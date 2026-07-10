L’Argentine a souvent endossé le rôle des « vilains » sur la scène internationale, et ce n’est pas infondé. Depuis des décennies, elle aligne des joueurs experts dans l’art de la ruse, tels Diego Maradona, Diego Simeone ou Antonio Rattin.
La génération actuelle n’échappe pas à la règle : plusieurs de ses membres ont entonné des chants racistes visant les joueurs noirs de l’équipe de France lors des célébrations suivant leur victoire à la Copa América 2024, tandis que des éléments comme Rodrigo De Paul et Romero cultivent toujours cette agressivité sur le terrain qui a fait la marque de fabrique des Albicelestes. Pourtant, aux yeux de nombreux observateurs, la présence et l’autorité d’un seul homme suffisent à racheter l’ensemble du groupe : Messi, qui a une nouvelle fois tenu ses promesses à Atlanta.
L’Égypte a estimé que « La Pulga » bénéficiait d’un traitement de faveur, et les images ont donné du crédit à cette thèse : l’attaquant emblématique aurait dû être expulsé dès la phase de poules pour un tacle haut et dangereux sur l’Algérie. La FIFA a toutefois effacé tout précédent en levant, sur intervention directe du président américain Donald Trump, la suspension d’un match infligée à Folarin Balogun, membre de l’équipe nationale des États-Unis, pour une faute quasi identique.
Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déjà tiré les ficelles en faveur de Messi par le passé, s’assurant qu’il participe à la Coupe du monde des clubs de l’année dernière en sélectionnant de manière arbitraire l’Inter Miami pour la qualification, alors même que le club n’était pas champion de la MLS. Si l’on y regarde de plus près, l’Argentine n’a également écopé que de trois cartons jaunes tout au long du tournoi, malgré près de 60 fautes commises, selon la BBC – soit la moitié du nombre de cartons jaunes reçus par l’Angleterre, qui a pourtant commis moins de fautes.
Lors du match contre l’Égypte, toutefois, aucune faute grossière ni aucun favoritisme arbitral n’a pu être démontré : les Sud-Américains ont simplement su arracher une victoire tardive et remarquée.