« Pas question, pas question », a coupé Kompany, avant même que la question sur la véracité de l’article du Daily Mail ne soit posée dans son intégralité. « Qu’est-ce que je ferais en tant qu’expert télé pendant mes vacances ? Je n’aurais plus de famille à Munich l’année prochaine. » La remarque a fait rire Kompany comme les journalistes présents.

Auparavant, le journaliste britannique Mike Keegan avait rapporté dans le Daily Mail que « plusieurs » chaînes de télévision anglaises avaient sollicité l’entraîneur du FCB en tant qu’expert pour le tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique, mais qu’elles s’étaient vu opposer un refus par le Belge.

Les chaînes britanniques voyaient en lui un atout majeur pour analyser les performances d’Harry Kane, qu’il connaît parfaitement. Rappelons que Kompany a déjà endossé le rôle d’expert pour la BBC et Sky.