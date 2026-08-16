Selon Alison Boshoff dans sa nouvelle biographie explosive, Brand Beckham: The Fame, The Feuds, The Fallouts, l’anoblissement de David a été retardé pendant des années après que le HMRC a exprimé des inquiétudes concernant sa situation fiscale.

L’ancien footballeur, 51 ans, avait initialement été envisagé pour être fait chevalier en 2013 après avoir joué un rôle central dans la candidature victorieuse de Londres pour accueillir les Jeux olympiques. Nommé par Lord Coe, lui-même ambassadeur des Jeux olympiques de Londres, et jugé digne d’un anoblissement par le comité des distinctions honorifiques, David devait recevoir cet honneur après les vérifications obligatoires menées par la police, les services de sécurité et le HMRC.

Et selon le livre, l’implication du footballeur avec la société de gestion de capitaux Ingenious Media aurait fait échouer les projets visant à le faire chevalier cette année-là. Cette révélation apporte du contexte à une période durant laquelle la réputation de Beckham a été mise à l’épreuve en coulisses.



