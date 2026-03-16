L'appel du Bayern Munich contre le carton rouge infligé à Luis Diaz a été rejeté, bien que l'arbitre ait reconnu que l'ancienne star de Liverpool n'aurait pas dû être expulsée pour simulation

Diaz sera suspendu après avoir reçu un carton rouge lors du match tendu qui a opposé le Bayern Munich au Bayer Leverkusen samedi, et qui s'est soldé par un match nul 1-1. Le Colombien, qui avait auparavant inscrit le seul but de son équipe, a été expulsé après avoir reçu un deuxième carton jaune pour une simulation présumée dans la surface de réparation. Cependant, les images d'après-match ont rapidement révélé un contact entre Diaz et le gardien de but de Leverkusen, Janis Blaswich. L'arbitre Christian Dingert, après avoir visionné les rediffusions lors d'une interview avec Sky Sport, a reconnu son erreur : « Le deuxième carton jaune est très sévère et quand je vois les images maintenant, je ne le donnerais plus de cette manière. »