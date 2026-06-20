L'arbitre Felix Zwayer s'effondre face aux États-Unis ! Thomas Müller engage une vive discussion et formule des critiques

« On peut dire que c’est lui (Zwayer ; ndlr) le seul que le match a mis K.O. en deuxième mi-temps », a déclaré sur le ton de la plaisanterie Johannes B. Kerner, présentateur de MagentaTV, pour introduire la séquence après le coup de sifflet final, avant que Müller ne prenne directement la parole : « Pour moi, c’est comme ça : tomber, c’est une chose, mais se relever, c’en est une autre. Il faut toujours se relever une fois de plus qu’on tombe. Et, d’un point de vue allemand, j’estime que cette remise sur pied a pris un peu trop de temps. Mais passons. »

Kerner a alors fait remarquer que « c’est bien sûr Felix Zwayer qui est le plus mal à l’aise, d’après le commentaire de Patrick Ittrich », et Müller a coupé court : « S’il était vraiment mal à l’aise, il aurait déjà mis fin à la pause médicale au bout de 10 secondes… »

« Mais s’il n’y parvient pas… Se relever ? », a alors relancé Kerner. Müller a aussitôt enchaîné : « Tout à fait. Autrement dit, il faudrait s’interroger sur sa condition physique, mais ce n’est pas mon rôle ici. Il suffit de lui demander ce qu’il croyait faire. »