« L'arbitre est-il à la hauteur d'une demi-finale ? » Didier Deschamps met en cause l'arbitrage après l'élimination de la France par l'Espagne en Coupe du monde

Au-delà de la polémique arbitrale, le sélectionneur français a admis que son équipe avait été dominée dans presque tous les domaines. L’Espagne a doublé son avance grâce à Pedro Porro à la 58e minute, réduisant à néant une attaque française emmenée par Kylian Mbappé et Michael Olise. Les statistiques sont sans appel : la France n’a même pas réussi à cadrer un tir à bout portant avant les dernières minutes du match.

« Pour garder un espoir, il fallait que nous soyons au meilleur de notre forme », a admis Deschamps. « Malheureusement, ce n’était pas le cas. Aujourd’hui, [l’Espagne] a extrêmement bien défendu. Elle ne nous a laissé que très peu d’espace. De surcroît, comme nous avons commis des erreurs techniques, il est devenu difficile de leur poser des problèmes. Notre niveau technique était inférieur à ce que nous avions montré lors des matchs précédents. »

Il a ajouté : « Dans nos combinaisons de passes et nos enchaînements, ils lisent très bien le jeu et interceptent les ballons. Nous n’avons pas trouvé de solutions. Ce n’est pas que notre jeu offensif a disparu ; c’est l’un de nos points forts.

« Il faut aussi reconnaître le mérite de l’adversaire. Je ne vais pas condamner tout ce que nous avons fait ni effacer nos précédents exploits. Mais je le répète : dans un match comme celui-ci, face à une équipe comme l’Espagne, il faut être au summum de ses capacités. La France n’était pas à ce niveau ce soir. »







