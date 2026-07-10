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Argentina GFXGOAL
Krishan Davis

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L’Argentine aura certes ses détracteurs pendant la Coupe du monde, mais Lionel Messi et ses coéquipiers n’ont cessé de démontrer le courage et la détermination des grands champions

Opinion
Argentine
Coupe du monde
L. Messi
FEATURES
Argentine vs Égypte
Égypte
Argentine vs Suisse
Suisse
L. Scaloni

L'Argentine a été plongée dans la tourmente après sa brillante victoire en huitièmes de finale de la Coupe du monde face à l'Égypte, malgré des accusations de corruption et de favoritisme. Pourtant, la diabolisation de l'Albiceleste semble cette fois infondée. Menés de deux buts en seconde période face à un adversaire censé être largement à leur portée, les champions en titre ont renversé la vapeur de manière spectaculaire en seulement quatorze minutes, effaçant leur retard et s’imposant in extremis. Depuis le coup de sifflet final d’Atlanta, cet exploit sportif est toutefois éclipsé par la polémique.

Les retombées ont été toxiques. Animé par un sentiment d’injustice profonde, le camp égyptien a lancé des accusations de matchs truqués et de favoritisme envers le grand joueur argentin Lionel Messi, convaincu que certaines décisions arbitrales clés avaient joué en sa défaveur lors de sa capitulation de dernière minute.

Si l’amère déception des Egyptiens est compréhensible après avoir vu la victoire leur échapper si tardivement, il est difficile de contester le succès spectaculaire de l’Argentine, qu’on aime ou qu’on déteste. Telle est la marque des champions, ni plus, ni moins.

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    Drame à Atlanta

    L’Argentine n’aurait guère pu se qualifier pour les huitièmes de finale dans des circonstances plus dramatiques. Les tenants du titre, peu inspirés, semblaient déjà hors jeu lorsque Mustafa Zico a donné une avance de deux buts à l’Égypte, grande outsider, à la 67e minute, après l’ouverture du score de Yasser Ibrahim en première mi-temps et un nouveau penalty manqué par Messi sur la scène de la Coupe du monde.

    Mais à onze minutes du terme, les champions ont surgi. Le héros de la victoire tout aussi haletante au 32e tour face à la modeste équipe du Cap-Vert, Cristian Romero, a réduit l’écart de la tête sur un centre de Messi. L’égalisation a aussitôt suivi, œuvre du « GOAT » lui-même, qui a expédié le ballon au fond des filets après un rebond sur la barre transversale.

    Alors que la partie semblait se diriger vers les prolongations, Enzo Fernández, le milieu de terrain de Chelsea, s’est élevé au second poteau pour offrir l’avantage à l’Argentine d’une tête à la troisième minute du temps additionnel, déclenchant des célébrations endiablées sur un banc et la fureur sur l’autre. Une remontée si incroyable qu’elle a fait fondre en larmes Lionel Messi et Lionel Scaloni.

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    « La compétition est truquée »

    Cependant, chez leurs adversaires battus, des émotions bien différentes se sont exprimées : cette défaite angoissante a provoqué une vive réaction des joueurs et du staff technique, avec des accusations de favoritisme et de match truqué. La Fédération égyptienne de football est même allée jusqu’à déposer une plainte auprès de la FIFA pour tenter d’exclure les arbitres français du tournoi.

    Les Egyptiens estiment que le premier but de Zico, qui aurait porté le score à 1-0, a été injustement refusé pour une faute signalée sur Lisandro Martínez à l’autre bout du terrain. Ils s’indignent également de n’avoir pas obtenu de penalty lorsque Mohamed Salah s’est effondré dans la surface, juste avant que Fernández ne tête le ballon de la victoire, servi par Lautaro Martínez.

    « L’arbitre a été vraiment injuste », a déclaré Zico, furieux, après le match. « L’injustice était flagrante. Il y a eu des injustices dès le début du match. Il est clair que ce tournoi a été truqué. »

    Le sélectionneur égyptien Hossam Hassan a abondé dans ce sens : « Tout est une question d’argent. Ils veulent que Messi reste dans le tournoi. Dans le football, beaucoup de choses se passent en dehors du terrain à cause des intérêts en jeu. Ce qui s’est passé était injuste. L’Égypte méritait de se qualifier. Nous étions la meilleure équipe.

    Pourquoi n’y a-t-il aucune équité dans le sport ? Je ne vais pas essayer d’enrober cela de belles formules. Nous avons été traités injustement aujourd’hui. Nous avons subi une injustice. C’est ma façon à moi de m’exprimer et de prendre position. Je ne regarderai plus aucun match de ce tournoi. »

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    Allégations infondées

    Même si l’Égypte refuse de l’admettre, son sentiment d’injustice trouve son origine dans la perte d’un match qu’elle contrôlait encore à la 79^e minute et qu’elle n’a pas su mener jusqu’en prolongation.

    La défense égyptienne, encaissant trois buts en fin de match, a sombré dans un chaos défensif : Romero était complètement démarqué sur sa tête victorieuse, la ligne arrière était à nouveau dispersée lorsque Messi a égalisé, et Fernández s’est élevé sans opposition alors que les Pharaons, trop engagés en attaque, ont été surpris en contre dans les dernières secondes.

    Sur le plan arbitral, il y a bien eu faute sur Martinez juste avant que l’Égypte ne parte en contre pour ce qui aurait pu être le 2-0 : Marwan Attia, le défenseur de Manchester United, lui a simultanément tiré le maillot et marché sur le pied.

    Quant à la réclamation de penalty de Salah, elle était pour le moins exagérée. Leur joueur emblématique n’a d’ailleurs même pas réclamé la faute lorsqu’il s’est effondré après un contact minime sur le pied de la part de Julián Álvarez, qui avait d’ailleurs déjà récupéré le ballon une fraction de seconde auparavant.

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  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Une équipe facile à détester

    L’Argentine a souvent endossé le rôle des « vilains » sur la scène internationale, et ce n’est pas entièrement infondé. Depuis des décennies, elle aligne des joueurs experts dans l’art de la ruse, tels Diego Maradona, Diego Simeone ou Antonio Rattin.

    La sélection actuelle ne fait pas figure de modèle, certains joueurs ayant entonné des chants racistes visant les joueurs noirs de l’équipe de France lors des célébrations suivant leur victoire à la Copa América 2024 ; d’autres, à l’image de Rodrigo De Paul et de Romero, affichent toujours cette agressivité qui a souvent caractérisé leurs aînés. Pourtant, aux yeux de beaucoup, la présence et l’autorité d’un seul homme rachètent l’ensemble du groupe : Messi, qui a une nouvelle fois tenu ses promesses à Atlanta.

    L’Égypte a estimé que « La Pulga » bénéficiait d’un traitement de faveur, et les images ont donné du crédit à cette thèse : l’icône argentine aurait dû être expulsée dès la phase de groupes pour un tacle haut et dangereux sur un joueur algérien. La FIFA a toutefois effacé tout précédent en annulant, sur intervention directe du président américain Donald Trump, la suspension d’un match infligée à Folarin Balogun, membre de l’équipe des États-Unis, pour une faute quasi identique.

    Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déjà tiré les ficelles en faveur de Messi par le passé, s’assurant qu’il participe à la Coupe du monde des clubs de l’année dernière en sélectionnant de manière arbitraire l’Inter Miami pour la qualification, alors même que le club n’était pas champion de la MLS. Si l’on y regarde de plus près, l’Argentine n’a également écopé que de trois cartons jaunes tout au long du tournoi malgré près de 60 fautes commises, selon la BBC – soit la moitié du nombre de cartons jaunes reçus par l’Angleterre pour un nombre de fautes inférieur.

    Lors du match contre l’Égypte, toutefois, aucune faute grossière ni aucun favoritisme arbitral n’a pu être démontré ; les Sud-Américains ont simplement lutté pour décrocher une victoire in extremis.

  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    « Nous avons fait souffrir nos supporters »

    Après cette rencontre tendue, Scaloni, visiblement ému, a souligné que la victoire récompensait la « combativité » de son équipe. « Nous avons fait souffrir nos supporters, même si nous n’avons pas mal joué », a-t-il déclaré. « Je suis entraîneur pour des moments comme ceux-ci. Ce que nous avons montré aujourd’hui va bien au-delà d’une simple qualification. Nous aurions été éliminés si nous ne nous étions pas battus. »

    « Ce qui s’est passé aujourd’hui, même si nous ne sommes pas en finale, est comparable aux grands moments que nous avons vécus auparavant, car cette équipe n’abandonne jamais et continue d’aller de l’avant, quelle que soit la situation.

    « Contre le Cap-Vert, la situation était encore plus délicate ; nous étions véritablement en difficulté. Mais même à 0-2, nous sentions que notre chance viendrait et que nous pourrions renverser la vapeur. Aujourd’hui, nous avons proposé un football totalement différent. »

  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    La véritable marque des champions

    À vrai dire, l’analyse de Scaloni est difficilement contestable. En phase à élimination directe, l’Argentine a jusqu’ici produit le type de prestations attendues d’un tenant du titre : deux victoires arrachées in extremis, malgré des éclairs de génie trop rares au cours de chaque match.

    Certes, l’Albiceleste aurait dû dominer aisément des outsiders comme le Cap-Vert et l’Égypte au vu de son effectif, mais quand la forme n’est pas optimale, seul le résultat compte – surtout sur la plus grande scène du football mondial.

    Au final, c’est leur force collective et leur cohésion qui les ont portés jusqu’au bout, et ils restent en course. Quoi qu’en disent les détracteurs, la manière dont ces victoires ont été arrachées porte la marque des vrais champions.

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