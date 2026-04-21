Vincent Kompany, du Bayern Munich, a formellement démenti une rumeur spectaculaire selon laquelle il pourrait devenir consultant télévisé en Angleterre pour la Coupe du monde cet été, déclenchant l’hilarité lors de la conférence de presse précédant la demi-finale de la Coupe d’Allemagne contre le Bayer Leverkusen, mercredi.
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« L’année prochaine, je n’aurai plus de famille ! » L’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, a démenti une rumeur spectaculaire et déclenché l’hilarité générale
« Pas question, pas question », a coupé Kompany, avant même que la question sur la véracité de l’article du Daily Mail ne soit terminée. « Qu’est-ce que je ferais en tant qu’expert télé pendant mes vacances ? Je n’aurais plus de famille à Munich l’année prochaine. » La remarque a fait rire Kompany comme les journalistes présents.
Auparavant, le journaliste britannique Mike Keegan avait rapporté dans le Daily Mail que « plusieurs » chaînes de télévision anglaises avaient sollicité l’entraîneur du FCB en tant qu’expert pour le tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique, mais qu’elles s’étaient vu opposer un refus par le Belge.
Les chaînes britanniques voyaient en lui un atout majeur pour analyser les performances d’Harry Kane, attaquant des Three Lions, grâce à sa connaissance approfondie du joueur. Kompany avait déjà endossé le rôle d’expert pour la BBC et Sky.
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Le FC Bayern vise le triplé, mais trois joueurs sont forfait.
Après avoir décroché son 35^e titre de champion d’Allemagne le week-end dernier, le club le plus titré d’Allemagne se lance à l’assaut des coupes nationales. Mercredi, il disputera au Bayer Leverkusen le dernier carré de la Coupe d’Allemagne. Le FCB peut atteindre la finale pour la première fois depuis 2020 et tenter de soulever le trophée. Pour ce rendez-vous, Kompany devra se passer du trio blessé composé de Serge Gnabry (déchirure des adducteurs), Lennart Karl (en phase de reprise après une déchirure musculaire) et Tom Bischof (déchirure musculaire).
C’est pourquoi il est d’autant plus crucial pour Kompany que Jamal Musiala se rapproche de sa forme optimale après sa grave blessure estivale. Le joueur de 23 ans est, selon son entraîneur, « dans une bonne phase. Il est tout près de son meilleur niveau ». Une seule inconnue demeure : « Quand retrouverons-nous ce Magic Musiala, un Jamal au sommet de son art ? Cela reviendra à 100 %. »
En Ligue des champions, les demi-finales ardues contre le Paris Saint-Germain sont programmées les 28 avril et 6 mai. Là encore, l’absence de Gnabry lui confiera un rôle décisif. Dès le match retour des quarts de finale contre le Real Madrid, il a fait basculer la rencontre en fin de match en tant que joker de luxe : un sublime dribble lui a permis d’obtenir le premier avertissement d’Eduardo Camavinga, futur expulsé, puis d’offrir de la pointe du pied le 3-3 qualificatif à Luis Díaz.