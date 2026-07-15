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« L'arbitre est-il à la hauteur d'une demi-finale ? » Didier Deschamps met en cause l'arbitrage après l'élimination de la France par l'Espagne en Coupe du monde
Deschamps remet en question la qualité de l'arbitrage
Au lendemain d’une défaite 2-0 qui a anéanti les espoirs français d’un troisième titre mondial, Didier Deschamps a exprimé son courroux au sujet de l’arbitrage de Michael Oliver. Le tournant du match a eu lieu à la 22e minute : Mikel Oyarzabal a transformé un penalty après que Lamine Yamal a été jugé victime d’une faute de Lucas Digne.
Deschamps, visiblement agacé par cette décision, a laissé entendre que le ballon avait touché le bras de Yamal avant même le contact. « Si je dis quoi que ce soit, je passerai pour un mauvais perdant parce que nous avons perdu », a déclaré le sélectionneur de 57 ans. « Mais je vous pose la question : l’arbitre est-il à la hauteur pour diriger une demi-finale ? Il y a ce penalty, mais ce n’est pas tout ; cela s’ajoute à tout le reste. Je n’ai rien contre l’arbitre ce soir, mais posez-vous la question. »
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Des pépins techniques qui hantent les Bleus
Au-delà de la polémique arbitrale, le sélectionneur français a admis que son équipe avait été dominée dans presque tous les domaines. L’Espagne a doublé son avance grâce à Pedro Porro à la 58e minute, réduisant à néant une attaque française emmenée par Kylian Mbappé et Michael Olise. Les statistiques sont sans appel : la France n’a même pas réussi à cadrer un tir à bout portant avant les dernières minutes du match.
« Pour garder un espoir, il fallait que nous soyons au meilleur de notre forme », a admis Deschamps. « Malheureusement, ce n’était pas le cas. Aujourd’hui, [l’Espagne] a extrêmement bien défendu. Elle ne nous a laissé que très peu d’espace. De surcroît, comme nous avons commis des erreurs techniques, il est devenu difficile de leur poser des problèmes. Notre niveau technique était inférieur à ce que nous avions montré lors des matchs précédents. »
Il a ajouté : « Dans nos combinaisons de passes et nos enchaînements, ils lisent très bien le jeu et interceptent les ballons. Nous n’avons pas trouvé de solutions. Ce n’est pas que notre jeu offensif a disparu ; c’est l’un de nos points forts.
« Il faut aussi reconnaître le mérite de l’adversaire. Je ne vais pas condamner tout ce que nous avons fait ni effacer nos précédents exploits. Mais je le répète : dans un match comme celui-ci, face à une équipe comme l’Espagne, il faut être au summum de ses capacités. La France n’était pas à ce niveau ce soir. »
Mbappé critique l'approche tactique
Alors que l’entraîneur se concentrait sur l’arbitre et la mise en œuvre du plan de jeu, le capitaine Kylian Mbappé a tourné son regard vers le banc de touche. La star du Real Madrid, visiblement frustré, constatait que le milieu de terrain espagnol dictait le rythme de la rencontre. Mbappé a estimé que le dispositif tactique n’avait pas réussi à contenir l’influence des meneurs de jeu de la Roja.
« Nous étions trois contre deux au milieu de terrain, et face à l’Espagne, c’est difficile », a expliqué Mbappé. « Fabián [Ruiz] et Rodri avaient tout le temps de s’organiser. Il y a eu un manque de communication sur le pressing. Je pense que nous aurions dû pratiquer un pressing homme à homme et les forcer à courir avec nous. Nous n’avons pas joué le match que nous voulions, ni sur le plan technique, ni sur le plan tactique. Quand on ne fait pas ce qu’il faut en demi-finale de Coupe du monde, on ne gagne pas. »
- Getty Images Sport
La fin d’une époque pour Deschamps
Cette défaite met un point final sombre aux 14 années illustres de Deschamps à la tête de l’équipe de France. Malgré la déception, le sélectionneur refuse qu’une seule soirée ternisse un héritage bâti sur quatre participations consécutives aux quarts de finale de la Coupe du monde, couronnées par le titre de 2018 et une finale en 2014. Il souligne que son équipe a simplement perdu le contrôle face à un adversaire d’élite.
« Nous n’avons pas suffisamment maîtrisé le jeu », a-t-il noté. « L’adversaire nous a poussés à commettre des erreurs. Mais c’était une demi-finale de Coupe du monde. Pour deux de nos joueurs, c’était leur première. Cela n’enlève rien à ce que nous avons bien fait avant cela. Je ne veux pas minimiser tout ce qui a été accompli. » Alors que Zinedine Zidane serait, selon certaines informations, prêt à prendre la relève après le tournoi, les Bleus doivent désormais se ressaisir pour disputer le match pour la troisième place à Miami.
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