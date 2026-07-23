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L’arbitre répond aux critiques de Didier Deschamps concernant les décisions arbitrales lors de la défaite de la France face à l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde
Barton balaye d’un revers les propos aigris de son homologue français.
Au lendemain de l’élimination de la France, Didier Deschamps a vivement critiqué l’arbitrage, pointant notamment l’arbitre central, Barton. Il s’est interrogé sur les qualifications et l’expérience du Salvadorien pour officier une rencontre d’une telle envergure. Mais, interrogé par Jorge Ramos dans un entretien relayé par le Diario AS, Barton a affirmé que les propos du sélectionneur français ne remettaient pas en cause sa confiance ni son crédit au sein du football mondial.
Interrogé directement sur les propos de Deschamps, Barton a répondu avec fermeté : « Chacun a le droit d’avoir son opinion sur quoi que ce soit, mais non, absolument pas. La vérité, c’est que nous savons ce que nous avons traversé, ce pour quoi nous nous sommes battus, comment nous l’avons mérité et nous savons pourquoi nous sommes là. Aucun commentaire ne viendra donc nous faire douter de la raison pour laquelle nous sommes là. »
- AFP
Le soutien de l'élite arbitrale
Si Deschamps n’a pas mâché ses mots pour exprimer son désaccord, Barton a reçu un soutien de poids des plus hautes sphères du football. Il a révélé avoir obtenu l’appui et la reconnaissance du légendaire Pierluigi Collina, président de la Commission des arbitres de la FIFA.
Revenant sur les retours internes reçus après la demi-finale Espagne-France, l’arbitre a confirmé qu’il s’agissait d’un moment marquant de sa carrière. « Oui, sans aucun doute », a-t-il admis. « Au final, la reconnaissance des responsables, qui connaissent notre parcours, d’où nous venons, les difficultés que nous avons traversées et toute la passion que nous y avons mise, ainsi que la reconnaissance de mes propres collègues, je pense que c’est l’une des plus grandes satisfactions que je retiens de cette Coupe du monde. »
Collina répond aux critiques de Deschamps à l'égard des arbitres
La colère de Deschamps à l’égard de l’arbitre trouvait son origine dans la performance de Barton lors de la défaite 2-0 de la France, qui a anéanti ses espoirs de remporter un troisième titre mondial. Le tournant du match a eu lieu à la 22e minute, lorsque Lamine Yamal a été jugé victime d’une faute de Lucas Digne, permettant à Mikel Oyarzabal de se présenter devant le point de penalty et de marquer, ce qui a fait basculer la rencontre.
Interrogé sur les critiques adressées à l’équipe arbitrale, Collina a répondu avec fermeté. « En réponse aux commentaires de Didier Deschamps remettant en question la capacité de l’arbitre à diriger une demi-finale, la FIFA est formelle : “Oui, sans aucun doute” », a déclaré l’Italien. Il a par ailleurs souligné la rigueur du processus de sélection et défendu ses arbitres en ajoutant : « Nos arbitres sont de classe mondiale. »
- AFP
Briser les barrières pour l'arbitrage en Amérique centrale
Au-delà des frictions personnelles avec le staff technique français, Barton a profité de sa tribune pour souligner l’importance de sa présence sur la scène internationale pour les petites nations du football. Il estime que sa nomination pour un match aussi prestigieux constitue une lueur d’espoir pour les arbitres de toute la région de la CONCACAF.
Fier de son parcours, il a déclaré : « Personnellement, je suis heureux et fier, mais je sais aussi que j’ai accompli quelque chose d’important : démontrer que le football et la passion pour ce sport existent aux quatre coins du monde, quel que soit le drapeau. Les capacités, que ce soit celles des joueurs, des arbitres ou des techniciens, ne sont pas nécessairement liées au pays d’origine ni à la taille de ce pays. Je pense qu’une porte s’ouvre pour notre région, qui compte de nombreuses fédérations membres. Désormais, les arbitres ne pourront plus dire : « Non, je ne peux pas y arriver parce que je viens d’un pays qui n’est pas très important sur le plan footballistique. » J’ai démontré que cet obstacle peut être surmonté, et c’est ce qui me procure le plus de satisfaction. »
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