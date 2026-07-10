Cependant, chez leurs adversaires battus, des émotions bien différentes se sont exprimées : cette défaite angoissante a provoqué une vive réaction des joueurs et du staff technique, avec des accusations de favoritisme et de match truqué. La Fédération égyptienne de football est même allée jusqu’à déposer une plainte auprès de la FIFA pour tenter d’exclure les arbitres français du tournoi.

Les Egyptiens estiment que le premier but de Zico, qui aurait porté le score à 1-0, a été injustement refusé pour une faute signalée sur Lisandro Martínez à l’autre bout du terrain. Ils s’indignent également de n’avoir pas obtenu de penalty lorsque Mohamed Salah s’est effondré dans la surface, juste avant que Fernández ne tête le ballon de la victoire, servi par Lautaro Martínez.

« L’arbitre a été vraiment injuste », a déclaré Zico, furieux, après le match. « L’injustice était flagrante. Il y a eu des injustices dès le début du match. Il est clair que ce tournoi a été truqué. »

Le sélectionneur égyptien Hossam Hassan a abondé dans ce sens : « Tout est une question d’argent. Ils veulent que Messi reste dans le tournoi. Dans le football, beaucoup de choses se passent en dehors du terrain à cause des intérêts en jeu. Ce qui s’est passé était injuste. L’Égypte méritait de se qualifier. Nous étions la meilleure équipe.

Pourquoi n’y a-t-il aucune équité dans le sport ? Je ne vais pas essayer d’enrober cela de belles formules. Nous avons été traités injustement aujourd’hui. Nous avons subi une injustice. C’est ma façon à moi de m’exprimer et de prendre position. Je ne regarderai plus aucun match de ce tournoi. »