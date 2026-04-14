L'approche exaspérante du Real Madrid, centrée sur Kylian Mbappé, pourrait le condamner à devenir un éternel second en Ligue des champions et en Liga

Luis Enrique a fait référence à la légende de la NBA Michael Jordan pour faire comprendre à Mbappé l'importance de défendre dès le début du match, lors de la dernière année du Français au PSG. « Michael Jordan avait l'habitude de prendre tous ses coéquipiers par les couilles et de défendre comme un fils de p*te », a déclaré l'entraîneur du PSG. « Il faut montrer l'exemple, d'abord en tant que personne, puis en tant que joueur, pour aller de l'avant. »

Il est possible que l’entraîneur du PSG ait également donné ce conseil à Dembélé lorsqu’il a pris la tête de l’attaque de l’équipe, car le joueur de Barcelone, qui avait connu un échec, s’est soudainement transformé en un monstre du pressing alors que le géant de la Ligue 1 remportait un triplé historique en 2024-2025. Dembélé a également été récompensé par son premier Ballon d’Or, tandis que Mbappé a terminé septième du vote de 2025, ayant apparemment oublié les paroles de Luis Enrique après son transfert de Paris à Madrid.

Mbappé ne pense pas devoir travailler aussi dur que ses coéquipiers, comme il l'a admis dans le podcast The Bridge pendant la trêve internationale de mars : « Je suis un joueur qui défend un peu moins que les autres, et parfois cela peut poser problème. C'est vrai que je le fais moins, mais je remarque que lorsque je le fais, cela a vraiment un impact sur l'équipe. Au Real Madrid, quand je le fais, on voit que tout le monde le fait aussi. »

C'est précisément cette attitude qui explique pourquoi il n'a jamais remporté le Ballon d'Or ni la Ligue des champions. Plutôt que de faire un effort concerté pour améliorer cet aspect de son jeu, Mbappé rejette la faute sur les autres. Il suggère en substance que si le reste de l'équipe du Real continuait à se donner à fond, sa paresse n'aurait pas d'importance.

Cela a de l’importance, quelle que soit la façon dont il présente les choses. La presse madrilène est trop facile à battre parce que Mbappé néglige de faire le marquage et qu’il n’essaie même pas de revenir en défense. Plus inquiétant encore, il ne fait pas son travail d’attaquant central lorsque le Real a le ballon, se déplaçant sur les ailes au lieu d’attaquer la surface de réparation comme le faisait si brillamment le dernier grand numéro 9 du club, Karim Benzema.