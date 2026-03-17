« L'animal » Dele Alli est la « seule personne » à avoir jamais réussi le « célèbre » test de course de Tottenham, révèle Kyle Walker

Walker a autrefois joué aux côtés de Dele, après avoir lui-même rejoint Tottenham en 2009, et a pu constater de près de quoi ce talentueux meneur de jeu était capable. À une certaine époque, Dele était considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs du football mondial.

Il a inscrit 22 buts pour les Spurs lors de la saison 2016-2017, ce qui lui a permis de remporter un deuxième titre de Jeune joueur de l'année de la PFA. C'est à cette époque que le Real Madrid, géant de la Liga, aurait commencé à s'intéresser à ce joueur qui compte 37 sélections en équipe nationale à son actif.

Des problèmes sur et en dehors du terrain ont commencé à rattraper Dele, qui est désormais libre de tout contrat après avoir été libéré par le club italien de Côme. Il n’a fait qu’une seule apparition en tant que remplaçant pour ce club, au cours de laquelle il a reçu un carton rouge face à l’AC Milan et à Walker, prêté par les Rossoneri.

C'est sa seule apparition depuis février 2023, et il s'avère difficile de susciter l'intérêt de nouveaux employeurs potentiels. Des vidéos de ses programmes d'entraînement individuels sont toutefois partagées sur les réseaux sociaux, et Walker continue de vanter les mérites de son ami proche.