Alors que l’UEFA focalise son attention sur l’expulsion de Cubarsi, l’entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a exprimé son indignation après la défaite 2-0, pointant un autre incident. Le technicien allemand a dénoncé la décision arbitrale après que Marc Pubill a semblé toucher le ballon de la main dans la surface de réparation, suite à un coup franc indirect joué rapidement par le gardien Juan Musso.

« Je ne comprends pas pourquoi la VAR n’est pas intervenue », a déclaré Flick à Movistar. « Nous commettons tous des erreurs, mais quel est alors le rôle de la VAR ? Cela aurait dû être penalty, deuxième carton jaune et expulsion. Ce genre de chose ne doit pas se produire. »