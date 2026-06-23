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Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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L’arbitre du match Arabie saoudite – Cap-Vert a fait parler la poudre : il a sanctionné Håland, validé le sacre de Yamal, puis provoqué l’étincelle entre Al-Dosari et Al-Aqidi

Cap-Vert vs Arabie saoudite
Cap-Vert
Arabie saoudite
Coupe du monde
F. Letexier
Salem Mohammed Al-Dossari
N. Alaqidi
L. Yamal
E. Haaland
Cap-Vert
Arabie saoudite
É.-U.
France
Espagne
Norvège

Les Verts doivent l’emporter pour valider leur billet pour les 32es de finale.

Dernière chance pour l’équipe d’Arabie saoudite : une victoire est impérative face au Cap-Vert pour entretenir l’espoir d’une qualification au Mondial 2026.

Les coéquipiers devront donc s’imposer samedi prochain, tôt dans la matinée, lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes.

  • Qui est l'arbitre du match entre l'Arabie saoudite et le Cap-Vert ?

    À environ 72 heures du coup d’envoi, la Fédération internationale de football a dévoilé l’équipe arbitrale chargée de diriger la rencontre, emmenée par le Français François Litxer.

    Il sera assisté par ses compatriotes Cyril Mounier et Mehdi Rahmouni, tandis que le Sud-Africain Abonkel Tom exercera les fonctions de quatrième arbitre, épaulé par son compatriote Zakheli Siwela en tant qu’arbitre de réserve.

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  • Qui est François Litxer ?

    François Litxer est un arbitre français âgé de 27 ans, né à Pédie, en Bretagne, le 23 avril 1989.

    Il a endossé son premier maillot d’arbitre à seulement 14 ans et a acquis une solide expérience dans les divisions inférieures et les catégories de jeunes pendant près de treize ans, avant de faire ses débuts en Ligue 1 en 2016.

    L’année suivante, il franchit une étape majeure en obtenant l’agrément de la Fédération internationale de football (FIFA) comme arbitre international, alors qu’il n’avait que 28 ans.

  • Vainqueur de la finale de l'Euro 2024

    Depuis lors, l’arbitre français a dirigé de nombreux matchs de premier plan dans diverses compétitions européennes, aussi bien entre clubs qu’entre sélections nationales.

    En 2023, il a ainsi officié la Supercoupe de l’UEFA, remportée aux tirs au but par Manchester City face à Séville.

    La décision la plus retentissante est toutefois intervenue l’année suivante, lorsqu’il a été désigné pour officier lors de la finale de l’Euro 2024 entre l’Espagne et l’Angleterre, match au cours duquel Lamine Yamal a conquis son premier titre international avec la « Roja ».

  • L'avocat impliqué dans l'incident avec Erling Haaland

    Environ deux mois avant ce tournoi, plus précisément en avril 2024, Litxer s’était illustré lors du quart de finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City.

    Alors qu’il échangeait vifement avec le latéral madrilène Dani Carvajal à la mi-temps, l’arbitre a accidentellement giflé l’attaquant des Citizens Erling Haaland, avant de s’excuser aussitôt sous le regard furibond de la star norvégienne.

    Cet incident n’était pas la seule décision surprenante de l’arbitre français, qui exerce également le métier d’huissier de justice en dehors des terrains et considère que cette activité lui procure un équilibre personnel essentiel.

  • La controverse Al-Dosari-Al-Aqidi

    Lixir dirigera prochainement une rencontre de l’équipe nationale saoudienne, un rendez-vous qu’il connaît parfaitement. En janvier dernier, il avait en effet officié le clasico entre Al-Hilal et Al-Nassr en championnat Roshen.

    La rencontre, riche en rebondissements, a vu l’arbitre accordé deux penalties au club d’Al-Hilal. Salim Al-Dossari, capitaine de la sélection saoudienne, a transformé l’un d’eux, tandis que Nawaf Al-Aqidi, le gardien d’Al-Nassr, a été expulsé.

    Cette exclusion a compliqué la situation d’Al-Aqidi à Al-Nassr, où il a ensuite rejoint le banc de touche jusqu’à la fin de la saison, provoquant un contentieux avec Al-Dossari selon plusieurs journalistes saoudiens.

    Selon plusieurs sources, Al-Aqidi aurait adressé un message vindicatif à Al-Dosari, l’accusant d’avoir exercé des pressions sur l’arbitre pour obtenir son expulsion, une manœuvre qui aurait, selon lui, terni son image auprès du club et compromis sa place de titulaire en sélection.

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