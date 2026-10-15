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L’Argentine annule sa tournée en Asie de novembre, tandis que Lionel Scaloni prépare des matches contre l’Uruguay et le Costa Rica à La Plata
L’annulation d’un voyage oblige à revoir les plans dans le pays
L’Association argentine de football (AFA) s’active pour trouver de nouveaux adversaires à domicile lors de la dernière fenêtre internationale de l’année, après l’annulation de sa tournée asiatique. Ce changement de programme intervient après les rencontres d’octobre face à la Bolivie, au Burkina Faso et au Bénin, destinées à aguerrir une nouvelle génération de talents. La fenêtre FIFA de neuf jours se déroulant du 9 au 17 novembre, le staff technique souhaite disputer les deux matches auxquels il a droit.
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Une transition générationnelle après une retraite emblématique
Le staff technique cherche à tirer le meilleur parti de chaque rassemblement pour évaluer différentes options tactiques et identifier les joueurs capables d’assumer davantage de responsabilités après que Lionel Messi a officiellement pris sa retraite internationale le 6 octobre. Selon Doble Amarilla, la fédération a entamé des discussions pour organiser un derby du Rio de la Plata âprement disputé face à l’Uruguay, rival sud-américain, à l’Estadio Unico Diego Armando Maradona. Les échanges portent même sur la possibilité d’une double confrontation entre les deux pays voisins, avec un match aller à La Plata avant un match retour à Montevideo.
Une option en Amérique centrale simplifie la logistique
Affronter l’Uruguay emmené par Diego Forlan offrirait un test de haut niveau idéal. Les visiteurs viennent d’achever leur propre tournée asiatique, avec des victoires contre la Corée du Sud et l’Inde et une défaite face au Japon. Au-delà de leurs voisins continentaux, le Costa Rica est également envisagé pour jouer dans la même enceinte. Organiser les deux rencontres de novembre à La Plata éviterait de longs déplacements éprouvants, simplifierait la logistique et donnerait au staff un temps supplémentaire précieux sur le terrain d’entraînement.
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Le calendrier définitif dépend des négociations
Les négociations se poursuivent en coulisses et aucune des rencontres envisagées n’a encore été officiellement confirmée par l’instance dirigeante. Le calendrier définitif dépendra des accords conclus par les dirigeants de la fédération au cours des prochaines semaines, alors qu’ils achèvent les préparatifs. Ce qui devait être au départ un déplacement commercial à l’étranger pourrait désormais offrir aux supporters locaux une occasion bienvenue de voir leur équipe jouer une dernière fois avant la fin de l’année 2026.
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