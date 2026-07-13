L’arbitre néerlandais Dieperink est décédé ; il avait été arrêté à l’issue de la rencontre Crystal Palace-Fiorentina

Le monde du football néerlandais est sous le choc après le décès, à l'âge de 38 ans, de l'arbitre Rob Dieperink. La Fédération néerlandaise de football a officialisé la nouvelle : « Le monde de l'arbitrage perd un arbitre très apprécié, doté d'une expérience internationale, mais surtout un collègue aimable et dévoué. Nos pensées vont à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui lui étaient proches ». Selon la presse néerlandaise, qui cite des sources policières, l’implication d’autres personnes est exclue : l’arbitre a été retrouvé mort à son domicile de Borculo, à 160 km à l’est d’Amsterdam.