Arbitre en Eredivisie depuis 2017 et membre de l’équipe VAR pour l’Euro 2024, Dieperink a dirigé samedi dernier le match amical entre les Go Ahead Eagles et l’Apollon. Comme le rappelle Corriere.it, l’arbitre néerlandais devait initialement officier entant qu’assistant vidéo à la Coupe du monde, mais, en avril dernier, après avoir arbitré la rencontre Crystal Palace-Fiorentina en Ligue Europa Conférence, il avait été interpellé dans un hôtel londonien pour des accusations d’agression sexuelle sur un mineur de 17 ans. L’affaire a ensuite été classée sans suite faute de preuves, mais, selon Corriere.it, elle a profondément affecté Dieperink et lui a coûté sa place au Mondial.







