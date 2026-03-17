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« L'animal » Dele Alli est la « seule personne » à avoir jamais réussi le « célèbre » test de course de Tottenham, révèle Kyle Walker
Le Real Madrid s'intéresse aux joueurs libres : la carrière de Dele a déraillé
Walker a autrefois joué aux côtés de Dele, après avoir lui-même rejoint Tottenham en 2009, et a pu constater de près de quoi ce talentueux meneur de jeu était capable. À une certaine époque, Dele était considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs du football mondial.
Il a inscrit 22 buts pour les Spurs lors de la saison 2016-2017, ce qui lui a permis de remporter un deuxième titre de Jeune joueur de l'année de la PFA. C'est à cette époque que le Real Madrid, géant de la Liga, aurait commencé à s'intéresser à ce joueur qui compte 37 sélections en équipe nationale à son actif.
Des problèmes sur et en dehors du terrain ont commencé à rattraper Dele, qui est désormais libre de tout contrat après avoir été libéré par le club italien de Côme. Il n’a fait qu’une seule apparition en tant que remplaçant pour ce club, au cours de laquelle il a reçu un carton rouge face à l’AC Milan et à Walker, prêté par les Rossoneri.
C'est sa seule apparition depuis février 2023, et il s'avère difficile de susciter l'intérêt de nouveaux employeurs potentiels. Des vidéos de ses programmes d'entraînement individuels sont toutefois partagées sur les réseaux sociaux, et Walker continue de vanter les mérites de son ami proche.
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Walker décrit l'épreuve exténuante que Dele a surmontée chez les Spurs
L'ancien arrière latéral des Spurs et de Manchester City, qui a rejoint Burnley en 2025, a déclaré à The Overlap, une émission présentée par Sky Bet : « Nous avions ce fameux test appelé le Gacon [test de course] – tous ceux qui ont joué pour Tottenham connaissent le Gacon. On part de 145 m et on a 45 secondes pour y arriver, puis on marche 5 m [jusqu’à un autre cône] et on doit revenir en courant. C’est un enchaînement continu et il y avait 16 ou 17 cônes. La seule personne que j’ai jamais vue réussir ce test, c’est Dele Alli – c’était une bête en course à pied. »
Pourquoi Walker a rejoint Manchester City et non Chelsea
Walker a quitté les Spurs en 2017, lorsque Manchester City l'a contacté. À propos de son transfert à l'Etihad Stadium, il a déclaré : « J'avais fait une bonne saison à Tottenham, où je jouais dans une défense à cinq, avec Danny Rose et moi-même comme arrières latéraux, quand j'ai reçu un jour un appel m'annonçant qu'ils voulaient me recruter. J’étais sceptique car je me sentais bien à Tottenham. Pour rejoindre Pep Guardiola, on se demande : “Suis-je prêt pour cette étape ?” J’avais 27 ans, c’était donc maintenant ou jamais. »
Quant à savoir si d’autres clubs s’étaient intéressés à lui, Walker a ajouté : « Chelsea. Mais je ne pouvais pas y aller à cause de la rivalité entre Tottenham et Chelsea. Donc, la seule option était Manchester City.
« Je pense que le Bayern caressait l’idée de me recruter – et comme pour Gareth Bale, Daniel Levy voulait m’envoyer en Allemagne parce qu’il ne voulait pas me vendre à un concurrent, mais dès que j’ai parlé avec Pep et que j’ai vu le projet, même si je ne pouvais pas prévoir que nous allions réaliser ce que nous avons réalisé, j’ai su que c’était le bon moment pour moi de faire ce grand saut et que je devais me jeter à l’eau. »
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Les trophées ont dissipé les doutes initiaux de Walker sous Guardiola
Walker reconnaît avoir eu des doutes au début à Manchester City, la vie sous les ordres de Guardiola étant très différente de ce à quoi lui et Dele étaient habitués à Londres. Il a poursuivi : « Je me souviens d’un entraînement de pré-saison où Kun Agüero se contentait de faire des passes à l’aveuglette – il s’entraînait mal, vraiment mal, mais il s’est réveillé en match.
« Je suis rentré dans ma chambre d’hôtel après et j’ai dit à mon père : “Je crois que j’ai fait une erreur en venant ici.” Je suis passé d’une équipe de [Mauricio] Pochettino où l’on courait beaucoup et où l’on allait courir partout sur le terrain, dominer cette zone et, grâce à un peu de qualité de la part de certains joueurs, gagner le match, à une situation où je me disais que nous ne courions presque pas pendant la pré-saison parce que Pep n’aime pas courir – nous courions un peu, mais c’était principalement avec le ballon. »
Les méthodes de Guardiola ont finalement porté leurs fruits, Walker remportant six titres de Premier League avec City. Il a également savouré six victoires en coupe nationale, tandis qu’un titre de Ligue des champions a été décroché dans le cadre d’un triplé historique en 2022-23. Alors que la carrière de Walker a atteint un autre niveau après son départ des Spurs, Dele espère pouvoir se remettre sur les rails en 2026.
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