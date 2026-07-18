L'arbitre a été hué et contraint de quitter le terrain lors de la défaite de Manchester United face à Wrexham en match amical de pré-saison, à l'occasion des débuts d'Andrey Santos, recrue de 50 millions de livres sterling

Le coup de sifflet final à Helsinki a déclenché une bronca des 20 069 spectateurs, indignés par la décision de l’arbitre de ne pas siffler penalty après la chute du jeune milieu Dan Gore dans la surface. Malgré les protestations des Red Devils et des tribunes, l’arbitre a maintenu sa décision, provoquant un accueil hostile à la sortie des officiels.

Si les résultats estivaux comptent rarement à long terme, la manière dont cette défaite a été encaissée risque de frustrer Michael Carrick. Manchester United espérait lancer son programme estival sur une note positive, mais le club a plutôt dû déplorer un manque de créativité et d’occasions franches. Pour Wrexham, soutenu par Hollywood, il s’agit d’une nouvelle victoire mémorable à ajouter à son palmarès grandissant, après avoir déjà battu une équipe de United 3-1 lors de sa tournée américaine de 2023 à San Diego.