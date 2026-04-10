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L’arbitre a été suspendu par l’UEFA pour le reste de la saison, à la suite de décisions controversées lors de la défaite du FC Barcelone contre l’Atlético Madrid en Ligue des champions
L'UEFA suspend un arbitre après une soirée controversée au Camp Nou
L'arbitre Kovacs ne dirigerait plus aucun match de Ligue des champions cette saison, après la rencontre houleuse du match aller des quarts de finale entre Barcelone et l'Atlético de Madrid au Spotify Camp Nou. Selon l'émission de radio « El Partidazo » sur Cope, la décision de l'UEFA serait principalement liée à la manière dont Kovacs a géré un moment disciplinaire crucial impliquant le défenseur barcelonais Pau Cubarsi. Le jeune défenseur central avait d’abord écopé d’un simple avertissement pour sa faute sur Giuliano Simeone, avant que la VAR ne recommande à l’arbitre de transformer cette sanction en exclusion directe.
- AFP
Les experts pointent du doigt une erreur d’arbitrage majeure.
Selon plusieurs sources, les responsables de l’UEFA auraient jugé que le fait de ne pas avoir immédiatement brandi le carton rouge constituait une grave erreur d’arbitrage. En conséquence, l’instance a décidé de retirer Kovacs de la liste des arbitres d’élite pour les phases finales de la compétition. Le journaliste espagnol Isaac Fouto a évoqué la position de l’UEFA concernant l’expulsion controversée de Cubarsí lors de l’émission « El Partidazo de Cope ». « L’arbitre d’hier ne dirigera plus aucun match, mais c’est en raison de l’erreur qu’il a commise en n’expulsant pas Cubarsí sur-le-champ », a-t-il déclaré.
Flick est furieux qu'une faute de main n'ait pas été sifflée
Alors que l’UEFA focalise son attention sur l’expulsion de Cubarsi, l’entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a exprimé son indignation après la défaite 2-0, pointant un autre incident. Le technicien allemand a dénoncé la décision arbitrale après que Marc Pubill a semblé toucher le ballon de la main dans la surface de réparation, suite à un coup franc indirect joué rapidement par le gardien Juan Musso.
« Je ne comprends pas pourquoi la VAR n’est pas intervenue », a déclaré Flick à Movistar. « Nous commettons tous des erreurs, mais quel est alors le rôle de la VAR ? Cela aurait dû être penalty, deuxième carton jaune et expulsion. Ce genre de chose ne doit pas se produire. »
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Le statut de la Coupe du monde 2026 demeure inchangé.
Bien qu’il soit de fait suspendu pour le reste de la saison 2025-2026 de la Ligue des champions, Kovacs ne devrait pas écoper d’une suspension à long terme de ses fonctions internationales, selon Diario Sport. Le Roumain figure toujours sur la liste préliminaire des arbitres pour la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.