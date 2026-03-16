AFP
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L'appel du Bayern Munich contre le carton rouge infligé à Luis Diaz a été rejeté, bien que l'arbitre ait reconnu que l'ancienne star de Liverpool n'aurait pas dû être expulsée pour simulation
L'arbitre reconnaît avoir infligé une expulsion sévère
Diaz sera suspendu après avoir reçu un carton rouge lors du match tendu qui a opposé le Bayern Munich au Bayer Leverkusen samedi, et qui s'est soldé par un match nul 1-1. Le Colombien, qui avait auparavant inscrit le seul but de son équipe, a été expulsé après avoir reçu un deuxième carton jaune pour une simulation présumée dans la surface de réparation. Cependant, les images d'après-match ont rapidement révélé un contact entre Diaz et le gardien de but de Leverkusen, Janis Blaswich. L'arbitre Christian Dingert, après avoir visionné les rediffusions lors d'une interview avec Sky Sport, a reconnu son erreur : « Le deuxième carton jaune est très sévère et quand je vois les images maintenant, je ne le donnerais plus de cette manière. »
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La DFB reste sur ses positions
Le Bayern a rapidement fait appel de cette suspension automatique d'un match, espérant que les aveux publics de Dingert permettraient d'annuler la sanction. Cependant, le tribunal sportif de la Fédération allemande de football (DFB) a statué lundi que la suspension devait être maintenue. La cour a estimé que les commentaires d'après-match de l'arbitre n'étaient pas suffisants pour infirmer la décision prise sur le terrain lors de ce match de Bundesliga. Expliquant ce refus, le président de la cour, Stephan Oberholz, a souligné que l'incident ne répondait pas aux critères stricts requis pour une modification rétroactive, arguant qu'il ne s'agissait pas d'une décision totalement erronée puisque Diaz avait cherché le contact avec le gardien adverse.
Fondement juridique de l'interdiction
La DFB a fourni une justification détaillée de sa position, soulignant que les décisions des arbitres sont généralement définitives, à moins qu'elles ne soient objectivement et indéniablement erronées. Oberholz s'est montré catégorique dans sa déclaration concernant les critères d'un appel couronné de succès, confirmant que le revirement de l'arbitre n'avait pratiquement aucune incidence sur la procédure juridique. Dans sa décision officielle, il a déclaré : « Le facteur déterminant est que l'incident constitue une décision de fait qui ne peut être corrigée que si elle est gravement, clairement et sans aucun doute objectivement erronée. Ce n'est pas le cas ici. » En conséquence, Diaz manquera le prochain match contre l'Union Berlin.
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Le casse-tête grandissant du Bayern en matière de sélection
La blessure de Diaz vient s'ajouter à une liste croissante de soucis pour l'entraîneur Vincent Kompany, alors que le club doit faire face à un calendrier chargé. Le Bayern s'inquiète déjà pour la condition physique de plusieurs joueurs clés après un match de Ligue des champions très disputé contre l'Atalanta la semaine dernière, qu'il a remporté 6-1. Alphonso Davies et Jamal Musiala ont manqué le match nul contre Leverkusen en raison de blessures contractées lors de cette rencontre européenne.
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