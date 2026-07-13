Le monde du football néerlandais est sous le choc après le décès, à l'âge de 38 ans, de l'arbitre Rob Dieperink. La Fédération néerlandaise de football a officialisé la nouvelle : « Le monde de l'arbitrage perd un arbitre très apprécié, doté d'une expérience internationale, mais surtout un collègue aimable et dévoué. Nos pensées vont à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui lui étaient proches ». Selon la presse néerlandaise, qui cite des sources policières, l’implication d’autres personnes est exclue : l’arbitre a été retrouvé mort à son domicile de Borculo, à 160 km à l’est d’Amsterdam.
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L’arbitre néerlandais Dieperink est décédé ; il avait été interpellé à l’issue de la rencontre Crystal Palace-Fiorentina
Arbitre en Eredivisie depuis 2017 et membre de l’équipe VAR pour l’Euro 2024, Dieperink a dirigé samedi dernier le match amical entre les Go Ahead Eagles et l’Apollon. Comme le rappelle Corriere.it, l’arbitre néerlandais devait initialement officier entant qu’assistant vidéo à la Coupe du monde, mais, en avril dernier, après avoir arbitré la rencontre Crystal Palace-Fiorentina en Ligue Europa Conférence, il avait été interpellé dans un hôtel londonien pour des accusations d’agression sexuelle sur un mineur de 17 ans. L’affaire a ensuite été classée sans suite faute de preuves, mais, selon Corriere.it, elle a profondément affecté Dieperink et lui a coûté sa place au Mondial.
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