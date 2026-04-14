L'approche exaspérante du Real Madrid, centrée sur Kylian Mbappé, pourrait le condamner à devenir un éternel second en Ligue des champions et en Liga

Ce sont là les mêmes statistiques de classe mondiale qu'il affichait année après année au PSG ; personne ne peut donc contester que Mbappé figure parmi les joueurs les plus décisifs de sa génération. Il est impitoyable dès qu'il voit le but, et se crée souvent des occasions tout seul, mettant à profit sa vitesse, sa puissance et son agilité surhumaines pour déjouer les défenseurs à sa guise.
Malheureusement, à mesure que la réputation de Mbappé grandissait, son ego a lui aussi pris de l'ampleur. Le joueur de 27 ans n’est pleinement satisfait que s’il est la figure de proue de l’équipe, et comme il est l’atout le plus précieux du Real Madrid, le club se plie à ses exigences. Mbappé n’a jamais accepté de jouer les seconds rôles derrière des joueurs comme Neymar et Ousmane Dembélé lors de son passage au Parc des Princes, et il a continué à exiger le même statut privilégié au Santiago Bernabéu, devant Vinicius Junior et Jude Bellingham.
Ce n’est pas un hasard si le PSG n’a remporté son premier titre de Ligue des champions qu’après le départ de Mbappé. Il rendait l’équipe trop unidimensionnelle, ce qui est exactement le problème auquel le Real est désormais confronté. Il faut changer le statu quo, sinon le club risque véritablement de devenir un simple figurant tant sur le plan national qu’européen dans un avenir proche.