (66^e Lautaro Martínez), Paredes, Mac Allister, Enzo Fernández ; Messi, Álvarez (95^e Medina). Entraîneur : Scaloni

    ÉGYPTE (4-4-2) : Shobeir ; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez ; Ashour (46' Fathy), Ziko (79' Marmoush), Attia, Lasheen (96' Zizo) ; Salah, Hassan (73' Trezeguet). Entraîneur : Hassam


    Arbitre : Letexier


    Avertissements : Fathy (E), Shobeir (E), Marmoush (E)

    Aucun joueur n’a été expulsé.

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