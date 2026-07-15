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L'arbitre était-il à la hauteur ? Le responsable de l'arbitrage de la FIFA réagit aux propos de Didier Deschamps après la défaite de la France en demi-finale
Deschamps remet en question la prestation de Barton
Au lendemain de l’élimination de la France en demi-finale au Texas, Didier Deschamps a livré une analyse sans détour de l’arbitrage. Le sélectionneur tricolore a concentré sa frustration sur l’arbitre salvadorien Ivan Barton, notamment au sujet d’une décision de penalty sifflée en première période. Mikel Oyarzabal avait transformé la sentence après que Lamine Yamal a été jugé victime d’une faute de Lucas Digne.
S'adressant aux journalistes, le sélectionneur de 57 ans a tenté de mettre en balance ses critiques et la réalité du score : « Si je dis quoi que ce soit, je passerai pour un mauvais perdant parce que nous avons perdu », a-t-il déclaré. « Mais je vous pose la question : l'arbitre est-il à la hauteur pour diriger une demi-finale ? Il y a ce penalty, mais ce n'est pas tout ; cela s'ajoute à tout le reste. Je ne remets pas en question l’arbitre ce soir, mais posez-vous la question. »
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Le président de la FIFA répond à Deschamps
La FIFA a rapidement répondu aux critiques visant son arbitre. L’ancien arbitre légendaire Pierluigi Collina, désormais à la tête du département de l’arbitrage de la FIFA, a fermement défendu Barton et son équipe. Il a rejeté l’idée selon laquelle le trio arbitral aurait été dépassé lors de l’un des matchs les plus importants du tournoi.
« En réponse aux commentaires de Didier Deschamps, qui se demandait si l’arbitre avait le niveau requis pour diriger une demi-finale, la FIFA est claire : “Oui, sans aucun doute” », a déclaré Collina. L’Italien a souligné que le processus de sélection pour ces matchs était rigoureux, et a défendu les personnes impliquées en ajoutant : « Nos arbitres sont de classe mondiale. »
Deschamps remet en cause la qualité de l'arbitrage suite à des décisions controversées
Didier Deschamps a publiquement remis en question la qualité de l’arbitrage, estimant que plusieurs décisions controversées ont entaché la première période. Dès la 22e minute, l’arbitre Anthony Taylor accorde un penalty à l’Espagne après une faute de Lucas Digne sur Lamine Yamal dans la surface. Le sélectionneur français, visiblement furieux, argue que Yamal a d’abord touché le ballon de la main, mais la décision est confirmée après consultation du VAR.
La frustration de Deschamps s’est aggravée à la 43e minute lorsque Barton a annulé un coup franc prometteur accordé à la France juste à l’extérieur de la surface, après un tacle de Fabián Ruiz sur Ousmane Dembélé ; l’arbitre est revenu sur sa décision après consultation de son assistant, une volte-face que Deschamps a jugée inhabituelle, d’autant que le quatrième et le cinquième arbitres avaient initialement validé la réclamation française. Au-delà de ces épisodes litigieux, le sélectionneur français a déploré une « accumulation » de décisions défavorables, dénonçant l’indulgence de l’arbitre à l’égard de l’Espagne, laquelle a échappé à plusieurs cartons jaunes pour des fautes graves, dont un tacle dangereux de Yamal.
- Getty Images Sport
Échecs tactiques et erreurs techniques
Si l’arbitrage est resté un sujet de discussion pour le staff technique, les joueuses françaises se sont également livrées à une introspection quant à leur propre performance. La France a peiné à trouver son rythme face à une équipe espagnole impitoyable, son attaque ne parvenant pas à se montrer vraiment dangereuse avant les dernières minutes du match. Deschamps a admis que son équipe n’était pas au niveau requis pour se qualifier pour une troisième finale consécutive.
« Pour garder un espoir, il fallait que nous soyons au meilleur de notre forme », a admis l’entraîneur. « Malheureusement, ce n’était pas le cas. [L’Espagne] a extrêmement bien défendu. Elle ne nous a laissé que très peu d’espaces. De surcroît, comme nous avons commis des erreurs techniques, il est devenu difficile de leur poser des problèmes. Notre niveau technique était inférieur à ce que nous avions montré lors des matchs précédents. »
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