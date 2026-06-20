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Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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L'arbitre de la rencontre du Maroc sort de son silence au sujet du penalty accordé à l'Écosse

Écosse vs Maroc
Écosse
Maroc
Coupe du monde
J. McGinn
I. Diop
Écosse
Maroc

Le match Maroc-Écosse, remporté 1-0 par les Lions de l’Atlas en Coupe du monde, a donné lieu à une vive polémique arbitrale.

John McGinn a réclamé un penalty après avoir été fauché dans la surface des Lions de l’Atlas, mais l’arbitre ouzbek Ilgiz Tantashov n’a rien sifflé.

Stephen McGinn, le frère du milieu de terrain écossais, a dévoilé les explications fournies par l’arbitre.

Interrogé sur le sujet, Stephen a révélé, dans l’émission « Sportsound » de BBC Radio Scotland, que l’arbitre avait justifié sa décision ainsi : « Il a dit à John, sur le terrain, qu’il n’avait pas sifflé la faute parce que le ballon était en train de sortir du terrain au moment de l’intervention du Marocain Naïl El Ainaoui. »

Stephen a réagi avec indignation : « Depuis quand le fait que le ballon sorte du terrain justifie-t-il de ne pas siffler une faute dans la surface de réparation ? Cette justification est totalement illogique. »

Il a ajouté : « Sur le moment, j’ai pensé qu’il s’agissait d’un penalty, et après avoir vu le ralenti, j’ai eu la certitude à 100 % que c’était justifié. »

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Demande d'expulsion du défenseur marocain Issa Diop

    Lors de la rencontre, Scott McTominay a lui aussi réclamé un penalty pour l’Écosse après un contact avec Al-Aynawi, mais les experts s’accordent pour affirmer que la situation de McGinn était la plus flagrante.

    L’ancienne star écossaise et actuel entraîneur de Kilmarnock, Neil McCann, a approuvé cette analyse en déclarant : « Dans le cas de McTominay, la première réaction laisse penser qu’il a tenté de simuler une faute, tandis que dans le cas de McGinn, il s’agissait d’un penalty justifié. »

    Il a ajouté : « McGinn est malin et a tenté de protéger son ballon en positionnant son corps de manière à amortir le contact. Même si la faute n’était pas violente, le contact était suffisant pour le faire tomber. »

    La polémique ne s’est pas limitée aux penalties : elle a également concerné la non-expulsion du défenseur marocain Issa Diop, auteur d’une intervention sur l’attaquant Che Adams qui l’a privé d’une occasion manifeste de marquer, Diop étant alors le « dernier défenseur ».

    Neil McCann a ajouté : « C’est un carton rouge évident ; Diop ne joue pas le ballon, il fait tomber l’attaquant et il n’y a pas d’autre défenseur derrière. Je ne comprends pas que la VAR n’ait pas appelé l’arbitre pour qu’il revienne sur cette action. »

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