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L'appel de Southampton rejeté ! La tentative des Saints de faire annuler l'expulsion subie lors de la finale des barrages a été rejetée, et la sanction liée au scandale d'espionnage est maintenue
La commission de l’EFL confirme la sanction pour espionnage
L'EFL a annoncé mercredi que l'appel de Southampton contre son exclusion des barrages avait été rejeté sans équivoque. La commission d'arbitrage indépendante a confirmé cette décision dans un communiqué officiel : « Une commission d'arbitrage de la ligue a rejeté ce soir l'appel du Southampton Football Club contre la sanction prononcée par la commission disciplinaire indépendante, suite à la reconnaissance de multiples violations du règlement de l'EFL. Par conséquent, la sanction initiale est confirmée : exclusion des play-offs du Championship, retrait de quatre points au classement du Championship 2026-2027 et avertissement pour l’ensemble des infractions reconnues. »
Par conséquent, c’est Middlesbrough, initialement battu 2-1 en demi-finale, qui hérite de la place qualificative.
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Les Saints expriment leur profonde déception
Le club de la côte sud a réagi à la décision finale en réaffirmant que la sanction était excessivement sévère. Dans un long communiqué prenant acte de cette issue, Southampton a fait part de sa consternation : « Nous savons à quel point ce moment sera douloureux pour nos supporters, nos joueurs, notre personnel, nos partenaires commerciaux et l’ensemble de la communauté qui ont tant soutenu l’équipe tout au long de la saison, et nous présentons une nouvelle fois nos excuses à toutes les personnes touchées par cette affaire. Le club s’engage à analyser rigoureusement les circonstances ayant mené à cette décision, à en tirer les enseignements nécessaires et à mettre en œuvre des actions correctives responsables. Si la déception est grande ce soir, le club aborde l’avenir avec humilité, rigueur et détermination. »
Infractions sur le terrain d’entraînement et réactions négatives de l’adversaire
La polémique a éclaté après qu’un membre de l’équipe d’analyse de l’entraîneur principal Tonda Eckert a été surpris en train de filmer les séances d’entraînement de Middlesbrough. L’EFL a révélé que Southampton a reconnu avoir mené des observations illicites lors de trois rencontres distinctes contre Oxford United, Ipswich Town et Middlesbrough.
Cette affaire irrite Hull City, qui doit désormais se préparer à affronter un adversaire aux méthodes désormais connues. Le propriétaire des Tigers, Acun Ilicali, a exprimé son mécontentement à Sky Sports et laissé entendre qu’une action en justice pourrait suivre. Il a déclaré : « Je ne veux accuser personne tant que nous n’avons pas une vue d’ensemble de la situation, mais cela a eu un impact trop important sur nous. Je représente un grand club et une grande famille, et je ne laisserai pas notre famille subir une injustice. »
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Que nous réservera la suite des barrages du Championship ?
Tous les regards sont désormais tournés vers la finale très attendue de samedi au stade de Wembley, où Middlesbrough affrontera Hull. Le vainqueur décrochera un précieux sésame pour la première division et les quelque 200 millions de livres sterling de recettes télévisuelles qui l’accompagnent. Dans le même temps, Southampton doit regarder la réalité en face : le club se prépare à une saison de Championship longue et difficile, pénalisé par un total de points négatif avant même que le premier coup de sifflet ne soit donné.