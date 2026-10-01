Il y a des matches dont tout s'achève au coup de sifflet final, et d'autres dont la véritable histoire commence après ce coup de sifflet. La confrontation entre l'Arabie saoudite et le Qatar en demi-finale de la Coupe du Golfe appartient à la seconde catégorie, car son résultat ne déterminera pas seulement l'identité du qualifié pour la finale, mais pourrait aussi façonner les jours à venir au sein de la sélection saoudienne.

En apparence, cette rencontre est un clasico du Golfe où tout le monde attend un match relevé entre deux sélections qui se connaissent parfaitement. Mais pour l'Arabie saoudite en particulier, les calculs semblent bien plus complexes.

La victoire représenterait un nouveau pas vers le titre et apaiserait peut-être bien des voix, tandis qu'une défaite pourrait ouvrir grand la porte aux critiques et remettre au premier plan le dossier de l'entraîneur, des joueurs et des dirigeants.