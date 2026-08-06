L’Association du football argentin (AFA) a décidé de célébrer de manière permanente la date de sa plus récente grande victoire contre son rival. À la suite d’un vote unanime lors de la réunion du conseil exécutif, le 15 juillet sera désormais reconnu comme une journée d’importance sportive nationale. Cette date a été spécifiquement choisie pour rendre hommage à la performance de l’équipe nationale argentine en demi-finale de la Coupe du monde 2026, où l’équipe de Lionel Scaloni a remonté un retard en fin de match pour s’imposer 2-1 contre l’Angleterre.

L’Angleterre avait ouvert le score à la 55e minute grâce à une réalisation d’Anthony Gordon, et l’équipe de Thomas Tuchel semblait se diriger vers la finale. Cependant, un sursaut tardif a vu Enzo Fernandez égaliser à la 85e minute avant que Lautaro Martinez n’inscrive le but de la victoire dans le temps additionnel.