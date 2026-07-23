L’arbitre répond aux critiques de Didier Deschamps concernant les décisions arbitrales lors de la défaite de la France face à l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde

Au lendemain de l’élimination de la France, Didier Deschamps a vivement critiqué l’arbitrage, pointant notamment l’arbitre central, Barton. Il s’est interrogé sur les qualifications et l’expérience du Salvadorien pour officier une rencontre d’une telle envergure. Mais, interrogé par Jorge Ramos dans un entretien relayé par le Diario AS, Barton a affirmé que les propos du sélectionneur français ne remettaient pas en cause sa confiance ni son crédit au sein du football mondial.

Interrogé directement sur les propos de Deschamps, Barton a répondu avec fermeté : « Chacun a le droit d’avoir son opinion sur quoi que ce soit, mais non, absolument pas. La vérité, c’est que nous savons ce que nous avons traversé, ce pour quoi nous nous sommes battus, comment nous l’avons mérité et nous savons pourquoi nous sommes là. Aucun commentaire ne viendra donc nous faire douter de la raison pour laquelle nous sommes là. »