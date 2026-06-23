Lixir dirigera prochainement une rencontre de l’équipe nationale saoudienne, un rendez-vous qu’il connaît parfaitement. En janvier dernier, il avait en effet officié le clasico entre Al-Hilal et Al-Nassr en championnat Roshen.
La rencontre, riche en rebondissements, a vu l’arbitre accordé deux penalties au club d’Al-Hilal. Salim Al-Dossari, capitaine de la sélection saoudienne, a transformé l’un d’eux, tandis que Nawaf Al-Aqidi, le gardien d’Al-Nassr, a été expulsé.
Cette exclusion a compliqué la situation d’Al-Aqidi à Al-Nassr, où il a ensuite rejoint le banc de touche jusqu’à la fin de la saison, provoquant un contentieux avec Al-Dossari selon plusieurs journalistes saoudiens.
Selon plusieurs sources, Al-Aqidi aurait adressé un message vindicatif à Al-Dosari, l’accusant d’avoir exercé des pressions sur l’arbitre pour obtenir son expulsion, une manœuvre qui aurait, selon lui, terni son image auprès du club et compromis sa place de titulaire en sélection.