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Saudi Arabia and Indonesia - AFC Asian qualifiers 4th Round Group BGetty Images Sport
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L'Arabie saoudite face au Qatar : un clasico du Golfe qui pourrait mettre le feu aux poudres !

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Analysis
Arabie saoudite vs Qatar
Arabie saoudite
Qatar
Gulf Cup
Arabie saoudite
Qatar

Un duel explosif en perspective

Il y a des matches dont tout s'achève au coup de sifflet final, et d'autres dont la véritable histoire commence après ce coup de sifflet. La confrontation entre l'Arabie saoudite et le Qatar en demi-finale de la Coupe du Golfe appartient à la seconde catégorie, car son résultat ne déterminera pas seulement l'identité du qualifié pour la finale, mais pourrait aussi façonner les jours à venir au sein de la sélection saoudienne.

En apparence, cette rencontre est un clasico du Golfe où tout le monde attend un match relevé entre deux sélections qui se connaissent parfaitement. Mais pour l'Arabie saoudite en particulier, les calculs semblent bien plus complexes.

La victoire représenterait un nouveau pas vers le titre et apaiserait peut-être bien des voix, tandis qu'une défaite pourrait ouvrir grand la porte aux critiques et remettre au premier plan le dossier de l'entraîneur, des joueurs et des dirigeants.

  • La défaite pourrait mettre le feu aux poudres au sein de l'Arabie saoudite

    La sélection saoudienne n'aborde pas cette rencontre comme un simple duel à élimination directe, car une sortie à ce stade donnerait aux détracteurs une large place pour poser des questions difficiles sur la physionomie de l'équipe et son niveau, et surtout sur Georgios Donis, dont la nomination avait été initialement liée à l'ancienne direction de Yasser Al Misehal.

    C'est pourquoi tout échec face au Qatar pourrait rapidement se transformer en un débat qui dépasse le cadre du résultat. Le choix de Donis était-il le bon ? Le technicien grec a-t-il réellement réussi à construire une sélection capable de rivaliser ? Les joueurs assument-ils la responsabilité de ce qui se passe sur le terrain ? Puis la plus grande question revient à la direction actuelle : poursuit-elle le même projet ou entame-t-elle la recherche d'un nouveau changement ?

    Le problème, c'est que ces questions n'attendront pas longtemps si le parcours de l'Arabie saoudite s'achève en demi-finale, car le public n'accorde généralement pas beaucoup de temps après un échec, surtout lorsque la sélection est appelée à jouer le titre, qu'elle évolue sur son sol et devant ses supporters.

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    Denis face à un test qui n'autorise aucun faux pas

    Pour Donis, le duel face au Qatar pourrait être l'un de ses matchs les plus délicats depuis qu'il a pris les rênes de la sélection saoudienne. Cette rencontre ne lui offre pas seulement l'opportunité d'atteindre la finale, elle lui donne aussi la chance de confirmer que son choix n'était pas qu'un simple prolongement de la décision de la précédente direction.

    Le technicien grec doit montrer que la sélection possède une personnalité affirmée sur le terrain, et qu'elle est capable de gérer un match à élimination directe face à un adversaire redoutable, d'autant plus que tout recul ou toute hésitation dans les décisions pourrait se transformer en un nouvel objet de critiques.

    Et surtout, Donis n'affrontera pas seulement le Qatar, il affrontera aussi une autre forme de pression, d'un genre différent : celle de prouver que son projet avec l'Arabie saoudite mérite de se poursuivre. Une élimination pourrait remettre en question chacune des décisions qu'il a prises durant la période écoulée, tandis qu'une qualification lui offrirait une plus grande marge de manœuvre pour poursuivre son travail, loin du vacarme des critiques.

  • Un Clasico qui ne connaît pas les calculs

    Mais réduire cette confrontation à la crise de l'Arabie saoudite serait injuste envers la sélection du Qatar, car le Qatar n'abordera pas ce match pour n'être qu'une simple partie d'une histoire concernant son adversaire. Le Qatar a ses propres motivations et sait qu'une victoire face à l'Arabie saoudite en demi-finale signifie atteindre la finale et jouer le titre.

    C'est pourquoi le match sera bouillant des deux côtés, d'autant que les rencontres entre l'Arabie saoudite et le Qatar revêtent souvent un caractère particulier et exigent une grande concentration ainsi qu'une capacité à gérer la pression du public et les petits détails.

    On ne peut s'attendre à un match facile pour aucune des deux équipes, car la nature d'une demi-finale fait que chaque ballon compte et que chaque erreur peut changer le cours de la confrontation.

    Le Qatar cherchera à exploiter la moindre faille dans les rangs saoudiens, tandis que l'Arabie saoudite tentera d'imposer son style dès le début et de tirer parti des points forts qu'elle possède.

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  • L'Arabie saoudite a l'avantage, mais le terrain aura son mot à dire

    Sur le papier, l'état de forme de la sélection saoudienne paraît plus convaincant, surtout en profitant du facteur du terrain et du public, un élément susceptible de donner à l'Arabie saoudite un surplus de motivation dans une rencontre de cette ampleur.

    Le public saoudien sera au rendez-vous en quête de la qualification, et ce soutien pourrait se transformer en pression positive si la sélection parvient à marquer tôt, mais il pourrait devenir un fardeau si le but tarde à venir ou si le Qatar commence à imposer son tempo à la rencontre.

    C'est là que la mission de Donis et de ses joueurs consistera à transformer l'avantage théorique en supériorité réelle sur le terrain, car le Qatar ne leur offrira pas gratuitement le billet pour la finale.

    Et si l'Arabie saoudite réussit à exploiter son état de forme et son soutien populaire, elle pourrait se rapprocher du passage, mais si elle se perd dans des calculs compliqués et laisse la pression s'infiltrer dans ses décisions, elle pourrait se retrouver face à une longue nuit.

    Au final, l'Arabie saoudite et le Qatar s'apprêtent à disputer un classico du Golfe qui ne tolère pas beaucoup d'erreurs, mais le danger le plus grand semble se situer précisément du côté saoudien, car la victoire pourrait ouvrir la voie vers la finale et donner à Donis et aux joueurs une grande dose de confiance, tandis que la défaite pourrait ouvrir le feu sur tout le monde, de l'entraîneur et des joueurs jusqu'aux décisions de l'ancienne direction, et peut-être mettre en question l'avenir même de Donis.

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