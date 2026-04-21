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« L’année prochaine, je n’aurai plus de famille ! » L’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, a démenti une rumeur spectaculaire, provoquant les rires en conférence de presse

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Des vacances plutôt que la Coupe du monde : Kompany coupe court aux spéculations et affirme qu’il ne sera en aucun cas disponible pour une éventuelle mission estivale.

Vincent Kompany, du Bayern Munich, a formellement démenti une rumeur spectaculaire selon laquelle il pourrait devenir consultant télévisé en Angleterre pour la Coupe du monde cet été, déclenchant l’hilarité lors de la conférence de presse précédant la demi-finale de la Coupe d’Allemagne contre le Bayer Leverkusen, mercredi.

  • « Pas question, pas question », a coupé Kompany, avant même que la question sur la véracité de l’article du Daily Mail ne soit posée dans son intégralité. « Qu’est-ce que je ferais en tant qu’expert télé pendant mes vacances ? Je n’aurais plus de famille à Munich l’année prochaine. » La remarque a fait rire Kompany comme les journalistes présents.

    Auparavant, le journaliste britannique Mike Keegan avait rapporté dans le Daily Mail que « plusieurs » chaînes de télévision anglaises avaient sollicité l’entraîneur du FCB en tant qu’expert pour le tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique, mais qu’elles s’étaient vu opposer un refus par le Belge.

    Les chaînes britanniques voyaient en lui un atout majeur pour analyser les performances d’Harry Kane, qu’il connaît parfaitement. Rappelons que Kompany a déjà endossé le rôle d’expert pour la BBC et Sky.

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    Le FC Bayern vise le triplé, mais trois joueurs sont forfait.

    Après avoir décroché son 35^e titre de champion d’Allemagne le week-end dernier, le club le plus titré d’Allemagne se lance à l’assaut des coupes nationales. Mercredi, le FC Bayern Munich se rendra sur la pelouse du Bayer Leverkusen pour la demi-finale de la Coupe d’Allemagne. En cas de succès, le club bavarois atteindrait sa première finale depuis 2020. Mais l’entraîneur Kompany devra composer sans le trio blessé : Serge Gnabry (déchirure des adducteurs), Lennart Karl (en phase de reprise après une déchirure musculaire) et Tom Bischof (également victime d’une déchirure musculaire). 

    En Ligue des champions, le parcours du Bayern se poursuit avec des demi-finales très attendues face au Paris Saint-Germain, les 28 avril et 6 mai.

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