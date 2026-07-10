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Argentina GFXGOAL
Krishan Davis

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L'Argentine aura bien sûr ses détracteurs pendant la Coupe du monde, mais Lionel Messi et ses coéquipiers n'ont fait que démontrer le courage et la détermination propres aux champions

Opinion
Argentine
Coupe du monde
L. Messi
FEATURES
Argentine vs Égypte
Égypte
Argentine vs Suisse
Suisse
L. Scaloni

L'Argentine s'est retrouvée au cœur d'une tempête à la suite de sa brillante victoire mardi en huitièmes de finale de la Coupe du monde face à l'Égypte, sur fond d'accusations fracassantes de corruption et de favoritisme. Cependant, dans ce cas précis, la diabolisation de l'Albiceleste ne semble pas justifiée. Menés de deux buts en seconde période face à un adversaire censé s’incliner, les champions en titre ont renversé la vapeur de manière spectaculaire en seulement quatorze minutes, effaçant leur retard et s’imposant in extremis. Depuis le coup de sifflet final d’Atlanta, cet exploit est toutefois éclipsé par la polémique.

Les répercussions ont été vives. Estimant avoir subi une injustice flagrante, le camp égyptien a dénoncé des soupçons de match truqué et de partialité en faveur de la star argentine Lionel Messi, convaincu que des décisions arbitrales décisives lui avaient été défavorables lors de la capitulation finale.

Si la déception est légitime après avoir vu la victoire échapper en toute fin de match, il est difficile de contester le succès de l’Argentine, qu’on l’aime ou qu’on la déteste. Telle est la marque des champions, ni plus, ni moins.

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    Drame à Atlanta

    L’Argentine s’est qualifiée pour les huitièmes de finale dans des circonstances particulièrement dramatiques. Les tenants du titre, peu inspirés, semblaient même hors course lorsque Mustafa Zico a donné une avance de deux buts à l’Égypte, grande outsider, à la 67^e minute, après l’ouverture du score de Yasser Ibrahim en première période et un nouveau penalty manqué par Messi en Coupe du monde.

    Mais à onze minutes du terme, les champions ont émergé. Le héros de la victoire tout aussi haletante au 32e tour face à la modeste équipe du Cap-Vert, Cristian Romero, a réduit l’écart de la tête sur un centre de Messi. Ce but a rapidement été suivi d’un autre, œuvre du « GOAT » en personne, qui a propulsé le ballon au fond des filets après un rebond sur la barre transversale.

    Alors que la rencontre semblait se diriger vers les prolongations, Enzo Fernández, pensionnaire de Chelsea, s’est élevé au second poteau pour offrir l’avantage à l’Argentine d’une tête à la troisième minute du temps additionnel, déclenchant des célébrations endiablées d’un côté du banc et la fureur de l’autre. Une remontée si incroyable qu’elle a fait fondre en larmes Lionel Messi et Lionel Scaloni.

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    « La compétition est truquée »

    Cependant, chez leurs adversaires battus, des émotions bien différentes se sont exprimées : cette défaite angoissante a provoqué une vive réaction des joueurs et du staff technique, avec des accusations de favoritisme et de match truqué. La Fédération égyptienne de football est même allée jusqu’à déposer une plainte auprès de la FIFA pour tenter d’exclure les arbitres français du tournoi.

    Les Egyptiens estiment que le premier but de Zico, qui aurait porté le score à 1-0, a été injustement refusé pour une faute signalée sur Lisandro Martínez à l’autre bout du terrain ; ils s’indignent également de ne pas avoir obtenu de penalty lorsque Mohamed Salah s’est effondré dans la surface, juste avant que Fernández ne marque de la tête le but de la victoire sur un centre de Lautaro Martínez.

    « L’arbitre a été vraiment injuste », a déclaré Zico, furieux, après le match. « L’injustice était flagrante. Il y a eu des injustices dès le début du match. Il est clair que ce tournoi a été truqué. »

    Le sélectionneur égyptien Hossam Hassan a abondé dans ce sens : « Tout est une question d’argent. Ils veulent que Messi reste dans le tournoi. Dans le football, beaucoup de choses se passent en dehors du terrain à cause des intérêts en jeu. Ce qui s’est passé était injuste. L’Égypte méritait de se qualifier. Nous étions la meilleure équipe.

    Pourquoi n’y a-t-il aucune équité dans le sport ? Je ne vais pas essayer d’enrober les choses avec de belles formules. Nous avons été traités injustement aujourd’hui. Nous avons subi une injustice. C’est ma façon à moi de m’exprimer et de prendre position. Je ne regarderai plus aucun match de ce tournoi. »

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    Allégations infondées

    Même si l’Égypte refuse de l’admettre, son sentiment d’injustice a probablement été alimenté par le fait qu’elle a laissé filer un match qu’elle maîtrisait totalement à seulement 11 minutes de la fin, sans même parvenir à le mener en prolongation.

    La défense égyptienne a sombré dans le chaos sur les trois buts encaissés en fin de match : Romero a été laissé complètement démarqué pour sa tête victorieuse, la ligne arrière était à nouveau désorganisée lorsque Messi a égalisé, et Fernández s’est élevé sans opposition alors que les Pharaons, trop engagés en attaque, ont été surpris en contre dans les dernières secondes.

    Sur le plan arbitral, il y a bien eu faute sur Martinez juste avant que l’Égypte ne parte en contre pour ce qui aurait pu être le 2-0 : Marwan Attia, le défenseur de Manchester United, lui a simultanément tiré le maillot et marché sur le pied.

    Quant à la réclamation d’un penalty pour Salah, elle s’est avérée pour le moins exagérée : leur joueur phare n’a d’ailleurs pas réclamé la faute lorsqu’il s’est effondré après un contact minime avec le pied de Julian Alvarez, qui avait déjà récupéré le ballon une fraction de seconde auparavant.

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  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Une équipe facile à détester

    L’Argentine a souvent endossé le rôle des « vilains » sur la scène internationale, et ce n’est pas infondé. Depuis des décennies, elle aligne des joueurs experts dans l’art de la ruse, tels Diego Maradona, Diego Simeone ou Antonio Rattin.

    La génération actuelle n’échappe pas à la règle : plusieurs de ses membres ont entonné des chants racistes visant les joueurs noirs de l’équipe de France lors des célébrations suivant leur victoire à la Copa América 2024, tandis que des éléments comme Rodrigo De Paul et Romero cultivent toujours cette agressivité sur le terrain qui a fait la marque de fabrique des Albicelestes. Pourtant, aux yeux de nombreux observateurs, la présence et l’autorité d’un seul homme suffisent à racheter l’ensemble du groupe : Messi, qui a une nouvelle fois tenu ses promesses à Atlanta.

    L’Égypte a estimé que « La Pulga » bénéficiait d’un traitement de faveur, et les images ont donné du crédit à cette thèse : l’attaquant emblématique aurait dû être expulsé dès la phase de poules pour un tacle haut et dangereux sur l’Algérie. La FIFA a toutefois effacé tout précédent en levant, sur intervention directe du président américain Donald Trump, la suspension d’un match infligée à Folarin Balogun, membre de l’équipe nationale des États-Unis, pour une faute quasi identique.

    Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déjà tiré les ficelles en faveur de Messi par le passé, s’assurant qu’il participe à la Coupe du monde des clubs de l’année dernière en sélectionnant de manière arbitraire l’Inter Miami pour la qualification, alors même que le club n’était pas champion de la MLS. Si l’on y regarde de plus près, l’Argentine n’a également écopé que de trois cartons jaunes tout au long du tournoi, malgré près de 60 fautes commises, selon la BBC – soit la moitié du nombre de cartons jaunes reçus par l’Angleterre, qui a pourtant commis moins de fautes.

    Lors du match contre l’Égypte, toutefois, aucune faute grossière ni aucun favoritisme arbitral n’a pu être démontré : les Sud-Américains ont simplement su arracher une victoire tardive et remarquée.

  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    « Nous avons fait souffrir nos supporters »

    À l’issue de cette rencontre haletante, Scaloni, visiblement ému, a insisté sur le fait que cette victoire était le fruit de la « combativité » de son équipe. « Nous avons fait souffrir nos supporters, même si nous n’avons pas livré un mauvais match », a-t-il déclaré. « Je suis entraîneur pour des moments comme ceux-ci. Ce que nous avons montré aujourd’hui va bien au-delà d’une simple qualification. Nous aurions été éliminés si nous ne nous étions pas battus. »

    « Ce qui s’est passé aujourd’hui, même si nous ne sommes pas en finale, est comparable aux grands moments que nous avons vécus auparavant, car cette équipe n’abandonne jamais et continue d’aller de l’avant, quelle que soit la situation.

    « Contre le Cap-Vert, la situation était encore plus délicate ; nous semblions vraiment en difficulté. Mais aujourd’hui, même menés 0-2, nous sentions qu’à un moment donné nous aurions notre chance et pourrions renverser la vapeur. Aujourd’hui, nous avons pratiqué un football totalement différent. »

  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    La véritable marque des champions

    À vrai dire, l’analyse de Scaloni est difficilement contestable. En phase à élimination directe, l’Argentine a jusqu’ici produit le type de performances attendues d’un tenant du titre : deux victoires arrachées in extremis, malgré un niveau de jeu seulement éclatant par intermittence.

    Certes, l’Albiceleste aurait dû dominer aisément des outsiders comme le Cap-Vert et l’Égypte au vu de son effectif, mais quand la forme n’est pas optimale, seul le résultat compte – surtout sur la plus grande scène du football mondial.

    Au final, c’est leur force collective et leur cohésion qui les ont portés jusqu’à la ligne d’arrivée, et ils restent en course. Quoi qu’en disent leurs détracteurs, ces succès à l’arrachée portent la marque des vrais champions.

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