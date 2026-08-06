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« L’argent parle » et des vols faciles vers le Brésil ! Les raisons du transfert de Bruno Guimaraes à Arsenal pour 75 M£ expliquées par l’ancien joueur de Newcastle Chris Waddle
Guimaraes devrait faire partie de l’exode massif à Newcastle
Guimaraes a rejoint St James’ Park lors du mercato hivernal de 2022. En l’espace de quatre ans et demi, il a disputé 195 matches, portant parfois le brassard de capitaine.
Il a savouré un sacre en Carabao Cup en 2025 et a brillé en Ligue des champions comme présence talismanique de Newcastle. De profonds vents de changement soufflent toutefois sur Tyneside en 2026.
Anthony Gordon et Sandro Tonali sont déjà partis dans le cadre de transferts très lucratifs, tandis qu’Eddie Howe a quitté son poste d’entraîneur. D’autres ventes font l’objet de spéculations, alors que des fondations autrefois solides commencent à s’effriter, et Guimaraes semble vouloir faire partie de l’exode massif.
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Pourquoi le transfert à Arsenal a du sens pour Guimaraes
Interrogé sur les raisons pour lesquelles le joueur de 28 ans s’est laissé séduire par le champion d’Angleterre en titre, l’ancien joueur de Newcastle Waddle, s’exprimant en association avec BetBrain, a déclaré à GOAL : « Le titre de champion, la Ligue des champions, Londres. Et n’oublions pas qu’il va aussi décrocher un contrat en or. L’argent parle, on le sait.
« Oui, les joueurs veulent jouer en Ligue des champions, ils veulent évoluer au plus haut niveau et ils veulent gagner des trophées. Je comprends ça aussi. Donc il a regardé la situation et s’est dit que c’était la prochaine étape.
« Il a 28, 29 ans, ils vont probablement tirer de lui deux ans, deux à trois ans. Et, pour lui, c’est évidemment une chance de gagner la Ligue des champions, une chance de gagner la Premier League, la FA Cup, la League Cup. Et, comme je le dis, financièrement, il sera dans une situation bien plus favorable. Et, quand il joue pour le Brésil, c’est plus facile, je pense, d’aller de Londres au Brésil que de Newcastle.
« Donc, il y a tous ces aspects-là, mais il a probablement regardé Newcastle et s’est dit : “On s’est séparés de Gordon, on s’est séparés de Tonali, où va l’équipe comme ça ?” Et il a sans doute pensé que tout était écrit d’avance et que, quand un club comme Arsenal vient le chercher, il se dit probablement : “Je dois saisir cette chance.” »
Où Guimaraes s’intégrera-t-il dans l’équipe d’Arsenal ?
L’une des questions qui se posent pour Guimaraes est la suivante : où s’intégrerait-il dans l’équipe de Mikel Arteta ? Arsenal dispose déjà de joueurs comme Declan Rice, Martin Odegaard, Eberechi Eze, Martin Zubimendi, Mikel Merino et Ethan Nwaneri.
Lorsque cette question a récemment été posée à Jeremie Aliadiere, l’ancien membre de l’équipe des « Invincibles » a déclaré à GOAL : « C’est une question difficile, parce que vous venez de terminer la saison avec Zubimendi, il n’a même pas pu entrer dans une équipe. Myles Lewis-Skelly vient juste d’arriver et, sorti de nulle part, a pris cette place au milieu de terrain axial. Cela dit, je pense quand même que Myles ne débutera probablement pas la saison à ce poste.
« Je pense simplement que si Guimaraes devait venir, évidemment tout dépendrait de ceux qui seront disponibles pour jouer immédiatement, parce que tous ces garçons qui ont disputé la Coupe du monde reviendront probablement plus tard de toute façon et ne seront peut-être pas prêts pour le début de saison. Mais je pense que Guimaraes est un top joueur, du très haut niveau.
« Où s’intégrerait-il dans ce système ? C’est difficile à dire parce que quand vous avez Declan Rice, vous avez Martin Odegaard qui a bien joué, vous avez Eze, qui peut aussi faire un excellent travail.
« Alors, le mettriez-vous en numéro 6, comme le plus défensif des trois ? Je ne sais pas, parce que Guimaraes aime aussi se projeter vers l’avant, marquer des buts et être dans cette zone. Donc je ne sais pas. Je ne vois pas vraiment comment ils le feraient entrer dans l’équipe. Mais écoutez, je pense que c’est toujours formidable d’avoir de grands joueurs et de bons choix, et ensuite Mikel peut faire en sorte que cela fonctionne comme il l’entend. »
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Le champion de Premier League ajoute de la profondeur à son effectif
Arsenal sera de retour dans la course à la gloire en Ligue des champions en 2026-2027, après avoir connu la désillusion en finale la saison dernière dans sa quête d’une couronne européenne historique, et Arteta est conscient de la nécessité de disposer de profondeur dans son effectif afin de pouvoir jouer des titres sur plusieurs fronts.
Newcastle est naturellement réticent à vendre Guimaraes, compte tenu de son importance pour la cause collective, mais une période délicate dans le Nord-Est pourrait devenir plus difficile avant de s’améliorer.
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