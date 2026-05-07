« L’année prochaine, c’est trop tôt ? » Selon plusieurs observateurs, Manchester United ne doit pas utiliser la course au titre de Premier League comme « excuse ». Dans le même temps, l’ancien adjoint de Sir Alex Ferguson détaille les atouts de conserver Michael Carrick

Vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions, Carrick a aussitôt répondu à un appel à l’aide et pris les commandes du club, imposant son expérience des grands rendez-vous et sa connaissance des exigences d’Old Trafford.

Il a immédiatement réveillé les supporters du « Théâtre des rêves » grâce à un début de mandat éclatant : des succès retentissants contre Manchester City et Arsenal, puis un bilan global de dix victoires et seulement deux défaites en quatorze matchs.

United occupe désormais la troisième place et se prépare à retrouver la Ligue des champions en 2026-2027. Reste à savoir si les Red Devils feront autant de bruit sur le terrain qu’autour.

Reste à peaufiner l’effectif lors du prochain mercato, mais les signes positifs laissent penser que quelques ajustements suffiraient pour que les Red Devils réussissent leur « Projet 150 » et conquissent un nouveau titre avant les célébrations de 2028.