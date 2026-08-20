L’Argentine affirme que la « campagne anti-Argentine » n’a pas réussi à empêcher Lionel Messi et ses coéquipiers d’atteindre la finale de la Coupe du monde 2026

La vidéo s’ouvre en mettant l’accent sur la combativité de l’équipe, capable de se sortir de situations compliquées à chaque tour, avant de s’adresser directement à ses détracteurs : « Il y a un mois, quelque chose s’est produit. Ce que beaucoup de gens ne voulaient pas voir arriver est arrivé : l’Argentine a joué une nouvelle finale », débute le message.

« Ce qui s’est passé, c’est que nous sommes revenus dans chaque match tout au long du parcours, que nous avons écrit l’histoire en éliminant l’Angleterre en demi-finale », poursuit-il.