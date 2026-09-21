La sélection saoudienne se prépare à disputer les rencontres de la Coupe du Golfe 27 au sein d'un groupe qui comprend l'Irak, le Koweït et Oman, des équipes que l'Arabie saoudite connaît bien après les avoir affrontées à de nombreuses reprises tout au long de l'histoire du football du Golfe et asiatique. Toutefois, les chiffres révèlent une nette disparité dans les résultats des confrontations directes entre l'Arabie saoudite et chacun de ses adversaires.
L'Arabie saoudite avant la Gulf Cup 27 : l'Irak, une bête noire historique, le Koweït et Oman à sa portée
- Getty Images Sport
L'Irak : la confrontation la plus difficile de l'histoire
La confrontation avec l'Irak s'annonce comme le test le plus difficile de l'histoire pour l'équipe d'Arabie saoudite, puisque les statistiques des face-à-face révèlent un avantage net en faveur de la sélection irakienne. Les deux équipes se sont affrontées à 38 reprises, l'Arabie saoudite y remportant 12 victoires contre 18 défaites, tandis que 8 rencontres se sont soldées par un match nul.
Ces chiffres accordent à l'Irak un net avantage historique sur l'Arabie saoudite, contrairement à ce qui se produit face aux autres sélections du groupe. Par ailleurs, les confrontations entre les deux équipes ont toujours revêtu un caractère compétitif particulier, notamment avec la répétition de leurs rencontres en Coupe du Golfe, en éliminatoires de la Coupe du monde et en Coupe d'Asie.
Qu'a fait l'Arabie saoudite face au Koweït ?
Face au Koweït, en revanche, le tableau semble tout à fait différent, la balance penchant en faveur de la sélection saoudienne, qui compte 17 victoires contre 13 pour le Koweït, tandis que 13 confrontations se sont soldées par un match nul, selon l'historique des confrontations directes utilisé ici.
Ces chiffres révèlent que la confrontation avec le Koweït s'inscrit dans une longue histoire de rivalité, mais qu'elle accorde en même temps à l'Arabie saoudite un avantage relatif, d'autant que l'Arabie saoudite est parvenue à décrocher plus de victoires que son adversaire, ce qui fait du prochain match le prolongement d'une longue série de duels du Golfe entre les deux sélections.
Oman : nette supériorité saoudienne
La balance penche encore plus nettement lorsqu'il s'agit d'affronter Oman, puisque la sélection saoudienne domine historiquement avec un large écart, ayant décroché 17 victoires contre 4 défaites et 4 matchs nuls selon les chiffres sur lesquels s'appuie le rapport, tandis que d'autres bases de données actualisées montrent que l'Arabie saoudite a atteint 18 victoires en 26 confrontations.
Mais ce qui est frappant, c'est que la supériorité historique de l'Arabie saoudite ne signifie pas que la confrontation face à Oman sera facile, d'autant que la sélection omanaise a prouvé ces dernières années sa capacité à gêner l'Arabie saoudite, réussissant à s'imposer 2-1 lors de la Coupe du Golfe 26, avant que l'Arabie saoudite ne réplique sur le même score en Coupe d'Asie, puis 2-1 à la Coupe arabe 2025.
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Entre l'Irak, qui domine historiquement l'Arabie saoudite, le Koweït, dont la balance penche légèrement en faveur de l'Arabie saoudite, et Oman, face à laquelle la sélection saoudienne dispose d'un avantage évident, la troupe de Georgios Donis aborde la Coupe du Golfe 27 face à un groupe qu'elle connaît bien. Mais les anciens chiffres ne décideront d'aucun match ; il faudra transformer cet avantage historique en nouveaux résultats sur le terrain.
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