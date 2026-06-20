Lors du match de Coupe du monde entre les États-Unis, pays hôte, et l’Australie, l’arbitre Felix Zwayer s’est soudainement effondré pendant le temps additionnel et a dû recevoir des soins pendant plusieurs minutes. Une situation qui a agacé le consultant télévisé Thomas Müller ; l’ancien joueur du FC Bayern Munich a vivement commenté l’incident et exprimé ses critiques.
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L'arbitre Felix Zwayer s'effondre face aux États-Unis ! Thomas Müller engage une vive discussion et formule des critiques
« On peut dire que c’est lui (Zwayer ; ndlr) le seul que le match a mis K.O. en deuxième mi-temps », a déclaré sur le ton de la plaisanterie Johannes B. Kerner, présentateur de MagentaTV, pour introduire la séquence après le coup de sifflet final, avant que Müller ne prenne directement la parole : « Pour moi, c’est comme ça : tomber, c’est une chose, mais se relever, c’en est une autre. Il faut toujours se relever une fois de plus qu’on tombe. Et, d’un point de vue allemand, j’estime que cette remise sur pied a pris un peu trop de temps. Mais passons. »
Kerner a alors fait remarquer que « c’est bien sûr Felix Zwayer qui est le plus mal à l’aise, d’après le commentaire de Patrick Ittrich », et Müller a coupé court : « S’il était vraiment mal à l’aise, il aurait déjà mis fin à la pause médicale au bout de 10 secondes… »
« Mais s’il n’y parvient pas… Se relever ? », a alors relancé Kerner. Müller a aussitôt enchaîné : « Tout à fait. Autrement dit, il faudrait s’interroger sur sa condition physique, mais ce n’est pas mon rôle ici. Il suffit de lui demander ce qu’il croyait faire. »
Jürgen Klopp salue la performance de Felix Zwayer
Outre Müller, l’ancien entraîneur Jürgen Klopp a également jugé la scène malheureuse. « Nous avons justement évoqué ce qu’un arbitre doit faire pour continuer à diriger des matchs. Je suppose que cet incident ne va pas dans ce sens, et j’en suis désolé pour Felix Zwayer », a-t-il expliqué, avant de saluer sa performance : « Une bonne prestation, malheureusement éclipsée par cet épisode. »
Âgé de 45 ans, Zwayer s’est en effet retrouvé coincé dans la pelouse à la troisième minute du temps additionnel alors qu’il brandissait un carton jaune au joueur américain Chris Richards pour une faute. Le Berlinois s’est effondré au sol ; l’arbitre assistant Christian Dietz et le joueur australien Aiden O’Neill se sont alors précipités à son secours et l’ont aidé à s’étirer. Zwayer a toutefois pu mener la rencontre à son terme.