L'approche surprise d'Arsenal pour Dani Olmo, joueur du FC Barcelone, est dévoilée alors que le milieu de terrain clarifie sa position concernant son transfert

Malgré l'attrait de la Premier League et le projet ambitieux d'Arsenal, Olmo a clairement fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de mettre fin prématurément à son rêve barcelonais. Le milieu de terrain est pleinement déterminé à réussir au sein du club où il a passé ses années de formation à l'académie de La Masia, fermant ainsi la porte à un transfert à l'Emirates Stadium dans un avenir proche. Cette loyauté inébranlable a également été mise à l'épreuve par des offres alléchantes venues d'ailleurs. Selon Sport, le club de la Pro League saoudienne Al-Qadsia aurait présenté une proposition alléchante, comprenant un contrat de quatre ans d'une valeur de 9,5 millions d'euros nets par saison. Manchester City et Pep Guardiola sont également des admirateurs de longue date, l'agent d'Olmo, Andy Bara, ayant brièvement alimenté les spéculations l'été dernier en déclarant : « on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve ».

Cependant, tout comme il l’avait fait avec Arsenal, Olmo a rejeté les richesses du Moyen-Orient et l’attrait de Manchester pour poursuivre son parcours sous les ordres de Flick en Liga. En fin de compte, cet engagement indéfectible rend un transfert pratiquement impossible à court terme. Avec un contrat courant jusqu’en 2030 et une valeur marchande estimée à environ 60 millions d’euros, tout prétendant aurait besoin, de manière réaliste, que le club catalan pousse activement le joueur vers la sortie avant qu’un transfert puisse se concrétiser.