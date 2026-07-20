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L’Argentin Lisandro Martínez a dû quitter la finale de la Coupe du monde sur blessure, une mauvaise nouvelle pour Manchester United
La star argentine subit une nouvelle déception
Le geste désormais trop familier de Martinez tenant sa jambe alerte une nouvelle fois les supporters de Manchester United et le staff technique. Sous la pression d’une finale de Coupe du monde à East Rutherford, le défenseur a fini par céder à une douleur à la cuisse droite, contraignant le sélectionneur à le remplacer juste avant la mi-temps.
Tout a commencé lorsque le défenseur a reçu un carton jaune pour une faute tactique sur l’Espagnol Mikel Oyarzabal, alors que la sélection européenne lançait une contre-attaque. Si le contact initial ne semblait pas compromettre sa saison, le joueur de 28 ans a manifesté une gêne significative dans les minutes suivantes.
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Manchester United redoute un nouveau problème physique chez son défenseur.
Cette nouvelle risque d’être accueillie avec une vive inquiétude par le staff technique de Manchester United, alors que le club se prépare pour la saison à venir. Martinez s’est imposé comme un pilier de la défense des Red Devils, et toute absence prolongée laisserait un vide difficile à combler au cœur de leur arrière-garde.
Le timing est particulièrement mauvais pour le géant de la Premier League, qui cherche à prendre de l’élan et à lutter pour plusieurs titres. Le passage de Martinez à Old Trafford a déjà été émaillé de trop nombreuses périodes d’indisponibilité frustrantes.
Un coup dur sur le plan tactique pour l'Albiceleste
Présentée comme un duel de suprématie entre les champions d’Europe et les rois sud-américains, la finale de la Coupe du monde a d’abord été marquée par l’exigence physique. Le pressing intense de l’Espagne a contraint l’Argentine à multiplier les tacles désespérés, dont l’un a peut-être contribué à la sortie prématurée de Martinez. Les Espagnols l’ont emporté 1-0 après prolongation, grâce à la réalisation décisive de Ferran Torres.
Comme il s’agissait d’une finale, l’attaquant est resté sur le terrain pour recevoir sa médaille de finaliste, puis il a quitté le stade sans béquilles ni botte de protection, offrant un mince espoir aux géants de la Premier League.
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Le calendrier de la reprise reste incertain.
L'attention se porte désormais exclusivement sur les examens médicaux que Martinez doit passer. Grâce à la médecine sportive moderne, le diagnostic devrait être rapide, mais les premiers signes cliniques indiquent qu'il ne s'agit pas d'une simple contusion. En cas de déchirure musculaire ou de lésion ligamentaire, le joueur pourrait être éloigné des terrains pendant plusieurs mois au lieu de quelques semaines. Le staff médical de Manchester United doit désormais coordonner ses actions avec la fédération argentine pour évaluer précisément l'étendue de la lésion à la cuisse droite.
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