Le geste désormais trop familier de Martinez tenant sa jambe alerte une nouvelle fois les supporters de Manchester United et le staff technique. Sous la pression d’une finale de Coupe du monde à East Rutherford, le défenseur a fini par céder à une douleur à la cuisse droite, contraignant le sélectionneur à le remplacer juste avant la mi-temps.

Tout a commencé lorsque le défenseur a reçu un carton jaune pour une faute tactique sur l’Espagnol Mikel Oyarzabal, alors que la sélection européenne lançait une contre-attaque. Si le contact initial ne semblait pas compromettre sa saison, le joueur de 28 ans a manifesté une gêne significative dans les minutes suivantes.