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L’Argentine annonce la « Journée des équipes nationales de football » pour célébrer sa victoire spectaculaire contre l’Angleterre à la Coupe du monde 2026
Commémorer un retournement historique
L’Association du football argentin (AFA) a décidé de célébrer de manière permanente la date de sa plus récente grande victoire contre son rival. À la suite d’un vote unanime lors de la réunion du conseil exécutif, le 15 juillet sera désormais reconnu comme une journée d’importance sportive nationale. Cette date a été spécifiquement choisie pour rendre hommage à la performance de l’équipe nationale argentine en demi-finale de la Coupe du monde 2026, où l’équipe de Lionel Scaloni a remonté un retard en fin de match pour s’imposer 2-1 contre l’Angleterre.
L’Angleterre avait ouvert le score à la 55e minute grâce à une réalisation d’Anthony Gordon, et l’équipe de Thomas Tuchel semblait se diriger vers la finale. Cependant, un sursaut tardif a vu Enzo Fernandez égaliser à la 85e minute avant que Lautaro Martinez n’inscrive le but de la victoire dans le temps additionnel.
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Immortaliser un classique moderne
L’AFA a publié un communiqué officiel à l’issue de la réunion du comité exécutif du conseil, mercredi, afin d’expliquer la portée profonde de cette nouvelle journée spéciale. Le communiqué indique : « La date a été choisie pour commémorer la grande et historique victoire de l’Argentine contre l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde 2026.
« L’équipe, dirigée par Lionel Scaloni, était menée d’un but par la sélection anglaise mais, grâce aux buts d’Enzo Fernandez et de Lautaro Martinez, a réussi à renverser le résultat et à plonger tout le pays dans la folie, les gens envahissant les rues pour célébrer. »
La controverse sur les Falklands relancée
Cette victoire n’a pas été exempte de tensions politiques, le différend de longue date autour des îles Malouines revenant au premier plan de la rivalité sportive. Après le coup de sifflet final à Atlanta, plusieurs joueurs argentins ont été vus tenant une banderole sur la pelouse sur laquelle on pouvait lire « Les Malouines sont argentines » (« Las Malvinas son Argentinas »). Ce message, revendiquant la souveraineté sur ce territoire britannique d’outre-mer, a suscité une condamnation immédiate du gouvernement britannique et déclenché une enquête officielle de la FIFA.
Malgré la réaction négative des instances dirigeantes internationales, le président argentin Javier Milei a défendu l’équipe, qualifiant cette célébration de « parfaitement valable » et estimant qu’elle représentait le sentiment partagé de la nation. Le président de l’AFA, Claudio Tapia, a ensuite souligné davantage encore l’importance de ce résultat lors d’un récent événement organisé par un sponsor. Tapia a affirmé que, pour de nombreux Argentins, le tournoi avait semblé gagné dès l’instant où ils avaient battu l’Angleterre, quel que soit ensuite le résultat de la finale.
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Une procédure disciplinaire de la FIFA se profile
Alors que le pays célèbre cette victoire, l’AFA doit encore gérer les retombées d’une fin de tournoi chaotique. Lionel Messi et ses coéquipiers ont finalement chuté face à l’Espagne en finale, un match éclipsé par une violente bagarre après la rencontre entre les joueurs et les membres des staffs des deux équipes.
L’instance dirigeante examine également des allégations de chants inappropriés et d’insultes racistes pendant le tournoi. Ces enquêtes se déroulent parallèlement à l’investigation sur les références politiques faites lors du match contre l’Angleterre. Si l’AFA s’expose à de potentielles amendes et à des suspensions de joueurs à titre individuel, la fierté nationale entourant le parcours de 2026 reste intacte.
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