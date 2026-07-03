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L'Argentine est-elle trop dépendante de Lionel Messi ? À la veille du match des 32es de finale de la Coupe du monde contre le Cap-Vert, Lionel Scaloni analyse l'influence de son capitaine
Les Albicelestes entament leur parcours en phase à élimination directe
L'Argentine, toujours invaincue, mettra son parcours parfait en jeu ce vendredi face au Cap-Vert, novice dans la compétition, lors d'un match des 16es de finale disputé dans la chaleur humide de Miami. L’équipe de Scaloni, qui regorge de stars, a facilement terminé en tête du groupe J avec trois victoires consécutives, concluant sa phase de poules par un triomphe 3-1 face à la Jordanie à Dallas. Bien que leurs adversaires africains se soient qualifiés grâce à trois matchs nuls d’affilée, les champions du monde en titre ne prennent rien pour acquis alors que le tournoi passe à un format impitoyable à élimination directe.
- AFP
Scaloni balaye l'idée d'une dépendance aux buteurs
En conférence de presse à Fort Lauderdale, Scaloni a répondu aux interrogations sur la solidité défensive de son équipe et sur sa supposée dépendance au capitaine emblématique durant la phase de groupes. Le sélectionneur a fermement défendu son système, se disant ravi d’une meilleure répartition des buteurs tout en rappelant que l’essentiel était de gagner ensemble, à l’aube d’une phase à élimination directe impitoyable.
Scaloni a déclaré : « Nous sommes en bonne forme et, naturellement, aussi enthousiastes que tout le monde. Il y a un adversaire à respecter ; ils ont très bien joué, et la marge d’erreur est faible. Celui qui perd rentre chez lui. Nous gardons cela à l’esprit, mais le moment est bien choisi. C’est le football, et les matchs sont très équilibrés. Si l’on met de côté la France et le Mexique, qui se sont imposés facilement, les autres rencontres ont été très disputées. Ce ne sera pas simple. C’est la réalité.
« Chez nous, Messi a joué dans toutes sortes de conditions, donc j’imagine qu’il sera aligné. Cela dépendra du match et de lui. Il est très difficile de prédire ce qui pourrait se passer. D’autres joueurs ont eu des occasions, mais c’est Leo, qui est l’un de nos attaquants, qui a marqué les buts. Ce n’est pas une source d’inquiétude. J’aimerais que les buts soient répartis entre plusieurs joueurs, mais tant que l’équipe joue bien et gagne, tout va bien. »
Les favoris pour le titre affrontent des outsiders tenaces
Les poids lourds sud-américains doivent trouver le moyen de déjouer le bloc bas tenace du Cap-Vert, qui a notoirement mis à mal tant l’Espagne que l’Arabie saoudite lors de la phase de poules. Face à une nation débutante toujours invaincue dans ce tournoi, Scaloni a profité de sa conférence de presse pour analyser minutieusement les atouts structurels et la menace en contre-attaque de ses prochains adversaires.
Il a ajouté : « Le Cap-Vert est une équipe qui n’a pas perdu. Elle méritait même de s’imposer face à l’Arabie saoudite. Contre l’Espagne et l’Uruguay, elle a un peu plus souffert, mais elle s’est bien défendue. Elle ferme efficacement les couloirs de passe centraux et se montre très dangereuse en contre-attaque. Elle compte dans ses rangs des joueurs dotés d’une excellente technique. C’est une bonne équipe, comme nous l’avons déjà constaté. Ils se sont logiquement qualifiés, et cela ne nous surprend pas. Ils ne sont pas là par hasard ; nous devons les respecter, et c’est exactement ce que nous ferons. »
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Le test d'endurance s'annonce difficile
L'Argentine aborde la phase à élimination directe en sachant que sa résilience légendaire sera mise à rude épreuve. Étant donné que sept de ses treize derniers matchs à élimination directe en Coupe du monde ont nécessité des prolongations, la préparation physique dans le climat éprouvant de la Floride s'avérera absolument cruciale. Les champions du monde devront faire preuve d'une patience à toute épreuve face à un bloc défensif tenace pour éviter de se retrouver à la loterie des penalties.
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