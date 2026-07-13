Le monde du football néerlandais est sous le choc après le décès, à l'âge de 38 ans, de l'arbitre Rob Dieperink. La Fédération néerlandaise de football a officialisé la nouvelle : « Le monde de l'arbitrage perd un arbitre très apprécié, doté d'une expérience internationale, mais surtout un collègue aimable et dévoué. Nos pensées vont à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui lui étaient proches ». Selon la presse néerlandaise, qui cite des sources policières, l’implication d’autres personnes est exclue : l’arbitre a été retrouvé mort à son domicile de Borculo, à 160 km à l’est d’Amsterdam.
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L’arbitre néerlandais Dieperink est décédé ; il avait été arrêté à l’issue de la rencontre Crystal Palace-Fiorentina
Arbitre en Eredivisie depuis 2017 et membre de l’équipe VAR de l’Euro 2024, Dieperink a dirigé samedi dernier l’amical entre les Go Ahead Eagles et l’Apollon. Comme le rappelle Corriere.it, l’arbitre néerlandais devait initialement figurer parmi les officiels sélectionnés pour la Coupe du monde, toujours au poste de VAR. Cependant, en avril dernier, après avoir participé à l’équipe d’arbitrage du match Crystal Palace-Fiorentina en Ligue Europa Conférence, il avait été arrêté dans un hôtel londonien, accusé d’agression sexuelle sur un adolescent de 17 ans. L’affaire a ensuite été classée sans suite faute de preuves, mais elle a profondément affecté Dieperink et lui a coûté sa place au Mondial.
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