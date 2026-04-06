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Muhammad Zaki

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L'approche surprise d'Arsenal pour Dani Olmo, joueur du FC Barcelone, est dévoilée alors que le milieu de terrain clarifie sa position concernant son transfert

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Arsenal aurait vu son offre ambitieuse pour la star du FC Barcelone, Dani Olmo, rejetée, le milieu de terrain restant fidèle au club catalan. Les Gunners souhaitaient profiter du manque de temps de jeu régulier du meneur de jeu au Spotify Camp Nou, mais le vainqueur de l'Euro 2024 a clairement fait part de ses intentions pour l'avenir.

  • Les Gunners échouent dans leur tentative audacieuse de recruter Olmo

    Arsenal s'est révélé être un prétendant inattendu pour Olmo, le joueur du FC Barcelone. Selon le journal *Sport*, qui s'appuie sur *SportWitness*, les Gunners auraient récemment fait une tentative concrète pour attirer le milieu de terrain en Premier League. D'après cet article, Mikel Arteta aurait souhaité tirer parti d'une période où le joueur de 27 ans ne bénéficiait que de temps de jeu irrégulier sous les ordres de Hansi Flick, dans l'espoir de convaincre l'Espagnol que son avenir se trouvait à l'Emirates Stadium.

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    La position d'Olmo concernant un transfert en Premier League ou en Arabie saoudite

    Malgré l'attrait de la Premier League et le projet ambitieux d'Arsenal, Olmo a clairement fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de mettre fin prématurément à son rêve barcelonais. Le milieu de terrain est pleinement déterminé à réussir au sein du club où il a passé ses années de formation à l'académie de La Masia, fermant ainsi la porte à un transfert à l'Emirates Stadium dans un avenir proche. Cette loyauté inébranlable a également été mise à l'épreuve par des offres alléchantes venues d'ailleurs. Selon Sport, le club de la Pro League saoudienne Al-Qadsia aurait présenté une proposition alléchante, comprenant un contrat de quatre ans d'une valeur de 9,5 millions d'euros nets par saison. Manchester City et Pep Guardiola sont également des admirateurs de longue date, l'agent d'Olmo, Andy Bara, ayant brièvement alimenté les spéculations l'été dernier en déclarant : « on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve ». 

    Cependant, tout comme il l’avait fait avec Arsenal, Olmo a rejeté les richesses du Moyen-Orient et l’attrait de Manchester pour poursuivre son parcours sous les ordres de Flick en Liga. En fin de compte, cet engagement indéfectible rend un transfert pratiquement impossible à court terme. Avec un contrat courant jusqu’en 2030 et une valeur marchande estimée à environ 60 millions d’euros, tout prétendant aurait besoin, de manière réaliste, que le club catalan pousse activement le joueur vers la sortie avant qu’un transfert puisse se concrétiser.

  • Arteta à la recherche de renforts pour son milieu de terrain

    Le intérêt porté à Olmo témoigne de la volonté constante d'Arteta d'apporter davantage de créativité de classe mondiale à son milieu de terrain. Cet intérêt s'est manifesté à peu près au moment où Arsenal serait, selon certaines informations, en tête de la course pour recruter Leon Goretzka, le vétéran du Bayern Munich, en Premier League. Il semble que les Gunners ratissent large parmi les ligues d'élite européennes afin de trouver le profil idéal pour renforcer leur effectif en quête du titre.

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    Un avenir à long terme au Camp Nou

    Depuis son retour au Barça en provenance du RB Leipzig en 2024, Olmo n'a cessé d'afficher un niveau de jeu élevé. Son importance aux yeux de Flick n'a cessé de croître au fil de la saison, l'international espagnol ayant contribué à 16 buts en 39 apparitions toutes compétitions confondues.

    Pour l'instant, Arsenal doit se tourner vers d'autres options s'il souhaite recruter un nouveau meneur de jeu. À moins que la situation financière du FC Barcelone n'impose une vente surprise, Olmo semble destiné à rester exactement là où il est.

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