L’Argentine a souvent endossé le rôle des « vilains » sur la scène internationale, et ce n’est pas entièrement infondé. Depuis des décennies, elle aligne des joueurs experts dans l’art de la ruse, tels Diego Maradona, Diego Simeone ou Antonio Rattin.
La sélection actuelle ne fait pas figure de modèle, certains joueurs ayant entonné des chants racistes visant les joueurs noirs de l’équipe de France lors des célébrations suivant leur victoire à la Copa América 2024 ; d’autres, à l’image de Rodrigo De Paul et de Romero, affichent toujours cette agressivité qui a souvent caractérisé leurs aînés. Pourtant, aux yeux de beaucoup, la présence et l’autorité d’un seul homme rachètent l’ensemble du groupe : Messi, qui a une nouvelle fois tenu ses promesses à Atlanta.
L’Égypte a estimé que « La Pulga » bénéficiait d’un traitement de faveur, et les images ont donné du crédit à cette thèse : l’icône argentine aurait dû être expulsée dès la phase de groupes pour un tacle haut et dangereux sur un joueur algérien. La FIFA a toutefois effacé tout précédent en annulant, sur intervention directe du président américain Donald Trump, la suspension d’un match infligée à Folarin Balogun, membre de l’équipe des États-Unis, pour une faute quasi identique.
Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déjà tiré les ficelles en faveur de Messi par le passé, s’assurant qu’il participe à la Coupe du monde des clubs de l’année dernière en sélectionnant de manière arbitraire l’Inter Miami pour la qualification, alors même que le club n’était pas champion de la MLS. Si l’on y regarde de plus près, l’Argentine n’a également écopé que de trois cartons jaunes tout au long du tournoi malgré près de 60 fautes commises, selon la BBC – soit la moitié du nombre de cartons jaunes reçus par l’Angleterre pour un nombre de fautes inférieur.
Lors du match contre l’Égypte, toutefois, aucune faute grossière ni aucun favoritisme arbitral n’a pu être démontré ; les Sud-Américains ont simplement lutté pour décrocher une victoire in extremis.