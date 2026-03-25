Lewis Hamilton se promenait bras dessus bras dessous avec Kim Kardashian dans les rues de Tokyo ; profitant des températures printanières qui régnaient dans la métropole japonaise, le champion du monde aux multiples titres a apprécié cette virée shopping en compagnie de la célèbre star. Les clichés de leur nouvelle apparition commune ont suscité un vif engouement sur les réseaux sociaux, attisant une fois de plus les rumeurs d'une possible relation entre la star de la Formule 1 et celle de la télé-réalité. Mais Hamilton prend ces nombreux gros titres avec philosophie ces jours-ci ; après tout, ce n'est pas seulement son bonheur personnel qui le fait planer sur un petit nuage en ce moment.
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L'année noire est depuis longtemps oubliée : comment Lewis Hamilton a réussi chez Ferrari un revirement que l'on croyait à peine possible
« J'ai vraiment l'impression d'être de nouveau au meilleur de ma forme », a déclaré Hamilton, « tant sur le plan mental que physique ». Après son excellent début de saison et le tout premier podium de Ferrari, le Britannique a retrouvé le plaisir de la Formule 1, et sa première année catastrophique sous les couleurs rouges est désormais loin derrière lui. Lors du Grand Prix du Japon dimanche (7 h 00 CET), le pilote de 41 ans entend désormais confirmer sa tendance à la hausse.
Il estime toujours « qu’il y a matière à s’améliorer », a déclaré Hamilton. Et oui, sur la piste, la Scuderia ne peut actuellement poser des problèmes aux deux pilotes Mercedes dominants, George Russell et Kimi Antonelli, qu’avec ses départs fulgurants. Néanmoins, les paroles du septuple champion débordent à nouveau de confiance : « Il y a encore mieux à venir. »
Hamilton vise le record absolu du championnat du monde
Malgré son âge désormais avancé, Hamilton reste animé par la soif de grandes victoires dans la catégorie reine, et le rêve d'un huitième titre est toujours bien vivant. « L'entraînement de cet hiver a été le plus dur et le plus intense que j'aie jamais connu », a-t-il déclaré, « et cela tient probablement au fait que je vieillis. La récupération prend plus de temps. »
Mais le travail acharné pendant la trêve porte ses fruits. Et les voitures entièrement nouvelles conviennent également à Hamilton. Son duel spectaculaire avec son coéquipier Charles Leclerc en Chine a été « la meilleure course » « que j’ai vue en Formule 1 », a déclaré Hamilton : « On aurait dit du karting, ça allait d’un côté puis de l’autre, sans arrêt. »
Hamilton : « Je crois fermement en tout le monde à Maranello »
Mais pour que l'offensive lancée contre Mercedes porte ses fruits à long terme, le Britannique doit encore peaufiner certains réglages. « Je pense », a déclaré Hamilton, « que je peux encore tirer davantage de performances de cette voiture. Je continue d'apprendre, surtout en ce qui concerne la gestion (de l'énergie, ndlr). »
Après sa première saison catastrophique chez Ferrari, une victoire est désormais « plus proche que jamais », a déclaré le champion du monde aux multiples titres. L'écart avec son ancienne écurie est certes important : « Mais je crois fermement en tout le monde à Maranello et je suis convaincu que ce n'est pas un obstacle insurmontable. Alors, Forza Ferrari, nous devons simplement continuer à nous battre. »
Formule 1 : les cinq prochaines courses
Dimanche 29 mars, 7 h 00 CET
Grand Prix du Japon
Dimanche 3 mai, 22 h 00 CET
Grand Prix de Miami
Dimanche 24 mai, 22 h 00 CET
Grand Prix du Canada
Dimanche 7 juin, 15 h 00 CET
Grand Prix de Monaco
Dimanche 14 juin, 15 h 00 CET
Grand Prix de Barcelone