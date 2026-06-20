L'arbitre de la rencontre du Maroc sort de son silence au sujet du penalty accordé à l'Écosse

Le match Maroc-Écosse, remporté 1-0 par les Lions de l’Atlas en Coupe du monde, a donné lieu à une vive polémique arbitrale.

John McGinn a réclamé un penalty après avoir été fauché dans la surface des Lions de l’Atlas, mais l’arbitre ouzbek Ilgiz Tantashov n’a rien sifflé.

Stephen McGinn, le frère du milieu de terrain écossais, a dévoilé les explications fournies par l’arbitre.

Interrogé sur le sujet, Stephen a révélé, dans l’émission « Sportsound » de BBC Radio Scotland, que l’arbitre avait justifié sa décision ainsi : « Il a dit à John, sur le terrain, qu’il n’avait pas sifflé la faute parce que le ballon était en train de sortir du terrain au moment de l’intervention du Marocain Naïl El Ainaoui. »

Stephen a réagi avec indignation : « Depuis quand le fait que le ballon sorte du terrain justifie-t-il de ne pas siffler une faute dans la surface de réparation ? Cette justification est totalement illogique. »

Il a ajouté : « Sur le moment, j’ai pensé qu’il s’agissait d’un penalty, et après avoir vu le ralenti, j’ai eu la certitude à 100 % que c’était justifié. »