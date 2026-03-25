L'année noire est depuis longtemps oubliée : comment Lewis Hamilton a réussi chez Ferrari un revirement que l'on croyait à peine possible

« J'ai vraiment l'impression d'être de nouveau au meilleur de ma forme », a déclaré Hamilton, « tant sur le plan mental que physique ». Après son excellent début de saison et le tout premier podium de Ferrari, le Britannique a retrouvé le plaisir de la Formule 1, et sa première année catastrophique sous les couleurs rouges est désormais loin derrière lui. Lors du Grand Prix du Japon dimanche (7 h 00 CET), le pilote de 41 ans entend désormais confirmer sa tendance à la hausse.

Il estime toujours « qu’il y a matière à s’améliorer », a déclaré Hamilton. Et oui, sur la piste, la Scuderia ne peut actuellement poser des problèmes aux deux pilotes Mercedes dominants, George Russell et Kimi Antonelli, qu’avec ses départs fulgurants. Néanmoins, les paroles du septuple champion débordent à nouveau de confiance : « Il y a encore mieux à venir. »