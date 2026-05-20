L'appel de Southampton rejeté ! La tentative des Saints de faire annuler l'expulsion subie lors de la finale des barrages a été rejetée, et la sanction liée au scandale d'espionnage est maintenue

L'EFL a annoncé mercredi que l'appel de Southampton contre son exclusion des barrages avait été rejeté sans équivoque. La commission d'arbitrage indépendante a confirmé cette décision dans un communiqué officiel : « Une commission d'arbitrage de la ligue a rejeté ce soir l'appel du Southampton Football Club contre la sanction prononcée par la commission disciplinaire indépendante, suite à la reconnaissance de multiples violations du règlement de l'EFL. Par conséquent, la sanction initiale est confirmée : exclusion des play-offs du Championship, retrait de quatre points au classement du Championship 2026-2027 et avertissement pour l’ensemble des infractions reconnues. »

Par conséquent, c’est Middlesbrough, initialement battu 2-1 en demi-finale, qui hérite de la place qualificative.