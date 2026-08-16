AFP
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L’anoblissement de David Beckham a été retardé en raison de préoccupations fiscales, comme le révèle un nouveau livre explosif expliquant pourquoi l’icône du football a dû attendre des années avant d’obtenir cet honneur
Le signal d’alerte du HMRC qui a stoppé la distinction honorifique de Beckham
Selon Alison Boshoff dans sa nouvelle biographie explosive, Brand Beckham: The Fame, The Feuds, The Fallouts, l’anoblissement de David a été retardé pendant des années après que le HMRC a exprimé des inquiétudes concernant sa situation fiscale.
L’ancien footballeur, 51 ans, avait initialement été envisagé pour être fait chevalier en 2013 après avoir joué un rôle central dans la candidature victorieuse de Londres pour accueillir les Jeux olympiques. Nommé par Lord Coe, lui-même ambassadeur des Jeux olympiques de Londres, et jugé digne d’un anoblissement par le comité des distinctions honorifiques, David devait recevoir cet honneur après les vérifications obligatoires menées par la police, les services de sécurité et le HMRC.
Et selon le livre, l’implication du footballeur avec la société de gestion de capitaux Ingenious Media aurait fait échouer les projets visant à le faire chevalier cette année-là. Cette révélation apporte du contexte à une période durant laquelle la réputation de Beckham a été mise à l’épreuve en coulisses.
- Getty Images
La controverse Ingenious Media
Selon le livre, l’implication de Beckham avec Ingenious Media aurait fait dérailler son anoblissement de 2013. Une source a affirmé que le HMRC l’avait signalé en rouge en raison de ses affaires fiscales, tandis qu’un e-mail divulgué a ensuite montré Beckham qualifiant le Honours Committee de « bunch of c**ts ».
Ingenious avait attiré plus de 1 700 investisseurs, dont Beckham, Jeremy Paxman, Gary Lineker et Wayne Rooney, avant que le HMRC n’ouvre une enquête judiciaire en 2014, en soutenant que le montage avait été conçu pour éviter l’impôt.
Cependant, en 2021, la Cour d’appel a statué en faveur d’Ingenious Media au sujet de deux partenariats cinématographiques, estimant qu’ils exerçaient une activité à but lucratif et que les investisseurs pouvaient demander un allègement d’impôt sur le revenu.
L’Inter Miami et l’ascension au statut de milliardaire
Récemment anobli, la fortune personnelle de David a été renforcée par un investissement avisé de 25 millions de dollars (18,5 M£) dans la franchise de MLS Inter Miami, lancée par l’ancien footballeur et ses partenaires en 2014.
Sur une période de huit ans, le club est devenu l’un des plus lucratifs de Major League Soccer, aidé par l’arrivée en 2023 du maestro argentin Lionel Messi en provenance du Paris Saint-Germain. La présence de Messi a fait grimper les chiffres d’affluence et les ventes de produits dérivés, le jeune club étant actuellement valorisé à 1,45 milliard de dollars (1,07 Md£).
La MLS, ainsi qu’une série de contrats de sponsoring avisés et de rôles d’ambassadeur, notamment la décision controversée d’être la tête d’affiche de la Coupe du monde au Qatar en 2022, ont également largement contribué à son statut de premier footballeur milliardaire britannique.
La fortune cumulée de David et de son épouse Victoria a atteint 1,185 milliard de livres sterling, selon l’édition de cette année de la Sunday Times Rich List, ce qui les place au deuxième rang derrière la fortune de 2 milliards de livres sterling du patron de la Formule 1 Bernie Ecclestone.
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L’avenir de l’empire Beckham
Pendant ce temps, le fils avec lequel il est brouillé, Brooklyn, marié à l’héritière milliardaire Nicola Peltz, a eu du mal à trouver un ancrage financier à travers ses propres projets, notamment la marque de sauce piquante Cloud 23 et une série de tutoriels de cuisine en ligne. Des sources ont confié à Boshoff que l’influenceur a « à peine existé sur ses marchés clés », tandis que l’empire de David continue, lui, de grandir.
Le contraste entre la domination mondiale déjà établie de l’aîné des Beckham et les projets encore balbutiants de son fils met en lumière la pression unique liée au nom Beckham.
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