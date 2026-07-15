L'arbitre était-il à la hauteur ? Le responsable de l'arbitrage de la FIFA réagit aux propos de Didier Deschamps après la défaite de la France en demi-finale

Au lendemain de l’élimination de la France en demi-finale au Texas, Didier Deschamps a livré une analyse sans détour de l’arbitrage. Le sélectionneur tricolore a concentré sa frustration sur l’arbitre salvadorien Ivan Barton, notamment au sujet d’une décision de penalty sifflée en première période. Mikel Oyarzabal avait transformé la sentence après que Lamine Yamal a été jugé victime d’une faute de Lucas Digne.

S'adressant aux journalistes, le sélectionneur de 57 ans a tenté de mettre en balance ses critiques et la réalité du score : « Si je dis quoi que ce soit, je passerai pour un mauvais perdant parce que nous avons perdu », a-t-il déclaré. « Mais je vous pose la question : l'arbitre est-il à la hauteur pour diriger une demi-finale ? Il y a ce penalty, mais ce n'est pas tout ; cela s'ajoute à tout le reste. Je ne remets pas en question l’arbitre ce soir, mais posez-vous la question. »