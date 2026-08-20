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L’Argentine affirme que la « campagne anti-Argentine » n’a pas réussi à empêcher Lionel Messi et ses coéquipiers d’atteindre la finale de la Coupe du monde 2026
Defiance met en lumière une série pleine de résilience
Un mois après la finale de la Coupe du monde 2026, l’Argentine a publié une vidéo émouvante revenant sur son parcours jusqu’à la finale. Le clip assemble de grands moments de match, des images de la foule et sa victoire en demi-finale contre l’Angleterre. La fédération a insisté sur le fait que l’équipe avait atteint deux finales consécutives en surmontant des doutes et des critiques généralisés.
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Un message fort répond aux détracteurs
La vidéo s’ouvre en mettant l’accent sur la combativité de l’équipe, capable de se sortir de situations compliquées à chaque tour, avant de s’adresser directement à ses détracteurs : « Il y a un mois, quelque chose s’est produit. Ce que beaucoup de gens ne voulaient pas voir arriver est arrivé : l’Argentine a joué une nouvelle finale », débute le message.
« Ce qui s’est passé, c’est que nous sommes revenus dans chaque match tout au long du parcours, que nous avons écrit l’histoire en éliminant l’Angleterre en demi-finale », poursuit-il.
La conspiration hostile tombe à plat
Le message s’en prend aux affirmations faisant état d’une campagne organisée contre elles, en précisant clairement que l’équipe est fière de son parcours malgré la défaite contre l’Espagne en finale : « Ce groupe est arrivé avec l’objectif d’offrir une autre finale au peuple argentin, et peu importe l’ampleur de la campagne anti-Argentine, nous y sommes arrivées quand même », dit la vidéo.
« Quand quelqu’un vous dit que quelque chose s’est passé, dites-lui oui. Ce qui s’est passé, c’est qu’il y avait une équipe qui a tout donné pour gagner, s’est battue jusqu’au bout et est repartie la tête haute.
« Les larmes de notre capitaine nous ont une nouvelle fois appris qu’on peut gagner, mais que ce qu’on ne peut jamais faire, quoi qu’il arrive, c’est arrêter d’essayer », conclut le message.
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L’effectif se tourne vers l’avenir
Le tournoi étant terminé, l’Argentine se tourne désormais vers le renouvellement de son effectif en vue des prochains matches de qualification. Les larmes de Messi après la finale ont montré à quel point ce parcours comptait pour le groupe. Cependant, le capitaine n’a toujours pas annoncé s’il allait continuer à jouer pour son pays, alors que les spéculations autour de sa prochaine décision continuent de s’intensifier.
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