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Kylian Mbappe Real Madrid GFXGOAL
James Westwood

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L'approche exaspérante du Real Madrid, centrée sur Kylian Mbappé, pourrait le condamner à devenir un éternel second en Ligue des champions et en Liga

Opinion
Kylian Mbappé
Real Madrid
Ligue des Champions
LaLiga
FEATURES
Bayern Munich vs Real Madrid
Bayern Munich
FC Barcelone

D'un point de vue individuel, le transfert gratuit de Kylian Mbappé au Real Madrid en 2024 s'est révélé être un véritable succès. L'insatiable attaquant français a inscrit le nombre impressionnant de 83 buts lors de ses 97 premières apparitions sous le maillot des « Blancos », dont 39 toutes compétitions confondues cette saison – un total que seul Harry Kane, du Bayern Munich, a réussi à dépasser parmi tous les joueurs des cinq grands championnats européens.

Ce sont là les mêmes statistiques de classe mondiale qu'il affichait année après année au PSG ; personne ne peut donc contester que Mbappé figure parmi les joueurs les plus décisifs de sa génération. Il est impitoyable dès qu'il voit le but, et se crée souvent des occasions tout seul, mettant à profit sa vitesse, sa puissance et son agilité surhumaines pour déjouer les défenseurs à sa guise.

Malheureusement, à mesure que la réputation de Mbappé grandissait, son ego a lui aussi pris de l'ampleur. Le joueur de 27 ans n’est pleinement satisfait que s’il est la figure de proue de l’équipe, et comme il est l’atout le plus précieux du Real Madrid, le club se plie à ses exigences. Mbappé n’a jamais accepté de jouer les seconds rôles derrière des joueurs comme Neymar et Ousmane Dembélé lors de son passage au Parc des Princes, et il a continué à exiger le même statut privilégié au Santiago Bernabéu, devant Vinicius Junior et Jude Bellingham.

Ce n’est pas un hasard si le PSG n’a remporté son premier titre de Ligue des champions qu’après le départ de Mbappé. Il rendait l’équipe trop unidimensionnelle, ce qui est exactement le problème auquel le Real est désormais confronté. Il faut changer le statu quo, sinon le club risque véritablement de devenir un simple figurant tant sur le plan national qu’européen dans un avenir proche.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025-26Getty

    Une forme exceptionnelle et des comparaisons avec Ronaldo

    Il serait injuste de ne pas rendre à Mbappé l'hommage qui lui est dû ; il était pratiquement imparable lors de la première moitié de la saison. Il a inscrit 27 buts, dont quatre lors de sa performance exceptionnelle contre l'Olympiacos en Ligue des champions, offrant au Real une victoire palpitante 4-3. Il a également ouvert le score lors de la victoire 2-1 dans le Clásico contre Barcelone en octobre, qui a permis aux Blancos de prendre cinq points d'avance en tête de la Liga après 10 journées.

    Les comparaisons avec Cristiano Ronaldo, icône du Bernabéu, affluaient à ce moment-là, suscitant une réponse humble de la part de Mbappé. « Je veux suivre ma propre voie. Être mentionné aux côtés de Cristiano est déjà un honneur, mais je veux simplement tracer mon propre chemin, aider l’équipe et remporter autant de titres que possible », a-t-il déclaré à Marca.

    Mbappé a inscrit huit autres buts lors des huit derniers matchs de Liga disputés par le Real en 2026, mais le débat sur sa contribution réelle à l’équipe a été relancé lorsque les résultats ont commencé à se dégrader. Les hommes de Xabi Alonso n’ont remporté que quatre de ces matchs, permettant au Barça de revenir en force et de prendre le contrôle de la course au titre.


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  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty

    Un net recul sous la direction d'Arbeloa

    Après une défaite décevante en finale de la Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone le 12 janvier, match que Mbappé avait manqué en raison d'une blessure au genou, Alonso a été limogé, et le Real a rapidement promu Álvaro Arbeloa, alors entraîneur du Castilla, au poste d'entraîneur de l'équipe première. Cependant, ce changement sur le banc n'a guère contribué à enrayer la chute du club.

    Aujourd'hui, le Barça compte neuf points d'avance en tête de la Liga à sept journées de la fin, tandis que le Real a la tâche difficile pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions après avoir perdu 2-1 à domicile son match des quarts de finale contre le Bayern Munich. Arbeloa n'a remporté qu'une seule victoire lors des quatre derniers matchs, la défaite 2-1 à Majorque marquant le point le plus bas, et la forme de Mbappé s'est effondrée.

    Il n'a inscrit qu'un seul but lors de ses sept dernières sorties en club, son taux de conversion des tirs ayant chuté de 25 % lors de la saison 2025-2026 à 4 %, selon le Diario AS. Mbappé semble avoir perdu son instinct de buteur au pire moment possible pour le Real.

    En effet, lors du décevant match nul 1-1 contre Gérone au Bernabéu vendredi, le vainqueur de la Coupe du monde n'a affiché qu'un maigre total de 0,14 en termes de buts attendus cadrés (xGOT). Il a également perdu le ballon à 20 reprises et n'a remporté que quatre de ses 17 duels au sol, ne parvenant pas à relancer efficacement le jeu ni à apporter une contribution significative lorsqu'il n'était pas en possession du ballon.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Un aperçu d'un système plus performant

    Tout n'a toutefois pas été noir pour le Real sous la houlette d'Arbeloa. Entre fin février et fin mars, l'équipe a remporté six de ses sept rencontres, s'imposant à l'aller comme au retour face au Benfica et à Manchester City en Ligue des champions, tout en écrasant Elche 4-1 en Liga. Il est révélateur de noter que Mbappé était absent pendant cette période, alors qu'il se remettait d'une légère entorse au genou.

    Les Blancos ont également battu l'Atlético Madrid 3-2 lors d'un derby passionnant, Mbappé n'ayant joué que les 26 dernières minutes après être entré en cours de jeu. Arbeloa est passé d'un 4-3-3 à un 4-4-2 plus compact, avec Vinicius et Brahim Diaz en pointe, et le Real a immédiatement semblé plus équilibré.

    Attaquant avec une véritable largeur de jeu, Vinicius a retrouvé son niveau de 2023-2024, saison où il avait terminé deuxième de la course au Ballon d'Or, tandis que Federico Valverde s'engouffrait dans la surface à chaque occasion, soutenu de manière impressionnante par Aurélien Tchouameni. Personne n'a failli en défense non plus.

    En d'autres termes, le Real a joué en équipe, ce qui n'est tout simplement pas le cas lorsque Mbappé est sur le terrain. Arbeloa est revenu à la stratégie consistant à alimenter Mbappé à tout prix contre Majorque et Gérone, et les Blancos ont récolté un point au lieu de six. Ils n'ont pas de plan B lorsque les équipes adverses coupent l'approvisionnement vers l'international français, ou lorsqu'il est simplement en manque de réussite devant le but, ce qui devient de plus en plus fréquent.

  • mbappe(C)Getty Images

    Se dérober au moment crucial

    Madrid n'a remporté aucun titre majeur lors de la première saison de Mbappé, malgré ses 44 buts. Il en a inscrit 31 rien qu'en Liga, soit près de la moitié du total de 78 buts du Real, soit neuf de moins que ce que l'équipe avait réussi à marquer lorsqu'elle avait remporté le titre la saison précédente.

    L'équipe s'est également effondrée lors des matchs les plus importants. Mbappé s'est montré totalement inefficace lors de la défaite 5-1 (score cumulé) du Real face à Arsenal en quarts de finale de la Ligue des champions, et bien qu'il ait trouvé le chemin des filets à cinq reprises lors de ses quatre premiers Clásicos, le Barça les a tous remportés. Le Real a commencé à espérer aveuglément que Mbappé fasse des miracles pour franchir la ligne d'arrivée, abandonnant le plan qui lui avait pourtant permis de remporter un 15e titre européen, un record.

    Cette tendance s’est poursuivie cette saison, Mbappé ne se montrant efficace que de manière sporadique. Il a marqué davantage de buts contre le Barça et l’Atlético, et a donné un peu d’espoir au Real grâce à son but lors du match aller de la Ligue des champions contre le Bayern, mais lorsque le Real s’est incliné 1-0 à Liverpool en phase de groupes, Mbappé n’a pas réussi à cadrer un seul tir lors d’une prestation quasi-anonyme.

    Le plus souvent, lorsque le Real a été mis en difficulté, Mbappé a baissé les bras. Il a été particulièrement médiocre lors de la défaite 2-1 à Osasuna en février, affichant un total de buts attendus (xG) de 0,3, tout en ne réussissant aucun dribble ni aucune contribution défensive.

    La dure réalité est que le Real a régressé depuis l'arrivée de Mbappé. Le Barça est désormais de loin la meilleure équipe de la Liga, et il pourrait établir une dynastie si son grand rival ne corrige pas le tir.

  • Kylian Mbappe Luis Enrique PSG 2025Getty Images

    Une mentalité de paresseux

    Luis Enrique a fait référence à la légende de la NBA Michael Jordan pour faire comprendre à Mbappé l'importance de défendre dès le début du match, lors de la dernière année du Français au PSG. « Michael Jordan avait l'habitude de prendre tous ses coéquipiers par les couilles et de défendre comme un fils de p*te », a déclaré l'entraîneur du PSG. « Il faut montrer l'exemple, d'abord en tant que personne, puis en tant que joueur, pour aller de l'avant. »

    Il est possible que l’entraîneur du PSG ait également donné ce conseil à Dembélé lorsqu’il a pris la tête de l’attaque de l’équipe, car le joueur de Barcelone, qui avait connu un échec, s’est soudainement transformé en un monstre du pressing alors que le géant de la Ligue 1 remportait un triplé historique en 2024-2025. Dembélé a également été récompensé par son premier Ballon d’Or, tandis que Mbappé a terminé septième du vote de 2025, ayant apparemment oublié les paroles de Luis Enrique après son transfert de Paris à Madrid.

    Mbappé ne pense pas devoir travailler aussi dur que ses coéquipiers, comme il l'a admis dans le podcast The Bridge pendant la trêve internationale de mars : « Je suis un joueur qui défend un peu moins que les autres, et parfois cela peut poser problème. C'est vrai que je le fais moins, mais je remarque que lorsque je le fais, cela a vraiment un impact sur l'équipe. Au Real Madrid, quand je le fais, on voit que tout le monde le fait aussi. »

    C'est précisément cette attitude qui explique pourquoi il n'a jamais remporté le Ballon d'Or ni la Ligue des champions. Plutôt que de faire un effort concerté pour améliorer cet aspect de son jeu, Mbappé rejette la faute sur les autres. Il suggère en substance que si le reste de l'équipe du Real continuait à se donner à fond, sa paresse n'aurait pas d'importance.

    Cela a de l’importance, quelle que soit la façon dont il présente les choses. La presse madrilène est trop facile à battre parce que Mbappé néglige de faire le marquage et qu’il n’essaie même pas de revenir en défense. Plus inquiétant encore, il ne fait pas son travail d’attaquant central lorsque le Real a le ballon, se déplaçant sur les ailes au lieu d’attaquer la surface de réparation comme le faisait si brillamment le dernier grand numéro 9 du club, Karim Benzema.

  • mbappe-kane(C)Getty Images

    Éclipsé par Kane

    Mercredi soir, Mbappé aura une fois de plus fort à faire pour tenter de surpasser un avant-centre de haut vol en la personne d’Harry Kane, à condition que ce dernier se remette d’une vilaine blessure à la tête subie lors du match contre Gérone. Kane a joué un rôle déterminant dans la victoire du Bayern face au Real au Bernabéu, et pas seulement grâce à sa superbe frappe en pleine volée depuis l’entrée de la surface qui a scellé le score de 2-1.

    Le capitaine anglais a également réalisé un superbe une-deux avec Serge Gnabry lors de l'action qui a mené au premier but du Bayern, s'est créé une autre occasion franche et a parcouru 10,5 kilomètres au cours d'une prestation typiquement travailleuse, tandis que Mbappé n'en a parcouru que 9,3. Le Bayern peut compter sur Kane pour être son principal buteur et créateur, sachant qu'il sera également présent dans le jeu sans le ballon.

    À l’opposé, Mbappé vit par moments. Il est capable de renverser le cours d’un match en un instant, mais il frustre autant qu’il éblouit. Ce n’est pas non plus qu’il manque de l’instinct naturel d’un attaquant, car il a réalisé une superbe course vers le second poteau pour convertir un centre de Trent Alexander-Arnold en fin de match contre le Bayern ; c’est simplement qu’il ne se met pas assez souvent dans ces positions.

    Arbeloa n'est pas obligé de titulariser Mbappé. Il peut faire jouer Diaz ou Arda Güler au centre, ou faire entrer Gonzalo Garcia, et le Real fonctionnera plus efficacement. La plupart des Madrilènes pourraient même se réjouir de voir Mbappé relégué sur le banc pendant un certain temps, si l'on en croit un site web récemment créé qui compte les jours restants du contrat de ce produit du centre de formation de Monaco.

    Mbappé a besoin d'un retour à la réalité, c'est certain. Si le Real est à nouveau éliminé de la Ligue des champions en quarts de finale, le club pourrait être contraint de lui en imposer un, ou de se mettre en quête d'un nouvel attaquant.

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