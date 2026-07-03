L'Argentine est-elle trop dépendante de Lionel Messi ? À la veille du match des 32es de finale de la Coupe du monde contre le Cap-Vert, Lionel Scaloni analyse l'influence de son capitaine

En conférence de presse à Fort Lauderdale, Scaloni a répondu aux interrogations sur la solidité défensive de son équipe et sur sa supposée dépendance au capitaine emblématique durant la phase de groupes. Le sélectionneur a fermement défendu son système, se disant ravi d’une meilleure répartition des buteurs tout en rappelant que l’essentiel était de gagner ensemble, à l’aube d’une phase à élimination directe impitoyable.

Scaloni a déclaré : « Nous sommes en bonne forme et, naturellement, aussi enthousiastes que tout le monde. Il y a un adversaire à respecter ; ils ont très bien joué, et la marge d’erreur est faible. Celui qui perd rentre chez lui. Nous gardons cela à l’esprit, mais le moment est bien choisi. C’est le football, et les matchs sont très équilibrés. Si l’on met de côté la France et le Mexique, qui se sont imposés facilement, les autres rencontres ont été très disputées. Ce ne sera pas simple. C’est la réalité.

« Chez nous, Messi a joué dans toutes sortes de conditions, donc j’imagine qu’il sera aligné. Cela dépendra du match et de lui. Il est très difficile de prédire ce qui pourrait se passer. D’autres joueurs ont eu des occasions, mais c’est Leo, qui est l’un de nos attaquants, qui a marqué les buts. Ce n’est pas une source d’inquiétude. J’aimerais que les buts soient répartis entre plusieurs joueurs, mais tant que l’équipe joue bien et gagne, tout va bien. »