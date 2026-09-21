La balance penche encore plus nettement lorsqu'il s'agit d'affronter Oman, puisque la sélection saoudienne domine historiquement avec un large écart, ayant décroché 17 victoires contre 4 défaites et 4 matchs nuls selon les chiffres sur lesquels s'appuie le rapport, tandis que d'autres bases de données actualisées montrent que l'Arabie saoudite a atteint 18 victoires en 26 confrontations.

Mais ce qui est frappant, c'est que la supériorité historique de l'Arabie saoudite ne signifie pas que la confrontation face à Oman sera facile, d'autant que la sélection omanaise a prouvé ces dernières années sa capacité à gêner l'Arabie saoudite, réussissant à s'imposer 2-1 lors de la Coupe du Golfe 26, avant que l'Arabie saoudite ne réplique sur le même score en Coupe d'Asie, puis 2-1 à la Coupe arabe 2025.

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Entre l'Irak, qui domine historiquement l'Arabie saoudite, le Koweït, dont la balance penche légèrement en faveur de l'Arabie saoudite, et Oman, face à laquelle la sélection saoudienne dispose d'un avantage évident, la troupe de Georgios Donis aborde la Coupe du Golfe 27 face à un groupe qu'elle connaît bien. Mais les anciens chiffres ne décideront d'aucun match ; il faudra transformer cet avantage historique en nouveaux résultats sur le terrain.

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