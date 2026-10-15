Le staff technique cherche à tirer le meilleur parti de chaque rassemblement pour évaluer différentes options tactiques et identifier les joueurs capables d’assumer davantage de responsabilités après que Lionel Messi a officiellement pris sa retraite internationale le 6 octobre. Selon Doble Amarilla, la fédération a entamé des discussions pour organiser un derby du Rio de la Plata âprement disputé face à l’Uruguay, rival sud-américain, à l’Estadio Unico Diego Armando Maradona. Les échanges portent même sur la possibilité d’une double confrontation entre les deux pays voisins, avec un match aller à La Plata avant un match retour à Montevideo.