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L'arbitre a été hué et contraint de quitter le terrain lors de la défaite de Manchester United face à Wrexham en match amical de pré-saison, à l'occasion des débuts d'Andrey Santos, recrue de 50 millions de livres sterling
Un rebondissement de dernière minute met les fans en colère
Le coup de sifflet final à Helsinki a déclenché une bronca des 20 069 spectateurs, indignés par la décision de l’arbitre de ne pas siffler penalty après la chute du jeune milieu Dan Gore dans la surface. Malgré les protestations des Red Devils et des tribunes, l’arbitre a maintenu sa décision, provoquant un accueil hostile à la sortie des officiels.
Si les résultats estivaux comptent rarement à long terme, la manière dont cette défaite a été encaissée risque de frustrer Michael Carrick. Manchester United espérait lancer son programme estival sur une note positive, mais le club a plutôt dû déplorer un manque de créativité et d’occasions franches. Pour Wrexham, soutenu par Hollywood, il s’agit d’une nouvelle victoire mémorable à ajouter à son palmarès grandissant, après avoir déjà battu une équipe de United 3-1 lors de sa tournée américaine de 2023 à San Diego.
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Santos fait ses débuts à Manchester
Pour les supporters de Manchester United, l’événement phare de la journée a été les débuts de Santos, recruté pour 50 millions de livres sterling. Le milieu de terrain brésilien de 22 ans, arrivé en provenance de Chelsea dans le cadre d’une importante refonte du secteur, a connu un après-midi en dents de scie lors de sa première apparition. Au début, il semblait en retrait, perdant à deux reprises la possession dans des zones centrales dangereuses. Il a toutefois progressivement trouvé son rythme, faisant preuve de la discipline défensive et de la ténacité sur lesquelles Carrick comptera cette saison.
Son arrivée s’inscrit dans un milieu de terrain en pleine transition, marqué par le départ de Casemiro et la grave blessure au genou de Manuel Ugarte. Associé à l’autre nouveau venu, Youri Tielemans, il est appelé à devenir un pilier de cette équipe remaniée. Sa nervosité initiale a transpiré lors d’un échange houleux avec Sam Smith, l’attaquant de Wrexham, qu’il a accusé d’un jeu trop physique. Malgré ces frictions initiales, Santos a fini par s’imposer dans son rôle de « numéro six » attitré de l’équipe.
Une ancienne pépite du centre de formation hante Carrick
Dans un scénario digne des caméras de « Welcome to Wrexham », un ancien joueur formé à Manchester United a fait la différence. Smith, écarté par les Red Devils en 2014, s’est révélé être une véritable épine dans le pied de son ancien club. Il a profité d’un relâchement de la défense mancunienne pour surgir au second poteau et convertir un centre précis de Lewis O’Brien. Ce but a suffi pour offrir la victoire à l’équipe de Phil Parkinson, pensionnaire de Championship.
Les stars de l’équipe première de United ont peiné à percer la défense acharnée de Wrexham. Mason Mount a été le plus proche de l’égalisation en première période, son corner enroulé trouvant la barre transversale après une déviation involontaire de la tête de Smith. Au-delà de cette occasion, le onze de départ de Carrick a manqué de créativité avant que l’entraîneur ne procède à un turnover complet à la mi-temps.
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Une seconde période dominée par la jeunesse, mais insuffisante
Comme le veut la tradition estivale, Carrick a procédé à une rotation complète de son effectif à la mi-temps, lançant une flopée de jeunes issus du centre de formation de Carrington face à un Wrexham expérimenté. Sous la conduite de Gore, les jeunes ont réussi à imposer leur rythme pendant de longues périodes face à des internationaux expérimentés tels que Kiefer Moore et Conor Coady. Malgré une large possession et des combinaisons soignées, les joueurs du centre de formation de Manchester United n’ont pas réussi à trouver la dernière passe capable de mettre sérieusement à l’épreuve le gardien remplaçant de Wrexham, Danny Ward.
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