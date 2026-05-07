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« L’année prochaine, c’est trop tôt ? » Selon plusieurs observateurs, Manchester United ne doit pas utiliser la course au titre de Premier League comme « excuse ». Dans le même temps, l’ancien adjoint de Sir Alex Ferguson détaille les atouts de conserver Michael Carrick
Sir Alex Ferguson a pris sa retraite après avoir conduit Manchester United à son 13^e titre de Premier League.
Depuis le départ à la retraite de Ferguson en 2013, couronné d’un 13^e titre de champion, Manchester United n’a plus atteint de tels sommets. Peu d’observateurs imaginaient alors que les Red Devils chuteraient aussi bas.
Le club a touché le fond la saison dernière en terminant à la 15e place, en perdant la finale de la Ligue Europa et en manquant même la qualification pour les compétitions européennes. Depuis, le banc a de nouveau changé : Ruben Amorim a été limogé sans ménagement le 5 janvier.
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Projet 150 : Manchester United sera-t-il en mesure de conquérir un nouveau titre d’ici 2028 ?
Vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, Carrick a aussitôt répondu à un appel à l’aide et pris les commandes du club, imposant son expérience des grands rendez-vous et sa connaissance des exigences d’Old Trafford.
Il a immédiatement réveillé les supporters du « Théâtre des rêves » grâce à un début de mandat éclatant : des succès retentissants contre Manchester City et Arsenal, puis un bilan global de dix victoires et seulement deux défaites en quatorze matchs.
United occupe désormais la troisième place et se prépare à retrouver la Ligue des champions en 2026-2027. Reste à savoir si les Red Devils feront autant de bruit sur le terrain qu’autour.
Reste à peaufiner l’effectif lors du prochain mercato, mais les signes positifs laissent penser que quelques ajustements suffiraient pour que les Red Devils réussissent leur « Projet 150 » et conquissent un nouveau titre avant les célébrations de 2028.
Les Red Devils seront-ils en lice pour le titre de Premier League la saison prochaine ?
Interrogé sur la possibilité que Manchester United redevienne un sérieux prétendant au titre dès la saison prochaine, Meulensteen – qui a fait partie du staff technique de Ferguson lors de trois campagnes couronnées de titres – a déclaré à GOAL lors d’une interview exclusive accordée à Best Betting Bonuses : « À mon avis, je pense qu’ils en sont capables s’ils recrutent les bons joueurs, s’ils conservent les bons éléments et s’ils achètent les bons joueurs pour renforcer l’équipe.
« Si l’on se base uniquement sur les 14 ou 15 derniers matchs sous la houlette de Michael Carrick, si l’on regarde la forme de l’équipe et ses performances en Premier League, ils peuvent battre n’importe qui. Ils l’ont prouvé. Ils ont démontré qu’ils étaient capables de battre ceux qui sont actuellement en lice pour le titre.
Avec un effectif plus solide l’année prochaine, pourquoi ne pourraient-ils pas y arriver ? À mon avis, c’est un peu une excuse quand j’entends dire : “L’année prochaine, c’est trop tôt”. Je ne suis pas d’accord.
« Michael Carrick prépare déjà la prochaine pré-saison, s’il reste en poste. Il ne repart pas de zéro : il poursuit ce qu’il a déjà mis en place. »
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Carrick est le grand favori pour devenir l’entraîneur permanent d’Old Trafford.
Chargé de stabiliser l’équipe en attendant l’arrivée d’un entraîneur principal plus expérimenté prévu pour l’été, Michael Carrick se positionne désormais comme favori pour obtenir un contrat à durée indéterminée à Old Trafford.
Sa connaissance intime de la philosophie du club devrait favoriser la stabilité et la continuité, même si l’on ignore encore si ses prédécesseurs, Louis van Gaal, José Mourinho et autres, seront surpassés, alors que les Red Devils commencent à transformer leur potentiel en résultats tangibles.