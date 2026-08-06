« L’argent parle » et des vols faciles vers le Brésil ! Les raisons du transfert de Bruno Guimaraes à Arsenal pour 75 M£ expliquées par l’ancien joueur de Newcastle Chris Waddle

L’une des questions qui se posent pour Guimaraes est la suivante : où s’intégrerait-il dans l’équipe de Mikel Arteta ? Arsenal dispose déjà de joueurs comme Declan Rice, Martin Odegaard, Eberechi Eze, Martin Zubimendi, Mikel Merino et Ethan Nwaneri.

Lorsque cette question a récemment été posée à Jeremie Aliadiere, l’ancien membre de l’équipe des « Invincibles » a déclaré à GOAL : « C’est une question difficile, parce que vous venez de terminer la saison avec Zubimendi, il n’a même pas pu entrer dans une équipe. Myles Lewis-Skelly vient juste d’arriver et, sorti de nulle part, a pris cette place au milieu de terrain axial. Cela dit, je pense quand même que Myles ne débutera probablement pas la saison à ce poste.

« Je pense simplement que si Guimaraes devait venir, évidemment tout dépendrait de ceux qui seront disponibles pour jouer immédiatement, parce que tous ces garçons qui ont disputé la Coupe du monde reviendront probablement plus tard de toute façon et ne seront peut-être pas prêts pour le début de saison. Mais je pense que Guimaraes est un top joueur, du très haut niveau.

« Où s’intégrerait-il dans ce système ? C’est difficile à dire parce que quand vous avez Declan Rice, vous avez Martin Odegaard qui a bien joué, vous avez Eze, qui peut aussi faire un excellent travail.

« Alors, le mettriez-vous en numéro 6, comme le plus défensif des trois ? Je ne sais pas, parce que Guimaraes aime aussi se projeter vers l’avant, marquer des buts et être dans cette zone. Donc je ne sais pas. Je ne vois pas vraiment comment ils le feraient entrer dans l’équipe. Mais écoutez, je pense que c’est toujours formidable d’avoir de grands joueurs et de bons choix, et ensuite Mikel peut faire en sorte que cela fonctionne comme il l’entend. »